Marco Antonio Cabrera Alfaro

La CFE, debe reflexionar por sus hierros que comete con la sociedad

Pues con la novedad amigo que hace unos días allá en varios estados del norte, (bueno aclaremos, como lo dijo la CFE, en algunos lugares o municipios de unos estados del norte) se registró un apagón en algunos municipios ubicados en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, debido a la falta de gas natural para la generación de electricidad, según informó el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Aducen, tratando de justificarse, al parecer, que, “Se presentó un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país afectando aproximadamente 6,950 MegaWatts (MW) de carga”, precisó el operador del Sistema Eléctrico Nacional. Ante ese desperfecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, salto a la palestra y subrayó, que el apagón afecta a 400 mil usuarios y que el problema, originado por el mal clima, está siendo atendido, al mismo tiempo AMLO indicó que “El apagón”, es por la tormenta invernal, por el mal tiempo, pero, Ya se estaba trabajando con los técnicos de la CFE. Tajantemente el presidente López Obrador adujo que ese desperfecto eléctrico. Al final el mandatario de la nación señaló que ese “apagón” sea producto de BOICOT, por parte de las empresas que están en contra de la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica que impulsa, y remarco, que quede claro No hay ningún BOICOT. La situación es que la paraestatal siempre cuando se cometen esos desperfectos eléctricos trata de justificarse, lo hemos señalado en esta columna, nuestra entidad es la principal generadora de energía eléctrica para todo el país, sin embargo contamos con las tarifas muy altas y no se nos da un trato especial, no se condonan deudas, como en otro estado se hizo y los desperfectos eléctricos que se han dado por parte de la CFE en diversos municipios no conllevan a que se condonen o bajen sus tarifas, por el contrario un día que se pase en no pagar por el consumo del fluido eléctrico y dejan sin luz a la gente. En ese apagón del norte deberían senadores exigir a la CFE haga o rectifique sus tarifas en los municipios donde dejaron sin luz a la gente, ya que hicieron daños a empresarios y sociedad en general. Ya en una ocasión el senador Velasco Coello urgió a los de la paraestatal (CFE) le dieran a Chiapas no una tarifa preferencial, sino un trato especial por ser Chiapas generador de energía eléctrica para todo el país, sin embargo, todos se hicieron ojo de hormiga, pero bueno sería bueno retomar este tema de parte del gobernador Rutilio Escandón cadenas aprovechando sus buenas relaciones y oficios políticos con el presidente López Obrador…sin comentarios

LLEGAN A CHIAPAS MAS DOSIS DE VACUNAS CONTRA COVID-19: REC

Luego de exhortar a la sociedad chiapaneca a no bajar la guardia y cumplir con las recomendaciones, como el lavado constante de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar, hacer uso del cubrebocas, evitar lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al acudir a los centros de trabajo y realizar actividades esenciales, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, dio cuenta que a Chiapas han llegado más vacunas anti COVID-19 y basados en los protocolos de los expertos, se han ido destinando para iniciar la inmunización de las personas adultas mayores y avanzar en la aplicación de la segunda dosis al personal de salud. En ese sentido él mandatario estatal aseguro que: De nueva cuenta hemos iniciado las jornadas de vacunación anti COVID-19, y no nos vamos a detener hasta que todas y todos estemos protegidos. Así mismo Escandón Cadenas comento que no se dejen sorprender por nadie, toda vez que el antídoto es universal y gratuita, es decir -remarco- es para todo el pueblo de Chiapas”, al mismo tiempo el gobernador chiapaneco hizo un pleno reconocimiento a la gestión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “por todo ello gracias señor presidente “. Más adelante el número uno como también se le conoce al gobernante en esta entidad aseguro que nuestra entidad está en estos momentos se semáforo Epidemiológico color verde, pero ello, -adujo- no representa o quiere decir que no exista riesgo de contagios de COVID-19, por lo que se debe mantener la actitud responsable y no relajar las medidas preventivas a fin de controlar y erradicar esta enfermedad, tenemos que recordar que la prevención es la única manera de protegerse de este virus”. Al final Escandón Cadenas argumento: “Nuestro estado inicia la semana en color verde, lo cual muestra que somos un gran pueblo, porque gracias a que se está cuidando es protagonista del combate a la pandemia, pues demuestra disciplina y resiliencia, aunado a la labor profesional y humana del personal de salud…ver para comentar

