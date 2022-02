Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

La delegación de la FGR logra vincular a procesos a posible “pollero”

Luego de dar a conocer que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en su delegación de Chiapas, lograron vincular a proceso a una persona, por su posible culpabilidad en la comisión del delito de tráfico de personas en la modalidad de transporte, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Vila Chávez, indicó que el pasado 31 de octubre del año en curso los elementos de la Guardia Nacional (GN) pusieron a disposición a quien dijo llamarse Manuel “A”, el cual fue asegurado sobre la carretera de terracería Ejido Echegaray–Margaritas, en el municipio de Pijijiapan. Agregó el fiscal de la federación en esta entidad que según los acontecimientos el hoy detenido conducía una camioneta doble cabina y al detectar la presencia de la Guardia Nacional aceleró el vehículo que se fue contra los elementos federales, para no ser detenido, pretendiendo darse a la fuga, sin embrago fue frustrada su huida y lo detuvieron logrando localizar que junto con el viajaban 12 personas de nacionalidad extranjera que no acreditaron su legal estancia en el país, ocho de nacionalidad cubana, tres de Ghana y un brasileño (tres de ellos menores edad). El detenido fue puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien a su vez los remitió ante el Juez Especializado, y éste calificó de legal la detención, -dijo- el cual lo vinculó a proceso por el delito antes referido y dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar. Fijó cuatro meses para la investigación complementaria. Con estas acciones, comento al final el fiscal federal Vila Chávez, seguimos trabajando en contra la delincuencia para brindar mayor seguridad a la sociedad…sin comentarios

PIDE ALBORES INTERVENCION DE LA SEGOB, ANTE PROBLEMAS LIMITROFES…

Que lamentable amigo lector lo que se dice, en torno a que, debido a la falta de atención de un problema de límites entre Chiapas Oaxaca y Tabasco, nuestra entidad podría perder 20 municipios, incluyéndose el municipio de Palenque, es decir no se ha atendido no jurídicamente el litigio con los gobiernos de nuestros vecinos estados de Oaxaca y Tabasco. Creo que a estas alturas del partido y con el marcador adverso ya no hay que buscar culpables, sino posibles alternativas de solución. Al respecto el ex gobernador de Chiapas Roberto Armando Albores Guillen envió una misiva al secretario de gobernación Adán Augusto. En su misiva el ex gobernante chiapaneco pide la intervención del Secretario de Gobernación para evitar conflicto entre Chiapas, Oaxaca y Tabasco, ahí en esa petición respetuosa el ex mandatario chiapaneco detalla que antes de que estalle un grave conflicto entre Chiapas y Oaxaca, creo que, “está en sus manos desactivar la bomba que provocará violencia, encono y posibles muertes entre estados hermanos”. Sin duda alguna el ex gobernador tiene razón, y aduce que, “Es una provocación irresponsable poner sobre la mesa, en este momento y sin acuerdos mutuos, el asunto de los límites en las dos Entidades Federativas”. Agrega Albores Guillen que, “Las comunidades, con altas y bajas, conviven en normalidad y en paz y reconocen los límites preestablecidos. La Suprema Corte del país, está por resolver la llamada Controversia Constitucional 121/2012, entre Chiapas y Oaxaca, que provocará enfrentamientos y descomposición social… Ninguna de las partes, si resulta afectada, acatará la resolución y Chiapas no permitirá que mutilen su territorio. Ante todo ello, subraya el político comiteco, es urgente plantear una tregua política y aplazar la resolución de marras; es un asunto y problema nacional de primer orden y de inmediata atención. Respetuosamente señor secretario, pido a usted, Cómo un auténtico Chiapaneco y como Ex-Gobernador de mi estado, por favor, ejerza su responsabilidad, solicite su aplazamiento. Bueno, pues ojalá estos políticos encumbrados en el poder logren meter las manos ante ese serio y grave problema que se avecina y nones momento de buscar culpables, sino posibles alternativas de solución…ver para comentar

