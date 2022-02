Asesoría Legal

Gemma, Mi Gran Amor

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Mi gran amor, ojalá todos fueran así, que todas las personas dijeran lo que sienten, nos hemos perdido tanto en el trabajo, en los viajes no de placer, sino del mismo trabajo, horas y horas muy metido en el trabajo y solo por eso en el 2018 perdí lo que más amo, tras 10 años no aprecié lo que tenía a mi lado, lo que si es cierto es que, la mayoría de los hombres estamos muy ciegos, demasiado ciegos, jamás nos damos cuenta que lo que debemos amar para toda la vida lo tenemos frente a nuestros ojos, cuando las perdemos es cuando nos damos cuenta y todo se acabó, habemos quienes por ello nos queremos matar porque amamos de una manera rara y extraña, sin embargo, hay una vida por delante, mucha vida y nos tenemos que aferrar en esos momentos a Dios, otros se pierden en el alcohol pero aguantan más, lo cierto es que ambos perdemos el miedo a la muerte, tras dos años estoy totalmente fortalecido, tengo aun grandes planes y espero llevarlos a cabo, uno de ellos es aun esperar un año a mi gran amor porque a ella le encantan y le apasionan los negocios, sé que juntos vamos a lograr un éxito inesperado, un éxito que ni siquiera yo he acumulado, poner negocios en casi todo el país para formar una poderosa y grande franquicia cafetera, y no es precisamente comprarle franquicia a Estados Unidos como sus cafeterías que están por todos lados en nuestro país pero que tienen una muy mala mercadotecnia, porque si esas cafeterías hicieran degustaciones con sus clientes y no clientes sería un potencial enorme, sin embargo, es lo que pienso hacer con lo que más amo en la vida, con mi gran hermoso amor llamado GEMMA, ella es muy súper inteligente, mi corazón, mi espíritu y mi mente te pertenece, siempre te ha pertenecido, pero, en un año primero Dios uniremos nuestros esfuerzos y haremos una súper empresa, con tu inteligencia, nuestros esfuerzos y mi inversión estoy seguro que caminaremos juntos y al dar cada paso será un paso firme y decisivo, tu sabes muy bien mis objetivos en los negocios, toda la vida me han gustado los negocios y las empresas, eres muy súper emprendedora y eso me agrada y me súper encanta de una persona, sabes que me apasiona la mercadotecnia, bienes raíces, el transporte público y todo tipo de negocios, quiero contigo viajar por el mundo entero y hacer negocios internacionales, crear nuestra propia marca, darle trabajo a la gente en general y ayudar a las personas más necesitadas, sé que coincides conmigo porque ese corazón que late en ti lo conozco muy bien y es mío, así que se cómo eres y tan solo por dar a los demás tu sabes que nada nos faltará, nuestro México está hundido en la miseria y hay millones de personas desempleadas, tu y yo vamos a lograr abrir fuentes y fuentes de trabajo para que toda la gente en general sin ver sexo ni edad tengan un trabajo digno, eres el gran amor de mi vida y me inspiras hacer y lograr muchísimas cosas mi gran y verdadero amor, mi mayor reto es ayudar a las personas necesitadas, con nuestras empresas crear grandes, gigantescas y agresivas campañas a favor de nuestras empresas creadas por nuestra propia mente, materializar lo que hablemos mi gran amor, ayudar diariamente a la gente que más lo necesita, no esperar absolutamente nada del gobierno, crear varias fundaciones con dinero de nuestro propio esfuerzo, una fundación para los animales abandonados y maltratados, sé que te encantará esa idea porque eres amante de los animales en general, ese corazón noble que llevas adentro lo dice todo al igual que tu hermosa mirada mi vida hermosa, porque sé que tú y yo no permitimos el maltrato animal tan solo por eso mi amor haremos esa hermosa fundación, ¿sabes algo mi amor hermoso? El lunes 25 de enero encontré un perrito maltratado y lo llevé a un veterinario, pagué