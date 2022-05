Garantia De Legalidad y de Imparcialidad En El 2021

#HASHTAG DE LA SEMANA

#GARANTIA DE LEGALIDA Y DE IMPARCIALIDAD EN EL 2021. Con el Acto Cívico, con gran contenido político, encabezado por el gobernador constitucional de Chiapas, Dr. Rutilio Escandón Cadenas, y el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, se dio formalmente el arranque del proceso electoral 2021, en el que se renovarán 40 diputaciones locales y 123 ayuntamientos municipales, siendo así, la elección más grande y desafiante en la historia de nuestra entidad. El gobernador de Chiapas, expresó que es importante la participación de todas y todos en este Proceso Electoral, en el que se trata de obtener la confianza ciudadana para dirigir el destino del Estado. Reiteró que el gobierno va a ser un ente imparcial, que hay todo el respaldo al IEPC, que deberán todos los partidos tranquilos, que tengan la garantía de que habrá de ser un proceso legal, transparente e imparcial. Categórico dijo el gobernador Escandón Cadenas que no habrá una elección de estado, que el gobierno solamente será un espectador. El mandatario chiapaneco hizo un llamado a la ciudadanía y a los partidos políticos para evitar que en las elecciones se deje de lado el interés general del pueblo de Chiapas; “Tenemos que caminar de manera transparente y con legalidad, para brindar confianza, y que la gente la recupere en las instituciones”.

Por su parte, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, expresó que, no existe democracia sin la realización de procesos electorales libres, y competitivos, y que México tiene órganos constitucionalmente autónomos que han entregado buenas cuentas a la ciudadanía y han hecho valer el respeto al sufragio durante los últimos 30 años. En la Ceremonia estuvieron presentes las y los consejeros electorales Blanca Estela Parra Chávez, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, María Magdalena Vila Domínguez y Sofía Martínez De Castro León, Guillermo Arturo Rojo Martínez y Edmundo Henríquez Arellano, el Secretario Ejecutivo, Manuel Jiménez Dorantes y las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el IEPC.

#CARLOS ORSOE SE REGISTRA POR EL NOVENO DISTRITO. A pesar de no reunir las condiciones para convertirse en candidato por el noveno distrito electoral federal, Carlos Orsoe Morales Vázquez, se tomó un día de trabajo para hacerlo en la ciudad de México, por Morena. Se sabe que no está afiliado a Morena, aunque mediante una alianza haya conseguido ser candidato y alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Ahora tendrán que recordarle que no procede porque existe un impedimento, ya que sigue siendo culpable de violencia política de género Lo más interesante es que según a trascendido en los próximos días tendrá que responder a una demanda por cuestiones de paternidad irresponsable y pensiones pendientes. Mejor se dedicará a recolectar “sus moches”, con VEOLIA, como se dice popularmente y es el dominio público, y a concluir a trasmoche su administración municipal que ya falta poco.

#RETORNA EL DE NI ME RAJO NI ME ASUSTO ROBERTO ALBORES GLEASON. Dicen los que están informados que en los próximos días., pueden concretarse las pláticas entre Roberto Albores Gleason y José Antonio Vázquez Hernández (el camarón), dirigente del PRD en Chiapas, y dar la sorpresa de que pueda ser el abanderado propuesto por el PRD para la diputación federal por el distrito de Chiapa de Corzo. Ahí sin duda está la mano de satanás. Veremos. Ni me rajo, ni me asusto.

#DIPUTADA AIDA JIMENEZ SESMA RENUNCIA A PRI. Olvidando la joven legisladora Aida Guadalupe Jiménez Sesma, la mecánica que tuvo que recorrer para ser nominada candidata y luego diputada local por el PRI, En esta semana presentó la renuncia a su partido y al grupo parlamentario porque dice estar limitada y falta de oportunidades. Dicen que el que escupe para arriba, la saliva le cae en la cara. Reiteran los priistas que olvida, que el PRI prácticamente le obsequio el escaño plurinominal. Muchos con representatividad y con una trayectoria de trabajo como priistas no han conseguido este tipo de oportunidades. En fin, se desea que la hija del que se autodenomina cacique de la frailesca en el futuro encuentre nuevas posibilidades. Lo que no cuesta no se valora.

#FERNANDO NAJERA ASPIRA A SER ALCALDE DE CARRANZA. Hablando de “juniors”, Fernando Nájera, hijo de quien fuera alcalde de Venustiano Carranza, le ha nacido el interés por convertirse en presidente municipal. Anda en busca del respaldo de algún partido que pueda proponerlo. Los hijos de políticos piensan que es un derecho natural heredar los espacios políticos de los padres. Esta suerte solamente la tienen los “juniors” de Ixtapa y la Concordia.

#MENSAJE DEL RATON “SABISNES” DESDE ORLANDO. Anda triste el otrora festivo y eufórico Ratón de Orlando, que despacha allá en el consulado, Juan José Sabisnes Guerrero ya que la pandemia se ha llevado a muchos de sus mejores operadores, como es el caso de David Díaz José, quien fuera su vocero personal. David fallece de COVID. Le acompañan en su dolor al atracador más grande que ha tenido Chiapas Mauricio Perkins y su “nano” Marianito Betancourt.

#CALMA COITA QUE ESTAMOS PRESENTES EN EVENTO DEL IMSS. Para demostrar que el Director General del IMSS, Zoé Robledo, no olvida la tierra donde le cortaron el cordón umbilical, en los enlaces a los hospitales que se hicieran con motivo de la vacunación en Baja California, Veracruz, Estado de México y Chiapas. En el hospital rural del IMSS de Ocozocoautla se vacunó a la enfermera Ariana Nayelli Girón. Oportuno comercial local. Chiapas con el IMSS presente a nivel nacional.

#DUELO POR LAMENTABLES FALLECIMIENTOS. Con profunda pena manifestamos nuestra solidaridad a las familias y amigos de Aniceto Orantes Ruiz y de Emilio Montelongo, el primero ex coordinador del transporte y el segundo, un joven coordinador educativo del COBACH en la zona de Tapachula.

#RECONOCIMIENTO AL GOBERNADOR Y AL DIRECTOR DE CECYTECH. Trabajadores y directivos de Vinculación expresan su reconocimiento al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y agradecen las gestiones de Sandro Hernández Piñón, Director de CECYTECH por las contribuciones para la mejora académica del Colegio, y por las obras de infraestructura realizadas para beneficiar a los trabajadores.