Letras Desnudas

Mario Caballero

Frases Memorables

– Todavía estoy joven ¡Yo, me siento vivo/oh-oh-oh-oh-oh! (Plácido Morales Vázquez. Oficio: Mantenerse en la fila. Creador de las comedias “Yo sé que algún día” y “Ya perdoné a mi hermano y al Camellito”).

– Si no fuera por el cinismo el movimiento magisterial ya no se entendería y la verdad habría pasado definitivamente de moda (Imputada a Sonia Rincón Chanona. Dechado de Dios. Ideóloga. Defensora de los maestros. Distinción dentro del magisterio: La mentira piadosa. Originaria: Atracotlalpan, Chiapas).

– Campaña histórica es aquella que encabeza adecuadamente una propuesta fundamentada en la realidad, y lo único que la puede tirar es un fraude electoral (Hugo Pérez Moreno. Pasatiempo: Soñar con ser alcalde de San Cristóbal de las Casas. Autor del libro de reflexiones morales: “Va pa´trás, papá”).

– La crítica no me llega, el insulto no me toca (atribuida a Carlos Mario Estrada Urbina. Profesión: Hincarse a los pies de Amadeo Espinosa. Petista. Vocación: Ser un digno representante de la clase más incomprendida de la sociedad: los borrachos).

– Yo voy donde me necesiten, porque para eso es que me convertí en servidor público. Los que me acusen de chapulín son unos subversivos antipatrióticos (Enoc Hernández Cruz. Militancia en disponibilidad. Ponente de los temas: “Cómo convertirse en oportunista y no fallar en el intento” y “Lamer botas no es tan vil como parece: a mí me hizo millonario”).

– A falta de madre, un buen padrino (Yassir Vázquez Hernández. Profesión: Prófugo de la justicia. Autor del libro de autoayuda “Qué viva el centro: Un legado de honestidad que durará para toda la vida”).

– ¿Sabes que es peor que inútil? Inútil e ignorante (Atribuida a María Elena Orantes López. Ex jefa de edecanes del Congreso del Estado. Socióloga. Originaria: Chenalhó, Australia).

– Sólo cometen perjurio los que no recibieron su tajada. (Angélica Ballinas Alfaro. Signo zodiacal chino: Cerdo. Gusta de las comidas exóticas, el chicharrón de pancita y los sobornos. Profesión: Magistrada electoral. Color favorito: Amarillo manila, preferentemente en sobres. Agandalle, Chiapas).

– Los que desconfían en la venta de las candidaturas hacen bien en amargarse la vida por fracasados (Amadeo Espinosa Ramos, dueño supremo del Partido del Trabajo en Chiapas. Profesión: Maestro rural. Vocación: La defensoría de la democracia, los derechos políticos, el socialismo y del dictador Evo Morales. Ideología: Primero yo, después yo y sobre todo yo).

– Cuando veas que ya nadie te toma en serio cambia de partido y hasta de ideales si es necesario (Paco Rojas Toledo. Lema: Resígnate al éxito, va con el apellido).

– Sólo compran la candidatura los que no tienen un partido propio (Atribuida indistintamente a Sonia Catalina Álvarez, Hugo Robledo Gordillo, Mario Humberto Vázquez, Carlos Mario Estrada Urbina, Abundio Peregrino García. Fortaleza: Ser lacayos de Amadeo Espinosa Ramos).

– La libertad de expresión no incluye la crítica. Eso sería como desacreditar el sistema de alabanzas y loas al Señor (Antiguo COCOSO. Periodo 2006-2012).

– Los reprimo para que me entiendan (Adjudicada a Pablo Salazar Mendiguchía. Benefactor. Alma de Dios. Hombre caritativo. Carismático. Odia la mentira y los bebés llorones).

– De todos los políticos de Chiapas yo sí conozco qué es la pobreza, porque para llegar a mi colegio teníamos que pasar por dos o tres escuelas públicas (Roberto Albores Gleason. Ultraizquierdista del PRI. Vocación: bon vivant. Autor de las tragicomedias: “Nos quedamos sin alianza” y “¡Papá, perdimos! Me voy pa´ los United States”).

– Lo que más dividendos nos deja es el vandalismo. A los compañeros maestros les decimos que no nos queda de otra, que hay que marchar y causar destrozos para que nos escuchen en el gobierno (Convocatoria de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del SNTE).

– La autocrítica está muy bien, es constructiva y revitaliza los principios, mientras no tenga que ver con uno mismo (Carlos Palomeque Archila. Filántropo. Defensor de la Humanidad y los chiapanecos. Enemigo del arribismo y la reelección. Mayor virtud: La lealtad partidista. Vocación: Juarista y Maderista).

– Filosofía de la vieja izquierda: lo que no cabe en un cubículo, se te vuelve incontrolable en el partido (Ciro Sales Ruiz. Cochupán, Chiapas).

– Gobierno que cede un milímetro de poder es un gobierno que se arriesga a la prueba del tiempo (Esta frase se atribuye al periodo de gobierno comprendido desde Absalón Castellanos Domínguez hasta Juan Sabines Guerrero).

– La corrupción es la mayor fetidez que la sociedad reconoce a primer golpe en un político (Juan Antonio Castillejos Castellanos, “La muñeca”. Acusado injustamente de enriquecimiento ilícito y convertirse en el cacique político de San Fernando).

– En toda democracia las elecciones se ganan o se pierden hasta por un solo voto: el mío (publicidad del Honorable Tribunal Electoral del Estado de Chiapas).

– Estoy al servicio del Estado y de Dios (y no precisamente en ese orden). Y lo que recibo como encomienda, o sea, la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, lo tomo con mucha responsabilidad y me comprometo a trabajar con ética porque sé que haciendo esto contribuyo en el beneficio de los chiapanecos (José Uriel Estrada Martínez. Paradigma de la honradez pública. Ponente de los temas: “El diezmo: la otra tributación obligatoria” y “Di no a la limosna: Dios no es un mendigo”).

– En ausencia de madre, un buen pacto político (Jerónima Toledo Villalobos. Ex adorno gubernamental. Fortaleza: Ser militante de Morena. Cargo: No aplica. Mayor virtud: Pasar de pobre a millonaria en menos de tres años. Protagonista de las películas: “La Señora de La Casa de Piedra” y “Mi Gallo Mariano”).

– Yo no fui yo. Lo que dicen de mí algunos adversarios políticos lo hacen con la intención de desprestigiarme, pero no tienen ninguna prueba contundente (Atribuida al diputado Joaquín Zebadúa Alva. Acusado injustamente de ejercer violencia política de género, desviar más de 41 millones de pesos del proyecto de remodelación del sistema de distribución de agua potable del municipio de Berriozábal y enriquecimiento desmedido).

– No te ignoro, sólo te doy la importancia que mereces (Adjudicada a Juan José Zepeda Bermúdez. Humanista. Mayor atributo: La filantropía. Fervoroso de Dios, la justicia y de sí mismo, no precisamente en ese orden. Lema: Trabajen esclavos, el Covid es una falacia).

– ¡Ahora sí vamos a partirles la madre, camarada! (Grito de victoria de Pedro Gómez Bámaca. Líder de la Sección 7 de la CNTE y miembro fundador de la Asociación Chiapaneca del Pulimento Verbal).

– ¿Usted es Hectorcito? Me encanta el nombre, por si alguna vez tengo un perro (Veolia Residuos Tuxtla, S.A de C.V. Empresa socialmente responsable. Principios: Trabajo honesto, rectitud, protección al medioambiente y altruismo. Bienhechora de activistas y ecologistas como Héctor Montesinos Cano).

@_MarioCaballero