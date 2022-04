Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Hay que denunciar las arbitrariedades electorales, de no hacerlo es traición al pueblo, dice el gobernador

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, fue contundente nuevamente en su responsabilidad como ejecutivo estatal, al advertir textualmente que “sería vergonzoso que ahora que hay un gobierno democrático nos quedemos callados y no denunciemos las arbitrariedades electorales; sería traición al pueblo”. Subrayó también que el deseo de su gobierno es que la ciudadanía elija de manera libre, legal y pacífica a sus representantes, en las presidencias municipales y en el Poder Legislativo, tanto a nivel federal como estatal, por lo que, enfatizó, tajantemente que “nadie estará por encima de la ley y se denunciará a las y los funcionarios, candidatos o partidos políticos que no respeten la ley electoral”.

Fue el pasado 31 de marzo, durante la reunión de Gabinete Legal y Ampliado en el Palacio de gobierno, que el mandatario estatal, volvió a referirse por la limpieza y transparencia y la aplicación de la ley, por una auténtica democracia del próximo proceso electoral 2021. Escandón Cadenas informó ese día final de marzo, que estaban por iniciar las campañas políticas, convocando a respetar las normas jurídicas, sumarse a la lucha por una verdadera democracia y trabajar con lealtad y de frente al pueblo, pues de esta manera se logrará caminar hacia el progreso y un mejor porvenir para Chiapas.

Gobierno de Chiapas, pide que partidos políticos y candidatos se conduzcan con transparencia.

Posteriormente el 3 de abril, -sábado de gloria- ante la veda electoral que inició formalmente este domingo 4 de abril, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que su gobierno es respetuoso del pueblo de Chiapas, por lo que, de acuerdo a lo que establece la ley, y por congruencia, no se publicitarán los logros de esta administración, sin embargo, se continuará trabajando a favor del progreso de la entidad. Desde Palacio de Gobierno, el mandatario también hizo un llamado a los partidos políticos, candidatas y candidatos para que se conduzcan con transparencia, honestidad y legitimidad, para que la ciudadanía pueda nombrar con libertad y de acuerdo a derecho a sus representantes.

“No vamos a parar la marcha, seguiremos trabajando y construyendo por el estado de Chiapas, pero respetamos la ley. Hemos luchado siempre por la justicia, por convicción, somos demócratas y deseamos de todo corazón que Chiapas elija de manera auténtica a sus presidentas y presidentes municipales, a sus legisladoras y legisladores. Quiero asegurarles que el gobierno con lealtad al pueblo, va a respetar a todas y a todos”, apuntó Escandón.

Ni Semana Santa pudo contener la ira de MORENA ante el cochinero electoral de dirigentes nacionales

En otro orden de ideas, pues ni la Semana Santa ni mucho menos el domingo de resurrección, pudo contener la ira y el enojo de los Morenistas de Chiapas que se sienten defraudados, frustrados, despojados, de sus dirigentes nacionales a quienes acusan de haber metido las manos para consumar el “cochinero electoral” que se llevó a cabo con el proceso interno de la selección de candidatos, donde hay candidatos del vino tinto que quedaron que son auténticos Chapulines, otros amigos de Mario Delgado y Bertha Lujan, y otros más que fueron elegidos dejando a un lado a los fundadores del Movimiento Regeneracional Nacional, en esta puerta del país, que se llama Chiapas. Un malestar Morenista inédito por toda la geografía estatal, del partido que gobierna el país y el estado.

El cochinero antidemocrático, como lo llamaron, que aseguran lo van a impugnar todo el proceso ante el IEPC, sigue en todo su apogeo, y por más que hay morenos que exigen que se calmen, que se pacifiquen y tranquilicen, lo cierto es que la maldición y blasfemia es la que sale más a flote, y son más los enojados que los pacificadores en MORENA. Hay quienes opinan desde ir a reclamar al Zócalo de la ciudad de México para realizar su protesta en contra de la imposición, hasta ponerse en huelga de hambre y llamar la atención.

Ayer por lo menos tres personajes identificados con MORENA en Chiapas solo le faltaron la sotana, el cáliz y las ostias, tratando de apaciguar ánimos de algunos morenistas que lejos de liturgias católicas, lo que buscan es convertirse en seguidores del mismo Satanás. Están irreconocibles en su forma de actuar, porque consideran que se los llevaron al baile ridículamente, y que les doraron la píldora en la boca. Ni en el PRI ni en el PAN se había observado este tipo de actitudes de enojo y “desagrado” partidista, y lo que le dicen algunos convertidos en sacerdotes es que tienen hasta el 13 de abril, para que lleguen los cambios, pero los morenistas inconformes no creen que esto suceda. Hay rabietas de militantes del vino tinto que piden que sean los dirigentes nacionales quienes vengan a Chiapas a recomponer el cochinero electoral interno que generaron de MORENA.

Los candidatos diversos de los partidos políticos hay que verlos con lupa.

Al menos hay cuatro candados en los partidos políticos para que bajen a sus candidatos, tanto de alcaldes como diputados federales y locales. Primero: Que sean 50 por ciento candidatos hombre y 50 por ciento mujeres en los partidos políticos. Tiene forzosamente que cumplir con este requisito. En los municipios indígenas sobre todo diputaciones locales y federales, deben de llevar a “auténticos indígenas”. Se tiene que respetar con esta disposición legal al interior del INE o en su defecto el IEPC: los árbitros electorales. Que los candidatos que fueron elegidos deben de cumplir con el requisito de no haber golpeado a mujeres y que no hayan cumplido con la pensión de sus hijos, estos candidatos van para afuera de la contienda electoral. Se dijo que también los que sean “reelegidos” sobre todo alcaldes, deben de haber cumplido ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y la Auditoria Superior de Chiapas (ASE) tener en regla sus cuentas públicas. No se puede reelegir a alguien que no cumpla con honestidad pública.

Rapiditas. – El controvertido dirigente sindical de SUICOBACH con 18 años de ser dirigente, Víctor Manuel Pinto Juárez, fue denunciado con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “En la Mañanera” por su actuación dictatorial y arbitraria de tres sexenios y que sean investigados los presupuestos de las cuotas sindicales. Ver para creer…Otro que no tiene tantita vergüenza es el lidercillo Miguel Ángel Córdova Ochoa, más conocido como “El amigo Migue”, que también lleva 18 años de cacique en la región de La Concordia, donde ya fue alcalde, y además dos de sus hijos también. Ahora busca ser candidato por el partido de los De León Villard, el partido del PES, que usan a la religión cristiana para simular hacer democracia. Un chapulín ahora con el Aleluya en la boca. Que brutos… Dixe.