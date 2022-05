Asesoría Legal

Impulsar crecimiento económico

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia de México

Al parecer a todos los políticos en general ya sean diputados, presidentes municipales, etcétera, lo único que les importa es seguir en el poder, ¿para qué? Si en realidad nadie evalúa el trabajo realizado de los funcionarios, los titulares de las diversas dependencias no hacen su trabajo, de hecho, ni siquiera dan contestación a los trámites realizados por diversos usuarios desde hace meses y años, los funcionarios y empleados administrativos de todas las dependencias del país solo siguen un protocolo que originalmente afecta a los mexicanos y mexicanas en general, la mayoría de los funcionarios no tienen iniciativa propia, a nadie le importa si crece o no México como potencia económica, lo único que quieren es volver a participar en las elecciones de este 2021 ya sea para reelegirse como diputados o presidentes municipales, es una pena enorme que solo aquellos que están interesados en participar electoralmente son personas que no tienen nada de iniciativa, no tienen asesoría correcta acerca de sus funciones, ni siquiera saben lo que están haciendo como presidentes municipales o diputados, hay que reconocer que México tiene todo para construir un buen futuro, se habla de atraer inversiones al país, ¿pero cómo podría ser eso si las dependencias niegan los permisos o ponen demasiadas trabas? Del 2018 a la fecha la economía en México ha bajado considerablemente, nadie quiere invertir en México desde el extranjero porque para empezar los empresarios internacionales no tienen ninguna información real y verídica como serían las inversiones en México, sin embargo, MERCADOTECNIA DE MEXICO con su propio esfuerzo ha invitado a empresarios internacionales a participar en nuestro país, sin embargo, lo primero que un empresario internacional evalúa en un país es la seguridad, en segundo lugar, los permisos otorgados por ciertas dependencias, lamentablemente México tiene las oficinas de sus dependencias llenas de personas sin ninguna iniciativa, México puede salir adelante solo, pero, al parecer los funcionarios de las diversas dependencias están empeñados en que México no avance, hay que acelerar el crecimiento económico, en nuestro país se practica que muchos comercios son informales debido a que sus empleados no cuentan con prestaciones de ley, ni siquiera dan de alta en Hacienda a sus empleados, en realidad hay que crear empresas y generar más y mejores empleos con prestaciones, se deben promover proyectos en las diversas regiones con más potencial de crecimiento, aun y con ello, todo México tiene potencial para crecer, por ejemplo, Nuevo León siempre ha tenido muchísimo más actividad económica que la Ciudad de México, de hecho, de Nuevo León son los empresarios más importantes del país y no de la Ciudad de México, en Chipas hay más del 70 % de recursos naturales, sin dañar absolutamente el medio ambiente se pueden crear ambiciosos proyectos porque Chiapas tiene muy buena mano de obra, Chiapas ha estado muy abandonado por diversas administraciones federales incluyendo la actual, no saben que Chiapas es competitivo y generador de oportunidades, lo que le da un alto potencial económico es la gran diversidad étnica y cultural, extraordinarias riquezas naturales, variados ecosistemas y maravillosas fuentes de agua, la infraestructura para la producción y comercialización, constituye uno de los elementos físicos de desarrollo de la sociedad, por el lado de Tijuana, hay mucha gente que llega de fuera, unos para trabajar y otros para vivir, los mexicanos siempre viajan de un lado a otro buscando su fuente de empleo, de hecho, cualquier empresa internacional que quiera asentarse en México tiene asegurado su futuro, porque lo que se necesita son más fuentes de empleos, sin embargo, los Gobernadores, Senadores, Diputados Federales mi los locales y ningún presidente municipal ni mucho menos ningún funcionario han tenido la iniciativa de hacer llamados a empresas internacionales para que aterricen sus empresas y proyectos en nuestro país, seguramente están esperando a que lo haga el fomento económico turístico que ya ni existe porque López Obrador lo desapareció, algo que podría traer potencial a nuestro país son las diversas ensambladoras que hay en el mundo y que se les podría invitar para que vengan a establecerse en México, otro punto importante es también la instalación de gaseras a lo largo de todo el país para que las unidades de transporte público y privado empiecen a usar el gas natural como combustible y evitar de esa manera contaminar el medio ambiente, se debe tener más transparencia en los servicios digitales y ponerlos a disposición del público en general para acabar con los clásicos trámites de ventanilla en las diversas dependencias porque eso ocasiona corrupción, con este servicio se reducirían los tiempos de espera y aumentará la eficiencia de los procedimientos, hay que fortalecer la transparencia, es importante también mencionar que para que los empresarios internacionales vengan a México a invertir se debe elevar la calidad de la educación en todos los niveles, de igual manera el gobierno actual debe apoyar a los empresarios mexicanos para que no cierren sus puertas, de ello dependen miles y miles de familias, es importante hacer uso de nuevas tecnologías, de hecho, para lograr la reactivación económica es recomendable no aumentar ni crear nuevos impuestos para este 2021, México es una economía con especial fortaleza en el sector de servicios, es importante también que hayan programas sociales por parte de gobierno, no desaparecerlos, la mayoría de los productores mexicanos en la actualidad no cuentan con ningún apoyo, y los apoyos que llegan a dar son para los familiares de los funcionarios que tienen empresas, los demás quedan fuera de toda asignación de recursos, se está beneficiando a los amigos, familiares, compadres, etcétera, pero n ose está beneficiando a la población en general, no es equitativa la situación en México, hay favoritismo, y eso no ayuda de nada, de igual manera las universidades deben hacer lo suyo, deben crear empresarios, no empleados para empresas importantes, hay que llevar a cabo una asignación más eficiente de recursos, un mayor retorno a la inversión y una mayor eficiencia en la combinación de los factores de producción, fomentados a través de la estrategia de pacificación, la reducción de la violencia, la lucha contra la corrupción, y en general, el fortalecimiento del estado de derecho, sin lo anterior no se puede avanzar ni hacer absolutamente nada, seamos más positivos, con más iniciativa, hacer crecer a nuestro país creciendo todos juntos, luchar incansablemente por nuestras metas, proyectos y demás, es hora de avanzar y ver hacia delante, nunca hacia atrás.