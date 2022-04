Poder y Dinero

Gatell, de pena ajena; ni Maduro es tan mitómano

· Alerta (¿?) de un “Golpe de Estado”

· Niños con cáncer, los insurrectos

· Telenovela del país de las maravillas

· ¿Dónde están los medicamentos?

Sería una necedad pretender que el pueblo no puede cometer errores políticos. Puede cometerlos, y graves. El pueblo lo sabe y paga las consecuencias; pero comparados con los errores que han sido cometidos por cualquier género de autocracia, estos otros carecen de importancia.

?

John Calvin Coolidge (1872-1933) Presidente de Estados Unidos (1923-1929).

Víctor Sánchez Baños

Precisamente a 8 días que el Presidente López Obrador había prometido que se tendrían todos los medicamentos contra el cáncer en México, en especial los pediátricos, el subsecretario de Salud y exhibicionista político, Hugo López Gatell, saca otra vez el tema y le crea un problema a su jefe máximo: el Presidente de la República.

Como López Gatell no pudo hacer cumplir la promesa presidencial, entones habla de sandeces evidentes. Así desviar la atención sobre su incapacidad burocrática.

Ya no sé qué pensar de Hugo. Si bien lo nombraron el responsable de la pandemia de Covid, donde demostró una evidente incapacidad. Quiso contener una epidemia de magnitudes catastróficas, con rollos cabareteros, sesenteros y de una empanizada de ideología, donde también es un incompetente.

Pero, lo que dijo ayer ante dos moneros de La Jornada, no sólo es inmoral para alguien que se dice de izquierda, sino para alguien que respira y se dice ser humanos. Acusar, a los desesperados padres de familia de preparar un golpe de estado. ¡Vaya ignorancia y ganas de manipular!

Acusó a los padres con niños con cáncer, que pelean por que sus hijos tengan medicamentos, de insurrectos. Quizá al ver morir a sus hijos no les haga falta ganas, pero de eso a impulsar un golpe es una auténtica estupidez y menospreciar el trabajo de AMLO a niveles de teorías de la conspiración.

Qué pequeño es el mundo neuronal del subsecretario de Salud y responsable de la pandemia.

Aún no entiende que por su culpa murieron más mexicanos de los que estadísticamente es el promedio internacional.

Aún no entiende que es un mito el que en México se pretenda dar un Golpe de Estado.

Aún no entiende que un Golpe de Estado lo realizan los militares o un grupo de gente con el apoyo del Ejército. En México el Ejército es institucional y no encabezaría un golpe. O, ¿López Gatell tiene otros datos?

Aún no entiende que se le piden medicamentos, no cuentos, ni justificaciones de ficción. Se le exigen hechos, no palabras. Podrá decir lo que quiera, pero que cumpla con la obligación de dar salud a los mexicanos.

En México, es un mito criminal de este izquierdista ignorante de ideología, con el que pretende justificar la criminal acción de no proporcionar medicamentos anticáncer a mexicanos que mueren por la política gubernamental y corrupta de quedarse con el dinero.

Al mencionar que se usa una bandera como la de los niños con cáncer, es para impulsar un Golpe de Estado, acusa a esos padres desesperados ante la incompetencia gubernamental de darle salud a sus hijos, es un crimen.

Lo peor de todo es que no presenta alguna prueba. En que cerebro cabe que un grupo de padres de familia puedan levantar en armas a un Ejército.

Entendemos que cualquier mito sirve para estar en las primeras planas, desviar la atención sobre los temas fundamentales y, en especial, para atraer los reflectores.

Es difícil para el mariachi que nadie lo escuche, aunque sea tocando únicamente el tololoche.

A propósito de los moneros que le hicieron segunda a la desentonada de Hugo, Fisgón, es penoso. ¿Es una telenovela? Y que los niños con cáncer no existen, déjame decirte Rafael Barajas, que es una lástima que profesionalmente no acudas a constatar el drama de los que sufren esa enfermedad en condiciones de miseria.

De qué existe, están ahí y lo ha reconocido el mismo presidente López Obrador. Otra cosa es desviar la responsabilidad sobre mentiras obvias.

A propósito, Hugo, si sabes de que se esté gestando un golpe de Estado y tus acusaciones indirectas de que el Ejército lo esté fraguando, sería saludable para la democracia del país que se den a conocer las pruebas.

Tus dichos, como tus hechos en materia médica, no tienen ningún sustento, si no das pruebas. Además, con golpe o sin golpe, la responsabilidad del gobierno es dar medicamentos. Punto.

PODEROSOS CABALLEROS

PETRÓLEO

Una buena: el petróleo mexicano supera los 70 dólares, por primera vez desde 2018. La mala, es que también aumentará la gasolina.

FINSA

Bajo el liderazgo de Sergio Argüelles, el desarrollados inmobiliario FINSA, tendrá cinco nuevas empresas europeas a tres de sus parques industriales ubicados en Matamoros, Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León, y en la capital del estado de Aguascalientes. Las inversiones suman 215 millones de dólares, 113,000 metros cuadrados de espacio industrial, y la capacidad de generar más de 4,500 empleos directos. Una de las cinco compañías es la sueca Autoliv, especialista a nivel mundial en el desarrollo de autopartes de seguridad como cinturones, bolsas de aire y volantes. También ZF Group, invertirá en Nuevo León, 102 millones de dólares para producir cámaras de alta tecnología y otros dispositivos electrónicos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

VISIT MEXICO

VISIT MEXICO operado por Braintivity, inauguró oficinas en Nueva York, Estados Unidos, lo que representará el siguiente paso para atraer a los viajeros de todo el mundo a México en la era post pandemia. Las oficinas serán sede de la agencia internacional de marketing turístico con financiación privada. Visit Mexico USA, está conformada por Kent M. Swig (miembro de la familia fundadora de la cadena hotelera Fairmont), el innovador de negocios y ex funcionario del gobierno del estado de NY, Gary K. Levi, y Álvaro Vitolo, ejecutivo de desarrollo de negocios internacionales. Visit México, lo lidera Marcos Achar; Carlos González, director general y como invitado de honor a la inauguración de las oficinas estuvo Jorge Islas, Cónsul General de México en Nueva York.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos