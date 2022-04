Comentario Zeta

La figura reeleccionista, un cochinero electoral, que viola normativas y leyes que no se cumplieron

La figura “reeleccionista” en Chiapas, un “cochinero antidemocrático”, porque pese a que la totalidad de los que fueron “reelegidos” para seguir siendo Presidentes Municipales por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal, aparte de que existen violaciones a la normatividad de la ley electoral, por no haber presentado documentos que lo acrediten que cumplieron con sus dos cuentas públicas anuales, porque se supone que si buscan un cargo de reelección porque son considerados atractivos alcaldes, deben de presentar pruebas ante la autoridad electoral (IEPC) de que cumplieron a carta cabal de ser servidores públicos honestos y honorables, y que por eso su empeño de ser “reelegidos”, pero lamentablemente no se cumplió con este tipo de requisitos. Hay una laguna legal electoral sobre este escenario grotesco y fachoso de simulación de democracia chiapaneca.

Pero fue tan burda la jugarreta de los que desde Chiapas pretendieron la “reelección”, que ahora con la cuarta trasformación en la entidad hubo diversas leyes locales de transparencia publica que se aventaron los diputados locales, y que tampoco se están cumpliendo a cabalidad, y que podría traer consecuencias graves en el futuro. Hay nuevas leyes de rendición de cuentas que no se están aplicando. El gatopardismo de la 4T en esta puerta del país, “de que todo cambia para que todo siga igual”, siguió y sigue y se encuentra en todo su esplendor.

Con fecha 23 de mayo de 2020, el Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, aprobó la “Ley de Entrega Recepción de los ayuntamientos del Estado de Chiapas”, misma que fue publicada en el periódico Oficial del estado número 105 de fecha 27 de mayo de 2020. Dentro de esta nueva ley aprobada sobre la reforma y adicción de diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, dentro de las que destaca el artículo 13 que en la parte que interesa señala lo siguiente:

Artículo 13. (….) Cuarto párrafo “Tratándose de ayuntamientos, la multa determinada se impondrá a cada uno de sus integrantes. No obstante, lo anterior, cuando existan causas debidamente probadas de que la omisión de rendir cuentas no es atribuible a los regidores, se les eximirá la sanción…A las reelecciones se dispensaron (perdonaron) de este tipo de leyes de rendición de cuentas.

Quinto párrafo… Así mismo si la omisión en la rendición de cuentas es atribuible al Tesorero Municipal por falta de integración de los informes a que este artículo se refiere, le será aplicada también la multa respectiva.

Desde el año pasado 2020, hay una nueva ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para los municipios de Chiapas, donde se impondrán multas a regidores y Tesoreros Municipales (ojo) que no cumplan lo que manifiestan estos artículos que se aprobaron el año pasado sobre la rendición de cuentas en Chiapas.

Según la entrega de cuentas públicas municipales al 9 de febrero de 2021, nomás habían recibido el Congreso de Chiapas, 7 cuentas públicas municipales de los Ayuntamientos de Berriozábal, Mescalapa, reforma, Suchiapa, Chamula, Solosuchiapa y Ocotepec, los demás municipios de Chiapas seguían durmiendo el sueño de los justos.

En estos tiempos electorales, es responsabilidad de los partidos políticos de vigilar que sus candidatos a cargos de representatividad popular tanto de alcaldes como diputados, cumplan con sus funciones que marca la ley electoral y las leyes de Chiapas, y será ya el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) quien asuma su papel de árbitro electoral para sacar la tarjetas amarillas y rojas que deben de sacarlas para promover el estado derecho y que se cumpla legalmente con el proceso electoral de Chiapas 2021

Serán las elecciones más vigiladas en su historia –son ya- y el pueblo de Chiapas no permitirá cochinadas, vileza y porquerías, sobre todo cuando la cuarta trasformación nos llenó de informes de transparencia pública como nunca en la historia. No hay un día en “La Mañanera” que no se hable de honestidad y alto a todo tipo de corrupción.

Pues a cumplir con las leyes. Ya de antemano hay esta ley, que se la pasaron por el arco del triunfo.

El gobernador confirma casos de COVID-19 por vacaciones por Semana Santa, algunas están graves

Lamentable noticia la que dio este inicio de semana –domingo- el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien informó que en Chiapas han comenzado a registrarse los primeros casos de personas infectadas por COVID-19 que estaban de vacaciones por la Semana Santa e incluso algunas de ellas se encuentran hospitalizadas, por lo que insistió en el llamado a la población a no confiarse y seguir tomando las precauciones necesarias para evitar una nueva ola de contagios de este virus, que es altamente peligroso.

“Desafortunadamente están empezando a llegar las personas contagiadas de COVID-19, después de estas vacaciones, y nos da mucha pena informar que, en las últimas 24 horas, de quienes están tomando vacaciones por Semana Santa ya ingresaron las primeras 16 que están padeciendo esta enfermedad; de éstas, seis están graves en los hospitales y 10 son casos ambulatorios. Por eso es nuestra urgencia avisarte que te cuides, por favor”, expresó en un mensaje a través de sus redes sociales.

Acompañado del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, el mandatario precisó que el año pasado, en este mismo periodo, se alcanzó el pico más alto de contagios y defunciones en la entidad, por ello recomendó a las y los habitantes que, si sus familiares salieron de vacaciones, mantengan la sana distancia por algunos días cuando éstos regresen, como medida de prevención, pues sin saberlo podrían traer el virus y contagiar a todos los integrantes de la familia.

Una situación complicada que nos lleva a la reflexión, porque fueron miles de bañistas que estuvieron en las playas en Semana Santa en un litoral chiapaneco de más de 200 kilómetros de aguas del Océano Pacifico, sin guardar la sana distancia mucho menos utilizar el cubrebocas. Si ahorita hay 16 contagiados, entonces cuanto habrá en una semana o 15 días.

Rapiditas. – – El candidato a la diputación federal por el distrito XIII (MORENA, PT y PVEM) con cabecera en Huehuetán, Luis Armando Melgar Bravo, se pronunció a seguir trabajando por un Chiapas Productivo, para construir una nueva historia. Dijo que, por más de 6 años en el Senado de la República, trabajó para construir un Chiapas productivo y hoy tenemos la oportunidad de retomar este camino, para que juntos hagamos una nueva historia. El Distrito 13 de Chiapas abarca la geografía de 13 municipios: Tapachula Zona Alta, Mazatán, Huehuetán; municipios fronterizos como Amatenango de la Frontera, Motozintla y Siltepec, entre otros…El candidato a la diputación federal por Villaflores, (PRI.PAN y PRD) Julián Nazar, se comprometió que con el presupuesto general, para el campo, la ganadería, las mujeres y jóvenes; a rescatar programas que tanto beneficios dieron a las familias- El abanderado de la Coalición Va por México, estuvo en la cabecera municipal de Villaflores, donde dejó en claro por qué la gente necesita estar representada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde hay que legislar en beneficio de los ciudadanos y del país…Dixe.