para que lo pusieran bello, le compré salchichas y abundante agua, comió muy bien, pagué 200 pesos por que lo pusieran hermoso y ya quedó bonito, lo van a dar en adopción a una familia que quiera tener un hermoso perrito, hoy martes 26 de enero pasé a dejarle un bulto grande croquetas para que quien se lo lleve no tenga que padecer de comida y lo haría mil veces si es necesario con tal de que no sufra, no puedo tenerlo yo porque viajo y lo sabes mi amor hermoso, ojalá la gente en general se tentara el corazón y no maltrate a los animales mi amor, otra fundación que sé que te va a gustar mucho que vamos a crear es para ayudar a quienes no tienen que comer, que nuestra fundación ayude a otras fundaciones y que hagan su trabajo mi vida hermosa y preciosa porque nos debemos ayudar y solidarizar como buenos mexicanos, Dios nos va a dar mucho para todos y lo sabes, tu, mi amor divino hermoso y precioso sabes que yo siempre he ayudado a la gente y que es parte de lo que me gusta y me apasiona, por eso siempre he tenido negocios y empresas amor mío, otra fundación deseo crearla para todas las personas indígenas que viven en pobreza extrema y no tienen siquiera transporte, yo mero meto el transporte gratis para esa hermosa gente que merece mucho respeto mi amor, no me importa no cobrar, las empresas que tengamos mi amor nos darán todo para ellos y para nosotros mi amor divino, tu bien sabes que te amo muchísimo más inmenso que el mismísimo mar, diariamente no me canso de decirte que te amo y prepárate, porque todos los días de mi vida te lo voy a seguir mencionando, Dios nos va a dar las herramientas necesarias para nuestros negocios y empresas, al momento de poner una empresa no nos estanquemos con ella, vamos a la que sigue y la otra, y la otra y así sucesivamente mi amor, los negocios y nuestra firma será muy distinta a otras y a todas las demás porque tu inteligencia mi amor hará que seamos 100 % originales, tu inteligencia mi vida eterna y mi esfuerzo hará que seamos incansables y llevemos los mejores productos a un bajo costo a las personas y nuestras empresas se encargaran de darnos todo, te espero un año más mi amor hermoso y precioso para emprender esos grandes negocios y metas que nos hemos trazado, rescatemos a nuestro país del hundimiento donde se encuentra, me da una enorme tristeza ver que las personas que hacen tramites en las dependencias no les dan solución alguna, que los campesinos e indígenas no son aportados por ninguna instancia, es falso mi amor hermoso lo que el gobierno pinta para sus electores, pero, no veamos los errores del gobierno ni de nadie mi amor hermoso, seamos el ejemplo empresarial que no habla tanto y que hacemos más, darles a los medios de comunicación a nivel nacional e internacional toda la publicidad de nuestras empresas que van a ser un estallido internacional como mi gran amor que tengo por ti mi amor hermoso, gracias mi amor por darme esa hermosa oportunidad que no voy a desaprovechar mi vida preciosa, quiero hacer realidad mis sueños de que estamos juntos en un campo hermoso abierto de noche mirando juntos los cientos de estrellas fugaces, solo quiero decirte que te amo infinitamente y que siempre voy a gritar a los 4 vientos que te amo inmensamente, seamos pues los grandes y exitosos empresarios, invertir en la Bolsa de Valores y poner negocios y negocios, empresas y más empresas mi amor, seamos uno solo en todo, veras el súper equipazo que haremos, inculcarle a los más jóvenes que no se conformen con un empleo bien pagado, sino que se conviertan también en los más exitosos empresarios, porque si algo tenemos los mexicanos y mexicanas es que somos exitosos desde que nacemos, gracias mi amor hermoso, solo quiero decirte que te amo profundamente, mi corazón y todo de mi te pertenece, te extraño mi amor, gracias, mil gracias, éxito y mucho más que éxito nos espera juntos, te amo mi amor hermoso y precioso, aquí espero…mi hermosa, bella y divina GEMMA.