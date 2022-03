Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La denuncia nacional del apoyo millonario del Ayuntamiento Tuxtleco a la campaña de Carlos Morales, debe de ser investigado

La denuncia pública que hizo a nivel nacional el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, en contra de la edil interina de Tuxtla Gutiérrez, Karla Burguete y el tesorero municipal Carlos Gorrosino, por el probable desvió de 10 millones de pesos, para la campaña del controvertido Carlos Morales de MORENA, debe de ser investigada hasta las últimas consecuencias. Senadores del PAN exigen la intervención de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, y de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), para que asuman su papel sobre este escenario de presunta utilización de recursos públicos en una campaña electoral, donde el propio Presidente de México, López Obrador ha venido insistiendo en “Las Mañaneras” que el uso de recursos públicos del pueblo es un “delito grave” dentro de la cuarta trasformación.

Se trata de una postal anticorrupción que empujo el propio Presidente López Obrador, desde su campaña política electoral hasta llegar a la Presidencia de México, donde se reformó el Código penal federal de que la “utilización de recursos públicos con fines políticos” debe considerarse un “delito grave” sin derecho a fianza, junto a delitos como actos de cohecho en la administración pública.

Inclusive en esta semana al menos en tres ocasiones se refirió el jefe del ejecutivo federal desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, resaltando que el fraude electoral y utilización de recursos públicos del gobierno, es un delito grave y que para ello existe la Fiscalía General de la República: “Es un delito grave el fraude electoral y la utilización de recursos públicos. Si no, ¿para qué se creó la Fiscalía Electoral de la FGR, si va a seguir lo mismo? “¿Para qué se reformó la Constitución si va a seguir lo mismo? No. Aunque se enojen los conservadores hipócritas” dijo todavía este miércoles 2 de junio, López Obrador.

Lo aborrecible es que ya con anterioridad se había observado presuntos señalamientos y denuncias en las redes sociales de apoyo oficial del Ayuntamiento Tuxtleco que encabeza Karla Burguete en favor dela persona que sustituyó en la Presidencia Municipal, sin embargo todo quedo en el silencio sepulcral, pero ahora según los panistas nacionales –y que sin duda recibirán el apoyo del PRI y el PRD- se trata de una acción deshonesta, inmoral y grotesca porque gira alrededor de una transacción financiera que presuntamente sale de las arcas municipales a una campaña electoral, y eso es delito grave con derecho a cárcel.

Desde meses atrás se criticó y reprendió mucho la figura de la reelección municipal dentro del proceso interno que realizo MORENA, porque primero, llevaba implícito una “ventaja electoral” con los demás candidatos internos, pese a que Carlos Morales había sido denunciado un sin fin de veces de actos de corrupción, y muy en especial en un empresa denominada “Veolia”, pero el problema aparte de eso, fue que se pasaron por el arco del triunfo las auditorias de las cuentas públicas de los alcaldes que salieron bajo la figura de la “reelección”, ya que debían de haber presentado sus cuentas públicas transparentes y sin ninguna falta de administración, no que sin comprobar gastos de sus gobiernos locales, los ediles reelectos salieron para ser nuevamente lanzados “candidatos a una Presidencia Municipal”. Los mismos morenos fueron críticos de la reelección en Chiapas y pese a todo, lo consumaron.

Lo curioso es que son los Presidentes municipales de MORENA los más acusados de corrupción, y ahí esta no solamente Tuxtla Gutiérrez, sino Tapachula y San Cristóbal de las Casas, tres de las ciudades más importantes de Chiapas., lo que muestra ya una situación complicada de credibilidad dentro de la función pública, donde por más que les digan desde el palacio nacional, el corrupto deberá de ser castigado porque ya no son iguales con otra trasformaciones ahora resulta que los ediles de Chiapas de MORENA, son los “jibaritos llenos de contentos con su cargamento”.

Un asunto grave que tendrá que esclarecerse para limpiar la auténtica democracia en Chiapas y evitar que esto se siga saliendo de control porque ayer los partidos estatales del PRI-PAN y PRD denunciaron embestidas policiacas gubernamentales que en nada abonan a la gobernabilidad. Problema en puerta. Así las cosas.

Guerra de encuestas de “ciencia ficción” en Chiapas para falsear realidades electorales.

Concluyeron las campañas electorales en Chiapas, y ahora vendrá una guerra de “encuestas de ciencia ficción” a través de las redes sociales que llevan como único objetivo falsear y tergiversar las tendencias que se vienen dando en las principales ciudades chiapanecas. Inclusive ya empezaron y se ve claramente que los perdedores se ponen en primer lugar, y hasta utilizan la rúbrica de agencias encuestadoras pero que son totalmente falsas. Es una estrategia que con las redes sociales se puede manipular lamentablemente, y mucha gente se va con la finta.

Justamente cuando a las 12 de la noche de este miércoles concluían las campañas electorales, inmediatamente empezó esta estratagema y artimaña que se busca influir en la gente y hasta en los organismos electorales de la entidad que en determinadas ciudades las tendencias son favorables para determinado candidato, pero son tan burdas y rusticas que los ganadores se imponen triunfos hasta de 10 y 15 puntos de diferencias, y son tan ignorantes estas “encuestas de fabulas y mitos” que el vencedor o creen que es el vencedor lo ponen hasta el tercer lugar. O sea, una postal tan manipulada y engañosa que muestra la falta de agudeza e inteligencia de los operadores del candidato a una Presidencia Municipal. Se salieron estos operadores fantasiosos completamente del sentido común.

Evidentemente que hay personas que no le dan absolutamente ningún crédito a estas encuestas de fabulas, pero hay otras que las comparten porque son seguidores de esta candidatura de ficción que ni siquiera en una novela tuviera la credibilidad y legitimidad real que pudiera haber. Es una guerra de encuestas fabricadas simplemente para mostrar que algo que es totalmente falso. Por eso es importante que la población analice y observe que les están dando “atol con el dedo” y lo advertimos es un fenómeno por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal. Cualquier seguidor de un candidato, puede confeccionar la “encuesta patito” pero insistimos son tan torpes que hay encuestas que determinado candidato en una gana por 10 puntos, en otras por 15 y 20 puntos, y al que consideran su adversario real en la jornada electoral lo envían al tercer lugar. Un jugueteo y enredo a lo grande.

Desde ayer, jueves, viernes y sábado, esta treta o argucia de la “encuesta de fábula o ciencia ficción”, llamada en la tercera trasformación “encuesta patito”, abundaran como frijoles de olla y volantes de cine. No estamos diciendo que no haya encuestas reales que llevan un procedimiento científico y profesional, pero comparada con las veintenas y treintenas que está saliendo a la luz pública, pues no hay otra que advertir que el “fantasma de las Fake News”, hoy más que nunca estarán en todo su apogeo. Ver para creer.