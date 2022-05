Asesoría Legal

Hospitales Privados Abusivos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Con la pandemia que está matando a mucha gente se están haciendo negocios muy grandes y sobre todo, redituables, hablo en específico de los hospitales privados que se encuentran a lo largo y ancho del país, se lucra con el dolor de la gente, aprovechando de que casi casi la gente está en shock es cuando más se aprovechan de ellos, los hospitales públicos están a reventar en el centro del país, un poco menos en los demás Estados, pero de plano los hospitales privados si son muy abusivos, cualquier área de hospitales privados se aprovechan de las personas, empezando por las mujeres embarazadas que si la ginecóloga o ginecólogo también realiza operaciones es cuando les encajan las uñas y los dientes a las mujeres embarazadas diciéndoles que el líquido del bebé se está agotando y que no se podría esperar más de lo contrario se pondría en riesgo la vida del feto, MERCADOTECNIA DE MEXICO estuvo en estas investigaciones es por ello el resultado narrado, si un parto natural de bebé cuesta 15 mil o 20 mil, con tal de ganar más el ginecólogo le mete ideas en su cabeza a los padres del bebé diciéndoles que es mejor en cesárea y cobran por ello de 35 mil a 40 mil ya con honorarios médicos, aunque sea falso lo que está diciendo la ginecóloga o ginecólogo, se aprovechan totalmente de la situación de las personas, los sangran a mas no poder, en caso que a una mujer embarazada le digan que es mejor cesárea, no se queden con esa idea, busquen otra opción y ver si es cierto lo que dice el ginecólogo de cabecera que a final de cuentas ellos lo hacen de esa manera para ganar más, importándoles poco la rajada que le harán a las mujeres en su parto, son unos soberanos abusivos y abusivas, quienes parecen criminales por su forma de actuar son los ginecólogos del Estado de México, ya que sus consultorios no tienen letreros en la parte exterior, el lugar donde atienden a las personas parecen casas de seguridad, ahora bien, relacionado a las personas que han dado a positivo y acuden a hospitales privados les sacan todo lo que pueden, llegando a cobrar por sus servicios más de 240 mil pesos tan solo por 15 días de hospitalizaciones, hay que recordar que los hospitales privados no cuentan con ninguna vacuna contra el Covid, es falso que los hospitales privados de México cuenten con la ansiada vacuna, nadie la tiene, únicamente el gobierno, y eso, ni invierten mucho en la salud, compran por parte ese medicamento a quienes ni siquiera tienen el respaldo de la Organización Mundial de La Salud, ¿Cómo se podría entonces saber si es efectiva la vacuna o no? Sin ese respaldo es difícil saberlo, no basta con el respaldo del sistema de salud mexicano porque no es por hablar mal de ellos pero ellos no saben absolutamente nada en materia de la salud, solo son médicos y enfermeras siguiendo protocolos, nadamas, pero de eso a que sepan si es efectiva o no la vacuna, lo dudo mucho, la gente se les está muriendo diariamente, un claro ejemplo de ello, es una persona atendida en un hospital privado de Ciudad Obregón, Sonora, donde a un paciente desembolsó más de 281 mil pesos por un servicio totalmente pésimo, MERCADOTECNIA DE MEXICO tiene la factura del hospital privado y la queja de la persona que fue muy mal atendida, de hecho, cuando ocurre un hecho grave tanto en hospital privado como privado que atente contra la vida de los pacientes, negligencia médica u otro hecho que les haya causado secuelas, entonces esto se demanda ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) al número telefónico 55 54 20 70 00, la cual es una instancia especializada que cuenta con autonomía técnica y tiene atribuciones para recibir quejas, así como puede investigar irregularidades en la prestación de servicios médicos y emitir sus opiniones, acuerdos y sentencias, es decir, en materia médica, son aquellas que se hayan propiciado por la actuación u omisión del médico o algún integrante del equipo de salud en cuanto al diagnóstico, tratamiento, seguimiento de la atención, etcétera, el Comisionado Nacional de la CONAMED tiene la obligación de mandar a investigar las irregularidades en los hospitales privados y públicos, dar más a conocer las actuaciones de la CONAMED para que la gente se sienta más protegida, que se legisle que la CONAMED lance campaña tras campaña en todos los medios de comunicación como es periódico, revistas, radio y televisión informándole a la gente en general que no están solos los usuarios clínicos ni tampoco los pacientes de hospitales públicos, sin embargo, casi nadie sabe dónde demandar las negligencias médicas, los pacientes de hospitales públicos y privados están súper desorientados, es más, los hospitales públicos ni siquiera quieren atender a las mujeres embarazadas cuando no son derecho habientes del IMSS, ellas por su lado tienen que buscar una partera o de plano en algún baño público dan a luz, es pésimo, es fatal el servicio médico privado y público en todo México, para poder quejarse de las negligencias médicas de los hospitales públicos y privados la CONAMED le manda una guía para poder quejarse correctamente, muy atentamente le pido al Congreso de la Unión y al Senado de la Republica que legislen correctamente la materia de la salud, que se dé a conocer a nivel nacional que existe la CONAMED, muchos despistados demandan en las fiscalías, situaciones que las fiscalías no tienen atribuciones para consignar a los médicos correctamente, en los hospitales públicos y privados hay de todo, MERCADOTECNIA DE MEXICO ha estado documentando paso a paso cada situación, si a 10 personas en una encuesta le preguntan que si conocen la CONAMED, los 10 encuestados responden que no, casi nadie conoce la CONAMED, es más, ni siquiera existen centros de atención cercana, todo porque la Ley de Austeridad no lo permite, no tengo nada contra el presidente López Obrador, al contrario, se le respeta por ser la primera autoridad, pero, en verdad la mayoría de los mexicanos y mexicanas que dependen del servicio médico público y privado no saben dónde dirigir sus demandas, hay bebés que han muerto a manos de médicos que practican diariamente la negligencia, y la palabra correcta para ellos es: ASESINOS, ponen a practicantes recién egresados a atender a los pacientes de la tercera edad, enfermos que requieren demasiada paciencia y muchos cuidados y las enfermeras los han tratado muy mal, los practicantes de la medicina no saben sus funciones, saben que están en un hospital pero originalmente en el camino es cuando realmente practican tomando como conejillo de indias a los mismos pacientes que pagan sus servicios de salud, la mayoría de los médicos y enfermeras no son más que unas personas altaneras, prepotentes y arrogantes, demostrado está, tal como sus jefes no están trabajando la medicina, sino la política, bola de abusivos y sinvergüenzas, los hospitales privados se están súper llenando las bolsas de dinero con gente infectada de Covid en todo el país, operan como una mafia que abusan de centenares de enfermos y sus familias, no solo eso, las clínicas poseen farmacias y funerarias, es un negocio redondo para ellos lucrando con la salud de los y las mexicanas.