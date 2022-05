Letras Desnudas

Mario Caballero

Fracaso criminal

Con más de 140 mil muertos y contando, ya es imposible ocultar que el gobierno federal fracasó en la gestión de la pandemia. Los hospitales están saturados, mucha gente del personal médico ha muerto en la batalla, hay testimonios de que muchas personas están muriendo en sus casas porque no encontraron una cama en los hospitales, las empresas funerarias no se dan abasto y, para el colmo, está escaseando el oxígeno para pacientes con Covid.

Aunque eso ya parece demasiado, no es el verdadero tamaño del fracaso. ¿Quiere saber cuál es? Aquí le dejo estos datos.

COMPARATIVO HISTÓRICO

La Gripe Española, que es considerada la más devastadora de la historia, fue la última gran pandemia que sufrió el mundo antes de la actual crisis sanitaria por coronavirus.

Hasta el día de hoy se desconoce el lugar exacto de su origen, pero algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916. Otros dicen que fue en China, en 1917. Lo que sí se sabe con certeza es que después de registrarse los primeros casos en Europa la gripe pasó a España, un país que fue neutral durante la Primera Guerra Mundial y que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias a diferencia de otras naciones concentradas en el conflicto bélico.

Esta pandemia mató alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo entre 1918 y 1920. España, que no fue el epicentro del contagio, fue uno de los más afectados con 8 millones de personas infectadas y 186 mil fallecimientos.

Como hemos de recordar, los medios de transporte eran mucho más lentos en ese tiempo. Ahora podemos cruzar un océano en 12 horas y nuestro país en dos. Hace cien años, unas vacaciones en Cancún o en Los Cabos eran impensables.

En 1920 dirigirse de un destino a otro era aparatoso, tardado y podía llevarnos meses. Incluso, la aviación civil apenas abría la posibilidad de trasportar pasajeros. En la década de los veinte y treinta del siglo pasado, los aparatos voladores únicamente se usaban con fines militares y postales.

Por tal motivo, la dispersión de la Gripe Española fue lenta. Se calcula que le tomó entre 4 y 5 años lo que al coronavirus le tomó unos pocos meses.

Ahora se sabe que la vieja pandemia fue provocada por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1, misma que nos azotó hace algunos años. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre los 20 y 40 años, una población que quizá no estuvo expuesta a los virus durante su niñez y que por lo mismo no contaba con inmunidad natural.

Los síntomas eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarrea y vómito ocasionales. La mayoría de la gente que falleció fue a causa de una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles.

Sin embargo, hubo un grupo que murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas, a menudo con hemorragia pulmonar aguda masiva o con edema pulmonar, y con frecuencia en menos de cinco días.

Algo que contribuyó mucho al incremento de la mortalidad de la Gripe Española, aparte de la falta de antibióticos, fue la alimentación. Entonces no se contaban con los avances de la actualidad en ambos temas. Eso está marcando una gran diferencia, y por lo mismo no se espera un panorama tan catastrófico.

Nada más veamos que la expansión global de la gripe dejó 50 millones de muertos, y el Covid-19, pese a que alcanzó con mayor velocidad la misma expansión, apenas supera los dos millones. Por desgracia, van a morir muchos más, pero ni soñando llegaremos a aquella cifra.

¿Cómo le fue a México?

La Gripe Española llegó al país hasta 1918. Es decir, fue uno de los últimos países en el mundo en ser afectados, y el brote descontrolado se dio en el otoño. Aunque no se sabe exactamente cuántas muertes hubo en ese año por la enfermedad, algunos estudiosos han estimado unas 300 mil en poco más de dos meses, que fue el pico de la epidemia. A decir del historiador Felipe Ávila, causó más decesos que los diez años de la guerra de Revolución.

¿Cuántos muertos se calcula que habrá para mediados de 2021?

De acuerdo al estudio y proyecciones del Dr. Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas de la UNAM, que tomó datos abiertos de la Secretaría de Salud de México, tales como tendencia alcista de contagios y defunciones observadas del 30 de diciembre al 6 de enero de 2021 (multiplicados por un factor de 2.5, dato de Hugo López-Gatell), asimismo infecciones activas y programa de vacunación, se podría llegar a las 600 mil muertes por Covid-19 en junio de este año, fecha en que las autoridades estiman lograr el control de la pandemia.

En otras palabras, México podría tener el doble de muertos de los que tuvo durante la Gripe Española.

Otro caso es Estados Unidos, que hasta el momento lleva más de 400 mil muertos por coronavirus, y es bastante probable que llegue a los 600 mil. Un número igual de decesos por la Gripe Española, que según cálculos alcanzó los 650 mil. Pero hay una enorme diferencia.

En aquel entonces, Estados Unidos no fue el país más afectado. Sus 650 mil fallecimientos representaron apenas el 1% del total de víctimas en el mundo. Hoy, con Covid-19, tiene el 20 por ciento de los fallecimientos, algo entendible ya que es la nación con mayor número de contagios.

¿Le sorprende que el país más poderoso del planeta se haya convertido en el epicentro de la pandemia? No debería. Pues más allá de que tenga los recursos y de que no supo manejar la estrategia, se trata del país con el mayor tráfico aéreo del mundo. Así que era inevitable que le llegara el contagio de todos lados.

Caso contrario, España, donde hace un siglo la gripe mató a 186 mil personas, teniendo 20 millones de habitantes; ahora, con una población de 46 millones y siendo una de las naciones europeas que más problemas tuvo con el Covid-19, tiene 55 mil fallecimientos.

Alemania, otro país al que le ha dado muchos problemas el coronavirus, en 1918 tenía 40 millones de habitantes y la Gripe Española mató a 287 mil alemanes. En este momento, con 84 millones de habitantes, tiene 51 mil muertos. Y ejemplos así hay muchos, donde las autoridades en lugar de andarse con balandronadas asumieron su responsabilidad de proteger a los ciudadanos.

¿Cuál es el punto? Simple, puede notarse sin ningún problema que por más que la población mundial sea mayor a la de hace un siglo, la cifra de muertos se desplomó notablemente gracias a los avances médicos y alimenticios logrados a lo largo del siglo XX.

Por eso es escandaloso que México al parecer vaya a ser el único país que tuvo más muertos por Covid que por Gripe Española. Cien años de avances médicos no nos sirvieron de nada.

Y no, no podemos seguir culpando al pasado de los errores del presente. Hoy ya no gobiernan los neoliberales, sino la Cuarta Transformación.

Y no, no vale el argumento de que en 1918 éramos 15 millones de mexicanos y ahora 127 millones. Porque si a esas vamos, entonces la población mundial era de 1.8 mil millones y hoy es de casi 8 mil millones. Con todo y eso, los muertos por Gripe Española fueron 50 millones y hoy son 2 millones. Aun suponiendo que fueran 5 millones, sería una disminución del 90% del número de víctimas, pese a que hay 4 veces más población.

CRIMINAL

No puede defenderse lo indefendible. La gestión de la pandemia en México ha sido tan mala como desastrosa. Y tanto el presidente López Obrador como Hugo López-Gatell han anunciado ya que la estrategia no va a cambiar. Lo peor de todo es que la vacunación se está manejando con fines electorales a favor de MORENA, con “servidores de la nación” que ya recibieron la vacuna antes que los médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla.

En unos meses, México romperá el récord de la infamia: 600 mil mexicanos muertos por coronavirus. No sé lo que usted opine, pero esto no es sólo un fracaso, sino un fracaso criminal. ¡Chao!

