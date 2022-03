José Fernández Santillán

La hora de la oposición

Decía Maquiavelo que los males en política son como la tisis: al principio es fácil de curar, pero difícil de detectar; en contraste, ya cuando avanza es fácil ver sus síntomas, pero difícil de sanar. Con esto me refiero a que el populismo de Andrés Manuel López Obrador fue advertido desde hace décadas por los tecnócratas neoliberales: debían cambiar su estrategia económica que concentraba la riqueza en unas cuantas familias; el dogma neoliberal al mismo tiempo produjo una gran cantidad de pobres. Esa masa social empobrecida fue campo fértil para que germinara la semilla del populismo y que creciera la base de apoyo electoral para llevar al poder, en 2018, a “El Peje”. Los tecnócratas neoliberales son directamente responsables de que hoy esté en la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador.

El hombre de Macuspana continúa presumiendo que ganó las elecciones de 2018 con un 53 por ciento de votos a su favor (30 millones de votos). Sin embargo, no toma en cuenta que 47 por ciento de los ciudadanos que fueron a las urnas no sufragaron a su favor, casi la mitad. Además, el porcentaje de participación fue del 63.42 por ciento. Si tomamos en cuenta que el padrón electoral en ese año registró a 90 millones de mexicanos tenemos, entonces que dos terceras partes del electorado, no votó por AMLO. Tiene un déficit de legitimidad que trata de esconder a como dé lugar.

Demagógicamente “El Peje” dice que gobierna para todos los mexicanos; pero, en los hechos, ha utilizado los mecanismos del poder para llevar agua a su molino. Por ejemplo, los programas sociales tienen un sentido claramente electoral. Lo vemos con el proceso de vacunación: allí andan los “servidores de la nación” que no son otra cosa más que promotores del voto para Morena. Incluso, tras de las brigadas de vacunación, van personas vestidas con el logotipo del partido oficial. Además, para poder ser vacunado a uno le piden la credencial de elector; hecho irregular en el que ya intervino el INE.

El populismo tiene una agenda, y en ella se encuentra el debilitamiento de la oposición. Convengamos en que el sacudón de 2018 dejó a los partidos perdedores aturdidos; tardaron en reponerse porque AMLO, Morena y su coalición “Juntos Haremos Historia” se llevaron el “carro completo”. Además de la presidencia de la República, mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Tenían la mesa puesta para llevar a cabo una obra gubernamental y legislativa de gran caldo. ¡Pero oh decepción! Han cometido pifia tras pifia. Primero fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (NAIM), la desaparición de las estancias infantiles, la suspensión del Seguro Popular, el nombramiento de súper delegados en las entidades federativas, la falta de una política de seguridad pública, el pésimo manejo de la pandemia del Covid-19, un decrecimiento económico que, se calcula, rondará el -10 por ciento, una desastrosa política exterior.

Alguna vez me preguntaron ¿qué ha hecho bien López Obrador? Lo único que atine a responder fue: mentir y engañar. Luego, pensé, me faltó agregar: exacerbar los ánimos, atacar a quienes no están de acuerdo con él, atizar la intolerancia y polarizar al país.

Aunque AMLO se ha propuesto desmantelar nuestra democracia e imponer una autocracia, no lo ha logrado: tendremos elecciones el 6 de junio. Se puede enderezar el barco sobre todo ahora que se formó una alianza opositora convocada por la organización “Sí por México” (que incluye a más de quinientas organizaciones civiles y entre cuyos dirigentes destacan, Beatriz Pages, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos) el martes 10 de noviembre de 2020. El miércoles 23 de diciembre quedó registrada oficialmente ante el INE la coalición opositora “Va por México” integrada por el PAN, PRI y PRD. Este bloque disidente estará encabezado por los dirigentes partidistas Marko Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD.

El propósito fundamental de la coalición opositora es quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena y sus aliados. En total son 500 diputaciones, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

Cuando se formalizó la alianza “Va por México”, Marko Cortés dijo: “Reconozco a todos lo que hicieron posible esta coalición. Hoy, alrededor de las ideas, nos juntamos quienes estamos apostando por la defensa de la democracia, por la libertad y por el México de instituciones en el que queremos seguir viviendo.”

Alejandro Moreno señaló: “Antes de la pandemia, México ya acusaba un crecimiento económico en declive. La frivolidad e incapacidad del gobierno de Morena potencializó los alcances de ésta. Hemos tomado la determinación de unirnos por el bien de México.”

Jesús Zambrano aseveró: “No hay un solo aspecto fundamental de la vida nacional que se encuentre en buen estado. Hay una excesiva concentración del poder de todos los Poderes de la Unión en el presidente de la República. Estamos de regreso en el país de un solo hombre.”

Pido que, si en 2024 gana la oposición, no regresen los tecnócratas neoliberales.

