Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La Comisión de Elecciones de MORENA, es la que denuncian se prestó al juego perverso en Chiapas

*En Chiapas, los mismos morenista acusan de que fue el auténtico “dedo electorero” que privó en la selección interna de MORENA.

En algunos medios nacionales, señalan que fue la Comisión Nacional de Elecciones del CEN de Morena y el Consejo Nacional de MORENA, que dirige Bertha Lujan, quienes “palomearon” a los candidatos a cargos de elección popular para Presidentes Municipales y Diputados locales, ya no se diga diputados federales, lo que ocasionó un pandemónium entre los mismos morenistas en varios estados del país, donde Chiapas no fue la excepción. En las manifestaciones de morenistas que hubo en la capital Tuxtla Gutiérrez, lo que más se escuchó fue el unísono de que estos organismos de carácter federal al interior de MORENA, fueron los auténticos “electores” para designar a los candidatos federales y locales en Chiapas.

Fueron varios escenarios que dejaron duda, no solo a los morenistas de Chiapas sino a periodistas, como fue el caso del candidato a diputado federal de MORENA por Tapachula, José Luis Elorza, que nunca hizo absolutamente nada por su distrito electoral federal, y fue favorecido con la “reelección” otra vez para diputado federal, cuya único mérito fue haber sido “ayudante” del grupo de Mario Delgado, junto con Mario Prado “El Sirenito”, quienes son gente que conocen a donde va a comer, bailar y a divertirse Mario Delgado.

En los casos locales fue que faltando 20 minutos para la inscripción del pasado 29 de marzo a las 12 de la noche, desde México, entro la orden de inscribir a varios alcaldes de Chiapas para sus “reelecciones”, a sabiendas que no pueden utilizar la nomenclatura de sus anteriores administraciones municipales que dejaron al renunciar para buscar la “reelección”, porque se trata de cometer “delito grave” el que se use recursos públicos para apoyar, y que lo ha venido diciendo sistemáticamente el Presidente López Obrador.

Desde el 14 de noviembre del 2020, -en año pandémico- dentro de un buen ánimo y coordinación fue durante la segunda reunión formal del Comité Ejecutivo Nacional de Morena donde se designó a la nueva Comisión de Elecciones, así como a los delegados a nivel estatal para las 15 entidades donde habrá elección a gobernador en 2021. La Comisión Nacional de Elecciones quedó integrada por Mario Delgado, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional; Citlali Hernández, Secretaria General; Esther Gómez, Secretaria de la Diversidad Sexual; Carlos Evangelista, Secretario de Combate a la Corrupción y Alejandro Peña, Senador de la República. Al respecto, Mario Delgado reconoció en esa ocasión el trabajo de la Comisión Nacional de Elecciones saliente y aseguró que la tarea fundamental de la comisión sería el respaldar desde Morena al presidente Andrés Manuel López Obrador en su propósito de cambiar la forma de hacer política en este país.

Mario Delgado detalló que sus funciones serían las de generar condiciones y espacios de diálogo entre los órganos locales del partido, los aspirantes a un cargo de elección, militantes y simpatizantes; buscar la conciliación del partido; y generar consenso en la ruta de trabajo para alcanzar la Cuarta Transformación a nivel local. En este sentido, instó a los nuevos delegados y a la Comisión Nacional de Elecciones a no convertir dichas designaciones en un espacio de negociación política ni de privilegios, pues dijo, es momento de definiciones, de dejar atrás los conflictos y trabajar en equipo para mantener la confianza y el cariño que el pueblo de México ha depositado en Morena.

El Consejo Nacional de MORENA, se compone por 300 Consejeras y Consejeros Nacionales, y lo dirige Bertha Lujan, cuyo mérito es ser amiga desde hace muchos años del Presidente López Obrador. Fue el Consejo Nacional de Morena, quien propuso para que este partido haga alianzas con otras fuerzas políticas, por eso la alianza con el partido del Trabajo y el Verde Ecologista.

A un día de que se inicien las campañas electorales en Chiapas,(4 de Mayo) la preocupación en MORENA, se encuentra en su máximo clímax, no por los rivales electorales, sino como van a actuar otros grupos morenistas que se encuentran perturbados y desconcertados por sus molestias y disgustos de que fueron engañados por el CEN de MORENA y el Consejo Nacional de MORENA –Mario Delgado y Bertha Lujan- donde muchos –casi un 80 por ciento- son fundadores de MORENA en Chiapas, cuando lo inicio el Presidente López Obrador; lo que todavía no asimilan en su cabecita porque los trataron así. Se trata primero al interior de MORENA, armonizar y ajustar lo desordenado ante este fenómeno de desagrados y fatigas políticas porque ese estribillo rumbo al proceso electoral del 2021, de que “Somos Lopezobradorista y no MORENA”, está calando profundamente.

Sin duda un gran trabajo de conciliación de los dirigentes estatales y delegados federales, en el país, para mostrar que todo es “Viento en popa”, sin embargo, en Chiapas, la postal no es halagadora, por eso mucha labor de conciliación y concordia donde se viene próximamente después lo peligroso, que es establecer y crear una lucha estratégica para competir con las otras fuerzas políticas electorales el próximo 6 de junio. Una fotografía que se vive en MORENA-Chiapas, que era impensable todavía este principio de año. Así las cosas.

Ejercicio democrático de COPARMEX-COSTA DE Chiapas con candidatos a diputados federales.

Esta semana que transcurrió hubo en Tapachula, un ejercicio democrático muy interesante y que atrajo la atención de la ciudadanía, donde la Coparmex-Costa que dirige Pascual Necochea Valdez y su equipo de trabajo, llevaron a cabo un “dialogo” sobre las propuestas de los candidatos a la diputación federal por el XII distrito electoral federal, donde participaron algunos candidatos, otros simplemente no se presentaron al ejercicio democrático. Inmediatamente se visualizó quienes tienen el conocimiento y la idea para ocupar este cargo popular, Los más sobresalientes fueron Clemente Miguel López Zepeda de la alianza PRI-PAN y PRD y José Antonio Toriello Elorza del PVEM, quienes mostraron tablas para exponer sus estrategias y además con conocimiento de causa de lo que significa un representante popular federal en esta frontera sur. El que no llego fue justamente José Luis Elorza de MORENA, que no le importó el asunto, además de que fue denunciado de ser el protagonista de “desdibujar” este dialogo de candidatos, utilizando las benditas redes sociales con operadores.

Otros candidatos que, si llegaron, pero ni saben que es un diputado federal, mucho menos cuál es su trabajo, y lo peor que temas abordar. Un ejercicio democrático bien organizado, muy democrático y de libre albedrio para el participante. Ojalá se hagan este tipo de ejercicios electorales abiertos en otros distritos electorales federales, pero también con diputados locales y candidatos a alcaldes, para que la ciudadanía tenga mayor cobertura para seleccionar quienes van a ser sus representantes populares. No que aspira cada parroquiano o feligrés que no sabe ni que es una diputación local menos federal. A mayor participación de los candidatos en este tipo de postales democráticas, mejor será la visualización del pueblo para seleccionar. En fin.