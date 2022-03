Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Institutos políticos, ya se preparan para el 2024

Para comenzar… El regreso a clases en escuelas públicas es inviable por la alta posibilidad de los contagios por Covid. La evidencia en el mundo ahí está, por más que la Secretaría de Educación secunde la primera opinión presidencial de regresar a las aulas. El Presidente ya matizó que los profesores que no quieran regresar, no lo harán; y, además, que la carta responsiva a padres es una mala idea. Por otro lado, se encuentra la falta de condiciones en la infraestructura educativa que impide la ventilación adecuada. Sin contar que la mayoría de los centros escolares están prácticamente en el abandono, luego de año y medio de no tener ningún tipo de mantenimiento; el regreso a clases en escuelas particulares ha sido diferente porque han partido grupos por mitad y hay medidas extremas para la sana convivencia; incluso, han planteado un sistema híbrido: presencial y virtual. El retorno a las aulas es un riesgo, sobre todo, para los profesores de edad avanzada pues, por más que tengan completo su esquema de vacunación (las dos dosis), la nueva variante Delta es una amenaza real. La tercera ola de esta pandemia está en su pico más alto, justo ahora, en agosto, cuando se plantea el regreso a clases (in)seguro, así que es muy probable que se postergue el reinicio del nuevo ciclo escolar un par de meses más. Y sí, será difícil para todos guardarse de nuevo en casa, pero es lo mejor para evitar más contagios y riesgos. Por más que se necesite la economía de todo lo que implica regresar a las aulas, es mejor andarse con tiento, para evitar que nuestra salud pública colapse. Seguramente el Presidente entenderá que no es momento de arriesgar la vida de nuestros menores. Será mejor esperar, para no darle gusto a ese bicho del mal.

México se africaniza y centroamericaniza, convirtiéndose en un territorio de asilo ilegal de al menos 35 nacionalidades que están ingresando por la frontera sur, (Chiapas) pero que muchos se “cuelan” sin papeles para irse a otros lugares del territorio nacional, donde muchos ya se están quedando a vivir su “sueño azteca” pero otros siguen su camino hasta el norte con tal de filtrarse a los Estados Unidos, pero allá son detenidos y tiene que guardarse tiempos prolongados los extranjeros hasta sacar sus documentos, y esperar que les den asilo, el gobierno de Estados Unidos. O sea, por el norte y por el sur, los extranjeros están “parados” en números de miles, y otros tantos se meten ilegalmente a todo el país, buscando los centros turísticos y de desarrollo para poder trabajar. Todo podría tener buena voluntad lo de la firma de Pacto Mundial de Marrakeish, sin embargo, el actual gobierno dejó abierta libremente su frontera del sur, y ahora Estados Unidos le cierra su frontera en el norte, quedando atrapados la africanización mexicana y Centroamericanización azteca, pero lo cierto es que el gobierno López Obradorista, les está dando trabajo a los extranjeros y miles se están asentando en Chiapas, y aparte de eso les pagan cantidades grandes, y eso no dice el pacto mundial, sino que sea una migración ordenada, segura y regular. Es como un mensaje que se le da al mundo, “vengase a México “porque aquí los recibimos, con los brazos abiertos, por eso ya no tarda en que vengan las restricciones norteamericanas que ya no están tolerando que la migración que a través del territorio mexicano llegue a los Estados Unidos. No hay una respuesta concreta del porque esta acción de la cuarta transformación de aceptar más extranjeros ilegales a México, que, a pesar de existir una pandemia mundial, México no se haya atrevido a cerrar su frontera sur, dejando en peligro la salud pública de los chiapanecos y mexicanos ante la epidemia mortal del Covid 19. Todos los males como el dengue, la chikungunya el cólera y el zika entre muchos otros han ingresado por la frontera sur, y es probable que el Covid los estén llevando haitianos, hondureños a Chiapas, porque muchos de estos extranjeros se han muerto en Tapachula por el contagio del virus, pero como no son mexicanos los entierran clandestinamente. Ninguna autoridad mexicana señala el número de extranjeros que se están muriendo en Tapachula por el coronavirus, si no se ha llevado concienzudamente y éticamente el número de fallecidos mexicanos correctamente, menos les va a interesar el número de extranjeros muertos. Viacrucis la frontera sur de México, y ahora más que nunca con estas próximas confrontaciones entre mexicanos y extranjeros ante este tipo de manifestaciones callejeras que se vienen dando. Chiapas vive un problema de salud, ya no solamente por la población local, sino extranjera: Doble problema con la salud.

Para finalizar… El diputado federal electo Jorge Luis Llaven Abarca, se reunió con integrantes del Consejo Estatal Indígena, Unidad de las Izquierdas y el Frente Estatal de Trabajadores de la Educación y Ciudadanos de Chiapas, donde se comprometió a impulsar y gestionar proyectos desde la Cámara de Diputados que beneficien a los sectores productivos de Chiapas; luego de señalar que su compromiso es reactivar sectores productivos como la ganadería, agricultura y el turismo para construir mejores escenarios de desarrollo y progreso de las familias chiapanecas, privilegiando siempre a los que menos tienen* * *Tiene razón la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Gaby Zepeda Soto, cuando señala que la seguridad en Chiapas inicia desde los municipios, así que varios alcaldes deben ponerse las pilas y cumplir con la responsabilidad que tienen en materia de seguridad para sus conciudadanos; sin descontar que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, les ha brindado todo el respaldo para que haya paz y municipios sin delincuencia. Por lo mismo, Zepeda Soto reconoce la visión del mandatario estatal para fortalecer las capacidades de los cuerpos policiacos a través de la entrega de equipamiento y capacitaciones* * *La diputada jiquipilteca Ana Laura Romero Basurto dijo que de acuerdo a la información de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado SSyPC y la Guardia Nacional, durante el último año el acoso a menores de edad ha incrementado un 70 por ciento, lo que supone que los pedófilos están utilizando con mayor incremento las redes sociales, aplicaciones y plataformas digitales para contactar a las víctimas. Así que los padres de familia deben estar atentos a lo que hacen sus hijos en las redes sociales, más ahora con el confinamiento por la presencia del coronavirus covid-19. Hablando de legisladores locales, Marcelo Toledo Cruz y Jonathan Morales, éste último presidente de la junta de Coordinación Política del Estado, nos dijeron que seguirán trabajando para fortalecer la presencia de Morena en Chiapas con miras a los procesos electorales del 2024; aunque Marcelo será diputado local plurinominal por otros tres años, Jonathan deja el cargo el 1 de octubre, pero chamba no le faltará porque, al igual que los demás institutos políticos, ya se preparan para el 2024* * *

¿Cómo ve?

Así las cosas…