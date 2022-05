Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

INE valida oficialmente la candidatura de Rosy Urbina Castañeda

Pese a la desangelada y desnutrida “marchita” que organizaron un grupito minoritario de MORENA en Tapachula, para impedir, derrocar, tirar, derrumbar la postulación de Rosy Urbina Castañeda el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Validó oficialmente la candidatura de Rosy Urbina a la alcaldía de Tapachula. Con beneplácito fue reciba esa noticia de parte de un gran número de militantes y simpatizantes de MORENA y a partir de este día Rosy Urbina deberá trabajar con todo el mayor de sus esfuerzos para sacar adelante con el triunfo de su partido que hoy la postula como su candidata oficial a la presidencia municipal de Tapachula, la segunda ciudad de mayor importancia de nuestro estado. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) Chiapas, fue quien validó oficialmente la candidatura a la presidencia municipal de Tapachula de Rosy Urbina Castañeda, quien tendrá la responsabilidad de sacar adelante a su partido con el triunfo del en las elecciones de este 6 de junio, es la segunda ciudad más importante de la entidad. Cabe destacar que la candidata oficial de MORENA a la alcaldía de la otrora Perla del Soconusco, nació el 7 de julio de 1966, cuenta con una licenciatura en Derecho y varios años de experiencia en la administración pública, así mismo Rosy Urbina Castañeda es una de las principales fundadoras del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, ha sido maestra de nivel superior por muchos años en Escuela Superior de Trabajo Social en Tapachula, y se le atribuye ser una de las gestoras pioneras para la creación de la institución educativa donde laboró. Cabe hacer mención que Urbina Castañeda, ya fue regidora, síndico municipal y presidente municipal de Tapachula, en su último cargo de líder de los tapachultecos Rosy Urbina logró darle un nuevo rostro a Tapachula aplicando los recursos de manera diáfana y transparente, amen, de realizar un sin fin de obras de beneficio social en diferentes colonias populares, su trayectoria política y administrativa le avalan su candidatura la cual tendrá que sacar adelante con el respaldo de militantes y simpatizantes de MORENA. Se espera que Rosy Urbina logre antes de entrar a la contienda se sacuda a varias lacras que le fueron impuestos como compañeros de fórmulas y los cuales le restaran votos, sino al tiempo, las elecciones también se ganan en el INE o en la mesa…sin comentarios

MONGOLITO ELORZA SE SALIO CON LA SUYA, SUS ADVERSARIOS UNOS ILUSOS

Sin hacer tantos aspavientos y alharacas mediante el sigilo el diputado Mongolito José Luis Elorza interpuso su licencia a su cargo de diputado federal para ir nuevamente en busca de su posible reelección y con ello lograr su permanencia en la curul que obtuvo en el 2018. Lo absurdo de todo ello que los de MORENA se tragaron el anzuelo sin carnada toda vez que creyeron en una encuesta que jamás se dieron cuenta que fue una vil falsedad porque el Diputado Mongol, se pegó al rarito Mario Delgado y con eso le basto para lograr su perverso y ambicioso proyecto de reelección. No se dieron cuenta sus “adversarios” que buscaban esa candidatura que el diputado mongol siempre anduvo cabizbajeado sin levantar la vista si sin hacer tanta alharaca y aspavientos, nunca se le vio conquistando grupos u organizaciones para buscar su relección, siempre se mantuvo con un perfil bajo, porque al parecer el mongolito ya sabía que Mario Delgado era su boleto. Sus adversarios se desgastaban invitando cafecito, desayunos, comilitonas y haciendo llamadas para que en caso de que les preguntara en la encuesta (que nunca se hizo según se supo, sin conceder), respondieran que X adversario era el bueno, pues solo les falto morir porque engañados ya estaban los mediocres morenos adversarios del diputado Mongolito Pepe Elorza que ya tenía entendido que lo de la encuesta solo era un distractor para que sus adversarios se entretuvieran mientras el Mongolito se arrastraba con el finito Mario Delgado. Pero bueno no hay peor ciego quien no quiera ver su realidad y los adversarios de Mongolito ahora tendrán que hacer campaña a favor de la reelección de Pepe Elorza, pobres ilusos y torpes…ver para comentar