FGJE INVESTIGA HALLAZGO DE RESTOS HUMANOS EN LA TRINITARIA…

Por otro lado, les comentaremos que el fiscal de La Fiscalía General del Estado (FGE) Olaf Gómez Hernández, dio a conocer que esa dependencia impartidora de justicia a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, dio inició una carpeta de investigación por la posible comisión del delito de Homicidio, en contra de quién o quienes resulten responsables, por los hechos ocurrido en Ejido el lagartero. Ageo que como hace unos días se supo de la noticia criminal por parte de la Policía Municipal de La Trinitaria, elementos de la Policía Especializada y de Servicios Periciales adscritos a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, en compañía de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal Preventiva (PEP) y Policía Municipal, los cuales se dirigieron de manera inmediata al lugar de los hechos, ubicado en el balneario Unión Lagartero del municipio de La Trinitaria, donde localizaron dos bolsas en cuyo interior habían restos humanos. Agregó el funcionario estatal que una vez estando las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno en lugar del hallazgo lograron observar que los restos humanos tenían indicios que fueron debidamente embalados y se dio inicio a las investigaciones con apego al Protocolo de Homicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el o los responsables de la posible comisión de este hecho delictuoso. Al final el fiscal general acoto que esta fiscalía a su mando refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune…sin comentarios

MERECIDO RECONOCIMIENTO AL ARQUITECTO TORIELLO MARTINEZ…

Con la venia de nuestros directivos de este gran diario, hoy queremos mencionar que luego de 44 años de conformación de la Academia Nacional de Arquitectura: La Unión Internacional de Arquitectos reconoce la trayectoria y aporte en la materia al Arquitecto José Antonio Toriello Martínez, como pionero al desarrollo y al sentido de bienestar social de esta bella arte, con un respaldo de 70 años de ejercicio profesional. Ese merecido reconocimiento se da, según se dijo, gracias al trabajo de personas como él, la conservación del patrimonio arquitectónico histórico de todo el país y particularmente en Chiapas se ha mantenido en constante evolución amigable con el medio ambiente y se continúa impulsando la conjunción de esta actividad para ponderar la labor de aquellos visionarios que han abierto el camino para las siguientes generaciones dejando claro la importancia de mantener a la arquitectura cercana al espíritu humano. Cabe destacar que dicho reconocimiento fue dado en la capital del estado en manos del presidente de La Unión Internacional de Arquitectos, José Luis Cortez Delgado. Es perentorio mencionar que para el sistema educativo USAM-UTAC es un honor contar con tan gran personaje activo dentro de nuestro claustro de catedráticos, un claro ejemplo que podemos dejar un legado extraordinario en la historia de nuestro acervo personal y profesional, sin duda alguna Toriello Martínez es un nombre que hoy se escribe con letras de oro, enhorabuena arquitecto…ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Resulta todo un éxito programa brilla tu perla en Tapachula…

Y ya de ultimas para ir cerrando la semana les comentare amigo lector que allá en mi pueblo, la otrora Perla del Soconusco el ayuntamiento Tapachulteco ha puesto en marcha el programa “Brilla Tu Perla”, el cual tenido éxito entre la sociedad. Y nos dicen que la alcaldesa Irene Urbina Castañeda, dio el banderazo de inicio a la obra de alumbrado público en el fraccionamiento San Jorge, al sur de la ciudad, con una inversión de 1 millón 163 mil 732 pesos, se beneficiarán 876 habitantes de dicho centro poblacional, que contarán con un sistema de alumbrado público que les permitirá transitar con mayor seguridad a sus hogares, esta obra forma parte del programa Brilla Tu Perla, La alcaldesa afirmó que el uso transparente de los recursos públicos y el respaldo de los gobiernos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, permiten que con estas obras se lleve justicia social, al ser esta la Cuarta Transformación…sin comentarios

Legislador Llaven Abarca propone un parlamento abierto y diáfano… En el marco de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales donde se acordó trabajar en comisiones unidas junto con la de Energía para crear un grupo de trabajo y construir las bases del Parlamento Abierto, a fin de analizar la Reforma Eléctrica que impulsa la Federación, el diputado federal Jorge Llaven Abarca destacó que se abordó la importancia de implementar un modelo de participación directa, escuchando desde la ciudadanía hasta expertos, tomando todo el tiempo necesario antes de dictaminarla y efectuar eventuales modificaciones a la Constitución. De igual forma adujo que se llegó al acuerdo de terminar con el rezago legislativo de más de 50 iniciativas que se encuentran presentadas y turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y cumplir con la demanda de la ciudadanía…veremos y comentaremos…Por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS