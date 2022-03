Grilla barata y perversa contra el verde, no trasciende

Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

CLAUSURA FISCAL OLAF GOMEZ, “SEMANA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO»…

En otros temas amigo lector te comento que la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la atinada directriz del maestro Olaf Gómez Hernández dio a conocer que a través de la Coordinación del Centro para la Prevención y Tratamiento de Adicciones (CENTRA), se llevó acabo hace unos días la clausura de la «Semana de Prevención del Suicidio”, realizada con el objetivo de reducir las tasas de ese problema de salud pública, en la entidad. es perentorio señalar -dijo- que ese evento se llevó a cabo de manera virtual en donde Liliana Ivett López Gordillo, Coordinadora del CENTRA, pondero el arduo trabajo y gran labor que realiza la Fiscalía estatal bajo el mando del maestro Olaf Gómez Hernández, lo cual ha permitido el buen manejo y desarrollo de los programas y políticas públicas, que tienen como objetivo y fin la prevención de ese flagelo social. Hay que destacar que durante esa semana en que se llevó a cabo el evento denominado, “Semana Del Suicidio”, se realizaron diversas actividades encaminadas al cuidado y protección de la salud mental. Al final el fiscal general acoto, que esa fiscalía continuara con ese tipo de eventos para el buen desarrollo de las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas…ver para comentar

BREVE HISTORIA DE TAPACHULA: TORIELLO ELORZA

Por ser de interés el tema que nos comentó el profesionista José Antonio Toriello Elorza, se las daremos a conocer en este humilde espacio, nos dijo el buen amigo Toriello que El Parque Central Miguel Hidalgo, fue la Plaza del Pueblo hasta 1894. Y fue hasta en el año de 1895 el presidente Municipal Benito Taboada construyó el Parque Central que lo circundaban la 6a norte, 3a Poniente, 8a norte y la privada 1a poniente. Agregó que Posteriormente se construyeron los portales, con techumbre de teja, donde según Antonio García de León se reunían los pobladores a la hora del café para platicar sus experiencias en 14 idiomas. Ahondo más adelante que “El Parque ha sufrido muchos cambios y Tuvo una ampliación en los 20. De igual forma subrayo que, Tiempo después se construyeron las primeras fuentes, el piso de mosaico color blanco y azul, el cierre de la privada y construcción de una cafetería, la ampliación hacia lo que era la Escuela primaria Teodomiro Palacios, la construcción del nuevo Palacio Municipal se realizó en el año de 1984, así como la remodelación integral en 1999, junto con los parques vecinos Benito Juárez y Las Etnias, y la modernización de los Portales. Indico Toriello Elorza que, Es importante mencionar que tiene 2 estatuas conmemorativas en Homenaje a Miguel Hidalgo y Costilla, y a Fray Matías de Córdova y Ordóñez, un teatro al aire libre techado, un Quiosco metálico y una asta bandera. Hoy en día el Parque es lugar de reunión de los Migrantes que están de “paso” en la Ciudad y siempre ha sido una imagen emblemática de nuestro Tapachula, acoto…sin comentarios

RECONOCE GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN TRABAJO DE ROSY URBINA

Entre otras cosas te comento amigo lector que nos informan desde la otrora Perla del Soconusco mi bella Tapachula que el pasado fin de semana tras llevar a cabo una gira de trabajo donde se inauguró un sin fin de obras de beneficio social, como es la pavimentación y adoquinado de calles, la alcaldesa de mi pueblo Tapachula recibió el reconocimiento del gobernador del estado por su ardua labor que ha ejercido al frente de la administración municipal de Tapachula. En su momento Rosy Urbina edil de Tapachula subrayó que su administración seguirá y sigue reiterando el firme compromiso para continuar trabajando por el desarrollo, bienestar, progreso y bienestar de las familias. Agrego que las obras ejecutadas en las colonias y comunidades rurales del municipio, son el resultado de un trabajo honesto, responsable y comprometido de los tres órdenes de gobierno. En ese sentido la alcaldesa de la otrora Perla del soconusco enfatizo, “Seguimos el ejemplo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo realidad la justicia social que representa la Cuarta Transformación”, al mismo tiempo acoto que se confirma que el gobernador es el amigo de los tapachultecos y por ello seguimos con la mística de trabajo con honestidad y transparencia…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Un total de 233 revistas científicas especializadas en salud se unieron para urgir a los gobiernos del mundo a que tomen acciones de emergencia para hacer frente al «daño catastrófico» que causa el cambio climático a la salud humana. Así los posteo el senador Manuel Velasco Coello en su cuenta de Twitter…sin comentarios… luego de tomar parte como jurado en el XI Parlamento Juvenil “Florinda Lazos León” que se realizó a través de una plataforma digital del H. Congreso del Estado, en el cual destacó que hoy la Federación y el Estado impulsan, el diputado federal electo Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que es necesario dar espacios para dar voz a las y los jóvenes, a fin de participar de manera activa en la transformación de Chiapas y México. Así mismo asentó que, “Hoy estamos en un proceso de transformación política con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, donde las voces y las ideas de las juventudes son escuchadas para construir escenarios de igualdad e inclusión en Chiapas y México”, declaró el diputado federal electo…ver para comentar…La Guerra sucia contra los militantes directivos y ex funcionarios gubernamentales, así como alcaldes y ex alcaldes, ya se empezó a dar y los Morenistas no darán tregua, se comenta que más de dos irán a parar al Amate, mencionan a más de dos ex alcaldes capitalinos, así como uno que otro senador que ya les brincó y se les puso al tú por tú, cierto o falso, “Plácidamente” le están metiendo recursos a esa guerra sucia contra los del verde ecologista, en que terminará esa batalla épica, a mí que les importa…sin comentarios

A MANERA DE POSDATA…

Amigo lector te comento que por motivos de irnos al evento de la toma de protesta de mi amigo el gobernador de Tepic Nayarit, Miguel Navarro quintero, en los próximos días no estaremos al aire, no escribiremos esta columna, previa autorización de nuestros directivos mis amigos los hermanos Gerardo y Rogelio Toledo Coutiño, esperamos sus comprensión y si nos da el tiempo por ahí y mandamos una extra…gracias y hasta pronto y hasta aquí la dejamos por el día de hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK