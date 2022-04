Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Garantizar la integridad de los migrantes el objetivo principal

En un acto de suma relevancia para el estado de Chiapas por su sentido humanitario, el Gobernador Rutilio Escandón acompañado del Comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño y del Comandante de la VII Región Militar Gral. Hernández Sánchez, dieron inicio a uno de los operativos más grandes que se hayan ordenado en la frontera Sur del país, con el propósito de controlar la migración, sobre todo, de menores de edad, que lamentablemente en su mayoría, su destino final es la delincuencia organizada. Para el gobierno de Chiapas, así como para el federal, es primordial garantizar la integridad de los migrantes que estarán bajo el fuerte despliegue de autoridades migratorias, GN, Secretaría de la Defensa y Marina, atendiendo a la disposición de la Cancillería de cerrar las fronteras al tránsito no esencial por motivo de la Pandemia. La coyuntura del préstamo de vacunas y el fuerte operativo migratorio, no es más que el resultado del acuerdo entre los presidentes Biden y López Obrador como condición de la negociación para garantizar la continuidad del programa de vacunación. Mucha coincidencia que a estas alturas de la Pandemia y después de los más de 190 mil muertos hoy se considere el cierre con un dispositivo en número y con la contundencia que no habíamos visto. Si bien es cierto que nos habíamos convertido en un tercer país seguro sin que hayan querido reconocerlo como tal en los tiempos de Trump, la estancia de migrantes centroamericanos en nuestro territorio así lo indicaba y hoy la fuerza y el impedimento al que nos vemos obligados a realizar, podrían violar, de no proporcionarse ayuda humanitaria, acuerdos internacionales de derechos humanos y/o migratorios. Todos los días vemos que tanto los problemas sociales y la seguridad pública se encuentra comprometida en todos los estados de la República. No menos hace tan sólo unos días el Pentágono de los EU advierte que el gobierno de México no tiene gobernabilidad en un tercio del territorio mexicano, donde quien gobierna es la delincuencia organizada. Territorios dominados por cárteles en donde reina la ilegalidad, la violencia y la criminalidad a la vista de pobladores y autoridades. Localidades enteras en donde gracias a los apoyos en dinero o en especie de criminales a sus habitantes, se ganan la confianza y su total respaldo. Descontentos de gran importancia ocurren a diario sin que la autoridad sepa con claridad la forma para poder contenerlos y, por el contrario, es la misma autoridad quien por su ineptitud termina provocando más violencia y más encono en una sociedad inconforme. Colectivos femeninos provocados por las torpes declaraciones de sus gobernantes, como torpes los operativos que lograron poner en duda la integridad de quienes tienen la obligación de cuidar y proteger a los ciudadanos. La nula eficiencia para esclarecer los hechos de la marcha del 8M generan un gran descontento en la sociedad, ya que no ha habido ninguna respuesta sobre los hombres vestidos de civiles que daban órdenes al grupo Atenea, sobre el uso de lanzacohetes de gas y sobre quién ordenó la intimidación a las manifestantes desde las azoteas de Palacio. García Harfuch pasó de ser el policía estrella al responsable del peor operativo para contener la violencia en la marcha, sobre todo porque hoy se sabe sobre las agresiones a dos jóvenes que fueron retenidas, golpeadas y vejadas por policías de la CDMX del otro lado del muro. Un SSC que no se asume como responsable de estos lamentables hechos, siendo la máxima autoridad en seguridad pública de la ciudad. Por otro lado Harfuch no puede evitar un amotinamiento peligroso alrededor de la Jefa de Gobierno sin ninguna distancia de seguridad entre ella y los manifestantes, cuando el atentando contra él mismo fue una alerta de la vulnerable integridad de un funcionario, sobre todo del nivel de responsabilidad de Claudia Sheibaum quien, por las amenazas del CJNG a su SSC, no debiera compartir espacios con él. A dos años de gobierno en donde no hay suelo firme en muchos asuntos y empiezan a correr los dos últimos años para generar logros y oportunidades para el país, en su lugar se generan conflictos innecesarios e inconformidades sociales por decisiones incomprensibles que pudieran, como papas calientes, explotar en manos de quienes las reciban. Un ejemplo el decomiso de un cargamento de vacunas Covid marca Sputnik, que de no haberse comprobado que eran falsas, la responsabilidad recaería en las FA quienes están a cargo de su custodia y distribución. Lo mismo pasa con el Tren Maya, en donde no sólo el Ejército construirá algunos tramos, sino que serán ellos quienes también lo administren, preocupante que de acuerdo a lo dicho por Jiménez Pons, las pensiones de los militares puedan quedar comprometidas a la factibilidad del proyecto, a sabiendas que la ASF pronostica su pobre rentabilidad. Si Trump nos sorprendía por sus imprudentes declaraciones, Biden deja mudo al mundo al amenazar, con la ecuanimidad que lo caracteriza, a Putin a quien después de llamarlo asesino, le advierte que pagará caro el haber intervenido en elecciones estadounidenses.

DE IMAGINARIA

En emotiva ceremonia condecoraron a 820 militares y 41 civiles por su desempeño y entrega en acciones contra la pandemia mediante el Plan DNIII-E. Con información errónea y falsa, el Almirante Rafael Ojeda mal informó al presidente sobre la inexistencia de Sargazo en el caribe mexicano, cuando desde los primeros días de marzo arribaron las primeras manchas de esta alga a playas mexicanas sin que Marina cuente con recursos para un plan de contención.