LA NUEVA MODIFICACION A LA LEY, TRAERA BUENOS BENEFICIOS: ERA

Luego de señalar que en la sesión del pasado jueves se aprobaron las modificaciones a las leyes secundarias en materia del Poder Judicial, en donde se destaca la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, el senador chiapaneco por MORENA y líder cameral Eduardo Ramírez Aguilar indicó que con esas reformas aprobadas se buscará el combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso, el hostigamiento, los sobornos, que permita lograr un Poder Judicial más fuerte, más independiente, con estándares de excelencia y honestidad. Así mismo el autonombrado jaguar Negro, subrayo que: “Nuestro compromiso es legislar por una justicia al alcance de todos, expedita, sin tráfico de influencias, ni compra de autoridades judiciales, porque todos los mexicanos somos iguales ante la justicia”. Añadió más adelante que con la nueva ley Orgánica reformará la vida institucional del Poder Judicial, mientras que la Ley de Carrera Judicial será de beneficio para todos los jueces, magistrados, secretarios, en su formación y actualización de funcionarios. En ese sentido Ramírez Aguilar, adujo que, Algunos otros aspectos que se modificaron fueron la Ley de Amparo; Ley Reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución; Ley Federal de Defensoría Pública; el Código Federal de Procedimientos Civiles; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS

El abanderado a la diputación por el distrito nueve con cabecera en la capital chiapaneca Emilio Salazar Farías, señalo que la alianza Va por México, es más que una coalición, el abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD, adujo que Va Por México representa lucha constante por un país más justo, democrático y de igualdad de oportunidades para todas y todos. Así mismo Salazar Farías, dijo que, “Hoy contamos con la grata visita de Marko Cortés, Dirigente Nacional de acción Nacional quien confirmó ante militantes y simpatizantes que, más allá de las diferencias, están los acuerdos, la búsqueda del bien común, y Ese bien común, asentó, se llama México, se llama Chiapas, se llama Tuxtla, Tuxtla, Tuxtla, acoto…ver para comentar…Allá en Tapachula, nos informan que se llevó a cabo la sesión del Consejo Municipal para Garantizar los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que sus participantes ratificaron el compromiso de cero tolerancia a la violencia de género. En esa sesión se dio a conocer los avances relativos a las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Es perentorio mencionar que el Consejo, -dijeron- actúa con pleno apego al seguimiento de la Declaratoria de Violencia de Género Contra las Mujeres de Chiapas, contribuyendo así, a evitar cualquier expresión que intente afectar el sano desarrollo de la vida de las mujeres. El resultado positivo de esa sesión arrojo que el Concejo iniciará el proceso de incorporación de 8 dependencias a su estructura, esto, con la finalidad de contribuir al reforzamiento de la atención y vinculación de la Alerta de Género…ver para comentar…El ministro Arturo Zaldívar, debe dar muestra inequívoca de compromiso con la democracia mexicana, y rechazar el Golpe de Estado que Senadores de Morena y aliados dieron al sistema jurídico mexicano al ampliarle el mandato inconstitucionalmente…sin comentarios…En Suchiate militantes del PRI, PAN, PRD y verde ecologista exigen se investigue a la Fiona Eloina quien al parecer, sin conceder está siendo apoyada por el ayuntamiento de esa población para poder lograr su reelección, con lo cual la Fiona Eloina está haciendo una competencia desleal y arbitraría, esperemos que el cabezota de Olmeca con lentes Oswaldo Chacón tome en cuenta esa denuncia, aunque lo dudamos porque está al servicio de las autoridades en turno…sin comentarios…Cesar Amín González, candidato a la alcaldía de Tapachula debería ser más abierto en sus acciones, debería ser más humilde porque lo peor está por venir, aun no inician la campaña y ya se tira mucho aceite quemado, la mejor arma es la humildad, la negociación, y el dialogo, sus testaferritos como el Fierritos y uno que otro peludo más lo ciegan, aguas, no por dormirse más temprano amanece más luego, pero bueno, a mí que les importa…ver para comentar…Por nosotros amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su …Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK