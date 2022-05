Poder y Dinero

Intolerancia a la democracia

· Organismos autónomos deslactosados

· Busca la 4T control absoluto de “todo”

· Salgado y Morón, heredan candidaturas

· Sus hijos, buscan sustituirlos en Morena

Las democracias observan más cuidadosamente las manos que las mentes de quiénes las gobiernan.

Alphonse de Lamartine (1790-1869) Historiador, político y poeta francés.

Víctor Sánchez Baños

Las actitudes del gobierno federal están encaminadas a actuar sin presiones, ni cuestionamientos. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, no acepta críticas, ni ideas contrarias, ni siquiera oposición.

Bajo la sentencia que llegaron con 30 millones de votos, creen tener el poder de cambiar la estructura democrática del país. No importa si pisotean a los que no votaron por ellos e, incluso, a sus propios correligionarios que se atreve a ejercer su libertad de opinión.

Así han terminado con organismos que sirven para el desarrollo de los mexicanos. El dinero, en cambio, lo usan para sus fines políticos e ideológicos. Así terminaron con los recursos para atender los desastres naturales, las guarderías para madres trabajadoras, los apoyos a la ciencia y tecnología.

En cambio, fortalecen estructuras propagandísticas como el contenido de los libros de texto gratuitos, en los cuales empoderan la figura de una sola persona, como salvadora de la patria.

Quieren cambiar las estructuras de organismos autónomos, que los mexicanos tardamos décadas por volverlos lo más democráticos posibles. Quieren poderes como el Judicial y Legislativo, que estén a la orden del Ejecutivo, con el fin de “fortalecer a la Presidencia de la República”. Esto, conlleva el gran riesgo de convertirla en una monarquía o, peor aún, en una dictadura.

El INAI, el INE, la Cofece, están en la mira de la 4T, porque son organismos que basados en su autonomía cuestionan las decisiones del gobierno, sea cual fuere su bandera. No quieren que nadie los cuestione y, lo peor de todo, que los exhiba como controladores de la población.

Se meten en todas las áreas. En comunicaciones, con los datos privados de los mexicanos para aumentar el control social y en materia de derechos humanos, ya tienen humillada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los órganos electorales, que se les quitó de las manos al gobernó, que en aquel entonces era priista, ahora quieren volverlo. No se nos olvide que, con Miguel de la Madrid, llegó Carlos Salinas, luego de la caída del sistema que organizó el entonces secretario de Gobernación priista y ahora director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.

El INE, así como los tribunales electorales, no deben estar al capricho del gobernante. Deben ser totalmente independientes de los gobiernos, así como de los partidos políticos.

México es una partidocracia en la que las máximas autoridades son elegidas por los dirigentes partidistas.

Claro que necesitamos democratizar aún más nuestros órganos electorales, pero cuando estos responden en contra de las decisiones del poder, no pueden, ni deben ser llamados corrutos.

Si el Presidente acusa de corrupción o de estar aliados a los intereses de cualquier grupo o persona, pues que se presente pruebas. La denostación no debe, ni puede, ser la herramienta política para ganar las urnas.

PODEROSOS CABALLEROS

SALGADO

No es la primera vez que saltó a los medios la información que tanto Evelyn Salgado Pineda, como Raúl Morón, se perfilan para sustituir a sus padres, que perdieron la candidatura a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, por no cumplir con la ley. Aunque es un refrito, hace unos días Evelyn desmintió la aseveración y ayer hizo lo mismo Raúl Morón. Sin embargo, de hacerse estos enroques, podríamos ver a unos candidatos de Morena, que buscan burlarse de la ley y las instituciones electorales. Al final de cuentas, quien quedaría atrás de estos dos jóvenes, serán sus padres. Pero, queda la duda: ¿Quiénes serán los sucesores? ¿Morena se quedará sin candidatos en ambas entidades? Perderían votos para las diputaciones federales, ya que no aparecerían el membrete de ese partido en las boletas electorales. El interés de Presidencia está en el Congreso Federal, ya que con la decisión del TEPJF, no podría tener sobre representación, por una parte y sus aliados podrían hasta perder sus registros. O prenden las campañas de esos partidos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BANAMEX

Tras meses pospuesto por la contingencia derivada de la pandemia de Covid-19, se entregó, de manera remota, el Premio Citibanamex de Economía 2019, el cual tiene por objetivo incentivar la investigación de alta calidad. La edición 2019 tendría que haberse premiado en el 2020, pero la pandemia no lo permitió y el banco decidió hacerlo ahora de manera virtual. Manuel Romo, director general de Citibanamex, destacó que en los 70 años que lleva este reconocimiento, sólo en dos ocasiones no ha habido premiación: en 1983 cuando no hubo convocatoria, y en el 2020 por la emergencia sanitaria. Estuvieron presentes Manuel Romo, director general de Citibanamex y Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, quién destacó la importancia que ha tenido este galardón, y Alberto Gómez Alcalá, director de estudios económicos y comunicación de Citibanamex.

