Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La caravana con la salud mermada, pero la libertad los hace grandes

*Difícil que llegue todos a la ciudad de México.

Mientras se siguen dando escenarios grotescos y trágicos al interior de la caravana de miles de migrantes que salieron de Tapachula el pasado 23 de octubre, la caravana se debilita, pero insiste en avanzar, a pesar que llevan al menos más de 120 kilómetros de recorrido, pero con mujeres embarazadas y al menos más de medio millar de niños que acompañan a sus padres en un acto deshumanizante por las autoridades.

Hoy la tragedia de este inicio de semana sigue cuando la Guardia Nacional disparó sobre un vehículo donde viajaban migrantes muriendo un cubano en el acto, aunque las autoridades federales reconocieron el yerro mayúsculo delos policías mexicanos; los hechos sucedieron en el municipio de Pijijiapan. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de esta caravana migratoria es que ya aparecieron enfermedades en los niños como el dengue, diarrea, y golpes de calor. Se insistió que hay un niño grave de dengue hemorrágico y se oculta que haya covid 19.

Esta caravana migratoria se observa muy difícil, pero muestra la capacidad y valor del ser humano por superar situaciones complicadas en busca de lograr una libertad, aunque para ello caminen con pies estropeados y con una intensidad de calor que empieza a debilitarlos, pero el orgullo de salvar y otorgarles libertad a sus familias hace que la travesía continúe. El deterioro en la salud ya es inocultable.

El INM dejo entrever esta semana que dará salvoconductos para llevarlos a otras entidades del país y regularizar a la mujer y a los niños, pero los dirigentes de la caravana no aceptaron y manifestaron que era otra más de las mentiras del INM, que ya no le creen los marchistas por la dignidad humana.

“Llevo 20 años en esto, yo no les creo nada a los de Migración, pero la decisión la tienen ustedes, deben decidir si quieren los papeles que ofrece Migración y el traslado”, ha señalado Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, una asociación no gubernamental que desde 2018 se ha dedicado a movilizar caravanas desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos.

El grupo conformado por centroamericanos en su mayoría, ha rechazado la propuesta. Pese a la insistencia por seguir caminando, el paso de los miles de migrantes se aletarga y vuelve más complicado al pasar de los días.

Lo que la Guardia Nacional no ha conseguido en nueve días, lo está logrando el incesante sol que cae a quemarropa en la región sur de Chiapas, aunado a la lluvia que han dejado secuelas en los extranjeros debilitados.

Según el médico Kabir Sánchez Cancino, quien realiza brigadas de salud de manera gratuita en Mapastepec, hay muchos menores de edad con enfermedades respiratorias y cutáneas.

También preocupa la situación de embarazadas que debido a las condiciones en que viajan, están propensas a abiertos espontáneos o complicaciones de salud durante su proceso de gestación.

Luis Villagrán ha declarado al Diario de Chiapas que al menos un centenar de menores de edad están en condiciones adversas para seguir en su camino, al igual que una veintena de embarazadas que no pueden seguir la ruta a pie.

“Estamos buscando que nos proporcionen camiones para seguir avanzando y cuidar la salud de todos, los migrantes no se quieren quedar por nada del mundo o recurrir a Migración”, afirmó.

Al grupo migrante le faltan cerca de mil kilómetros por avanzar y al paso que van, podría tomarles hasta un mes llegar al punto meta: la Ciudad de México. (Sic)

En un comunicado, el INM detalló que está en plena coordinación con las autoridades de salud de Chiapas, “con la finalidad de proporcionar atención y establecer las medidas sanitarias que la autoridad correspondiente dicte ante la evidencia de seis casos de dengue entre integrantes de la caravana”, que partió de Mapastepec.

La dependencia explicó que, entre los casos detectados, uno de ellos se encuentra hospitalizado en el Hospital Rural de Mapastepec con dengue hemorrágico y que tres de los menores se negaron a recibir atención médica para continuar su trayecto, por lo que reiteró su llamado a los integrantes del éxodo a aceptar las e tarjetas de visitante por razones humanitarias, especialmente para los más vulnerables, como lo son los menores y mujeres embarazadas.

“Se notifican de tres casos sospechosos de dengue, dos no graves y uno con signos de alarma procedente de la caravana migrante instalada en Mapastepec, Chiapas. (Datos protegidos) de ocho años procedente de El Salvador, (protegidos) ocho años de origen hondureña y (protegidos) de 19 años de edad de origen salvadoreño”, reveló el oficio firmado por el director del Hospital Rural de Mapastepec.

En respuesta, el director de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica Arzate, aseguró en entrevista que las afirmaciones del INM son falsas y que los menores sólo presentaron “deshidratación”. Hasta ahí las cosas. (Sic)

Monreal insiste en elecciones primarias para definir candidato presidencial de Morena

*El senador enfatizó que se necesita realizar unas elecciones primarias que no causen rupturas.

El líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, insistió en que se requieren elecciones primarias para definir al candidato de Morena para la Presidencia de la República de 2024 y no encuestas, método que ya está muy desgastado entre los militantes del partido.

El senador enfatizó que se necesita realizar unas elecciones primarias que no causen rupturas ni exclusión al interior de Morena. Indicó que este proceso debe empujar la unidad de los militantes para rumbo a las elecciones del 2024; “Cuando salga la convocatoria estaré puntual a la cita con la historia”, insistió.

Monreal Ávila sostuvo que al norte del país ya le toca tener un presidente de la República, pues en décadas no ha surgido ningún titular del Ejecutivo Federal de esta región.

«Una vez que se lance la convocatoria, vamos a inscribirnos como candidatos a la Presidencia de la República y, en su momento, espero contar con el norte, contar con Sinaloa particularmente».

Señaló que, sin excluir a nadie, vislumbra una contienda interna entre el canciller Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de Ciudad de México: “Va a ser una contienda respetuosa, en su momento, pero creo que les voy a ganar a los dos”, aseveró.

Ricardo Monreal dijo que se encuentra en un proceso de reestructuración y aceptando nuevas afiliaciones. En ese sentido, confió en que pronto pueda culminar este proceso para establecer la vida institucional y orgánica que requiere Morena para afianzarse como movimiento y triunfar en las elecciones del 2024.

A escena pública Fernando Castellanos. – No echen en saco roto que Fernando Castellanos Cal y Mayor, excandidato al gobierno del estado, exalcalde de Tuxtla Gutiérrez y exdiputado local, podría reaparecer pronto otra vez dentro del escenario político con alguna estrategia de representación popular, y claro que se puede, no necesariamente debe de haber una votación. Obviamente que a sus malquerientes no les gustara, pero la política

siempre arrastra sorpresas. Ahí va a empezar la francotiradoramania inducida y dirigida, pero en la aldea todo se sabe.