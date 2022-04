Poder y Dinero

Gobierno no es perfecto, ni impoluto

• Abre AMLO flancos de choque

• Abogados, jueces, periodistas

• Calificadoras e intelectuales

• Fundación Jenkins, en su ocaso

El poder sin límites, es un frenesí que arruina su propia autoridad.

Fénelon (1651-1715) Escritor y teólogo francés.

Víctor Sánchez Baños

Andrés Manuel López Obrador, en el preámbulo de la mitad de su sexenio, repentinamente abrió varios flancos.

En un principio, era lógico pelearse con los gobiernos anteriores, acción que justifica y fortalece su postura ante sus simpatizantes. Rompen con el pasado, aunque lo hizo contra todo lo que hicieron sus antecesores, aunque no fue por dogma ideológico.

Durante el primer año, se entiende lo que buscan los políticos. Sin embargo, al momento en que prosiguen las campañas contra adversarios políticos, mediante cuestionamientos en todos los foros en que se presenta, se torna preocupante.

Se ha ido contra los banqueros, los empresarios, los periodistas, los críticos, los intelectuales, las mujeres, las madres que demandan guarderías, los padres que exigen medicamentos para sus hijos con cáncer. A todo ello, se suman otros sectores sociales que no son mayoritarios, pero representan varios sectores de la comunidad.

Pasó sobre los inversionistas extranjeros, plataformas de redes sociales, calificadoras de inversión, entre muchas más. Hablamos de los médicos, los abogados, los jueces, los diputados y senadores de otras legislaturas, incluidos los afines a ellos; los gobernadores opositores y, ahora, los jueces.

Con expresiones totalmente subjetivas, les dijo a los abogados que eran traidores a la patria por defender los derechos de inversionistas extranjeros y el Estado de Derecho. Luego dijo que quien califica a las calificadoras, porque cada vez bajan la calificación de la deuda mexicana, lo que molesta al gobierno federal. No quieren que los califiquen.

Sin embargo, lo que lleva a una preocupación grave es que los jueces que consideren que se están violando las garantías constitucionales e incluso la esencia de la Constitución, son amenazados abiertamente desde el Ejecutivo Federal.

Esto, es muy grave. No se trata de defender a un juez en particular, sino del sistema de separación de poderes. Entiendo que el Presidente no es abogado y desconoce la manera como está conformada la estructura de poder en el país.

Costó mucha sangre y vidas de liberales, conservadores, demócratas y militares, el lograr equilibrio de poderes y evitar que el Presidente tenga un poder absoluto, sobre la vida de sus gobernados.

La decisión de un juez ser acatada. López Obrador, fue sometido durante su gobierno al frente de la Ciudad de México, por jueces federales por desacato, lo que lo llevó a su desafuero. Si fortalecemos un estado de derecho, se fortalece la decisión del Pueblo sobre el sistema de gobierno que le guste y convenga. De lo contrario, hasta la 4T se pone en riesgo total.

El resultado es que AMLO pone en una condición embarazosa a uno de sus simpatizantes: el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien deberá responde con estricto apego a derecho en lo relacionado al juez que descalificó la contrarreforma energética de López Obrador. Dejar un antecedente en el que el Presidente influya para castigar a un juez, sería desastroso para el país.

PODEROSOS CABALLEROS

GERTZ Y JENKINS

Lo que no logró en su actividad como abogado, el actual Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para acabar con la Fundación Jenkins, lo lograrán los herederos de esa familia poblana. Desde 1954 la familia Jenkins establece su Fundación con el objetivo de respaldar a través de ella a diversas instituciones y causas. Entre ellas la Escuela Hogar para Ciegos, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y la construcción de un hospital en Izúcar de Matamoros para la Cruz Roja. La Fundación impulsó también la creación del Colegio Americano (actualmente la Universidad de las Américas que estuvo en litigio por Gertz para quedarse con el plantel de la Ciudad de México y hasta con el logo. Donó 100 hectáreas destinadas a la Ciudad Universitaria de la entidad y apoyó el financiamiento de la restauración de la Catedral y el Centro Histórico de Puebla, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En 1970 con los donativos de la Fundación Mary Street Jenkins se construyó la Universidad de las Américas. El epílogo de la historia lleva a que la Fundación contemple liquidarse en el caso de que cualquier autoridad pretenda intervenir en su administración. Una tradición filantrópica poblana.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RENAULT

Tajante la directora de Renault de México, Magda López, delinea la RSC de la automotriz francesa y recalca que en México se paga por responsabilidad, por el nivel que tiene la persona, no por el género. Para garantizarlo existe un comité en el que se evalúa al talento. “Nosotros no tenemos casos donde la mujer gane menos”, comentó al periódico Milenio.