SUCHIATE SIN RUMBO Y SIN DIRECCION…

Allá en el municipio fronterizo donde dicen pregona la Fiona Eloina dejo a su “chacha” encargada del changarro (léase ayuntamiento Municipal) existe molestia de parte de los habitantes de Ciudad Hidalgo (Suchiate) y exigen al órgano fiscalizador de la federación y del estado frenen a la alcalde sustituta quien al decir de los ciudadanos y trabajadores, de ese mal logrado ayuntamiento fronterizo, si conceder, la Fiona Eloina edil con licencia, sigue gobernando y al parecer están utilizando recursos de la administración municipal de esa población para andar haciendo su pre campaña para su posible reelección o aunque sea una diputación local. Habitantes de esa población de Suchiate, denuncian que la Fiona Eloina anda realizando eventos en lo oscurito, reuniones en diferentes restaurantes en Tapachula con supuestos líderes, que al parecer, sin conceder, las facturas de sus encuentros restauranteros las cargan al ayuntamiento que desgobernó. Según los denunciantes de Ciudad Hidalgo, sin conceder nada al respecto, la Fiona Eloina, al parecer, utiliza recursos del ayuntamiento donde dizque gobierna la regidora que dejo la Fiona ex alcaldesa. Ante esas denuncias los diputados del estado, órganos de fiscalización federal y estatal deben investigar al respecto…sin comentarios

LLAVEN SOSTIENE REUNION CON SUS AMIGOS RELIGIOSOS…

Tras escuchar las propuestas de ciudadanos y líderes religiosos, en el municipio de Suchiapa, Jorge Llaven Abarca señaló que el siempre será un portavoz ante las autoridades correspondientes para atender las necesidades de todos. El ex funcionario estatal al realizar una gira de visita domiciliaria a amigos y compadres atendiendo de manera directa a sus amigos de Pacú, donde les dijo que, la consolidación de la Cuarta Transformación se logrará con la participación activa de la ciudadanía. Cabe destacar que Llaven Abarca de igual forma se reunió con líderes religiosos liderados por los pastores Omar Gutiérrez y José Antonio Gutiérrez, donde de viva voz reconoció la labor que realizan para promover el bienestar integral de la sociedad y el desarrollo personal a través del reforzamiento de los valores. Al final de su plática con sus amigos el ex fiscal general enuncio que sólo trabajando en unidad se construirán políticas públicas que resuelvan de fondo las problemáticas que aquejan a las y los chiapanecos…ver para comentar

CARLOS MORALES LLEVARÁ AL FRACASO A MORENA EN EL 21…

Militantes y simpatizantes de MORENA exigen a la dirigencia nacional que no postulen al inepto edil Carlos Morales a un cargo de elección popular ya que solo los llevara al fracaso electoral por sus acciones llevadas a cabo con presidente capitalino. Los militantes Morenistas al enterarse de la posible participación del inepto edil a una reelección o a una diputación manifestaron su rechazo y repudio, toda vez que saben que la participación de Carlos Morales los llevaría directamente a un fracaso político, por lo que piden a la cúpula de su partido reflexionen al respecto, de no hacer buscaran cobijo en otro partido. No queremos que el alcalde capitalino nos represente o participe en el proceso electoral de este año en busca de una candidatura a una diputación o pretenda buscar su reelección, señalaron, al mismo tiempo de subrayar que de darle participación o que Carlos Morales enarbole las siglas de MORENA será ir directamente a un fracaso. Bueno pues lo que se siembra se cosecha y el Carlos Morales cosecha el repudio de sus mismos partidarios…sin comentarios…amigo lector, por hoy hasta aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK