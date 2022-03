Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La Iglesia católica de Chiapas llama a votar con libertad y a poner bien los ojos por quien votar.

El Obispo de la Diócesis de Tapachula, Jaime Calderón, dijo en su homilía dominical, que la ciudadanía debe de elegir con libertad a sus próximos gobernantes de cara a los comicios del próximo 6 de junio. Agregó que los ciudadanos deben de elegir no solo con libertad, sino con responsabilidad a la hora de emitir sus sufragios, ya que esas autoridades serán las encargadas de administrar los recursos del pueblo durante los próximos tres años. También pidió que los ministros de la iglesia católica no deben de hacer propaganda a favor o en contra de cualquier aspirante a algún puesto de elección popular, ya que la iglesia es una autoridad fundamentada en la fe de los católicos y no en los roles sociales de cada uno.

Todavía la semana pasa también el Obispo de Chiapas Fabio Martínez Castilla, señaló que al votar el próximo 6 de junio “debemos realizar un esfuerzo de discernimiento con el objetivo de optar por quienes puedan realizar el auténtico bien común”, Durante su mensaje recalcó en la necesidad del discernimiento personal y para que los comicios y sus eventuales controversias, se realicen de manera ordenada, pacífica y con el más estricto apego a derecho. A un par de semanas de la próxima jornada electoral, consideró Fabio Martínez, que las elecciones representan una época de enormes desafíos, en la que el bien común nos exige asumir de forma consciente y comprometida nuestras responsabilidades cívicas y políticas. En este sentido, señaló que la participación es importante porque la democracia se consolida cuando todos participamos activamente.

En el mensaje que los obispos mexicanos han publicado con motivo del proceso electoral 2021, insistieron en que, para seguir avanzado en la cultura democrática, es necesario “extirpar actitudes como la apatía y la indiferencia, así como evitar que cualquier persona o agrupación busquen manipular a los ciudadanos en el ejercicio de su voto a través de la presión, las dádivas o los chantajes”.

En San Cristóbal de las Casas, sigue la conjura y golpeo en contra de MORENA.

Pese a los golpes bajos en contra del joven Juan Salvador Camacho en San Cristóbal de la Casas, su candidatura sigue asumiendo indicadores favorables, convirtiéndose en un político popular aun a pesar también de que le han endosado videos como ese orquestado donde personas están quemando playeras de morena en la noche donde se escuchan gritos que no lo van a dejar entrar al norte de la ciudad, porque lo van a matar, después que trascendió también en video la embestida que sufrió en una comunidad denominada de “Los Llanos”, donde fue insultado, agraviado y amenazado de muerte colgándole una soga en el cuello. Imágenes que impactaron y que le achacaban que no había cumplido con determinadas obras, cuando lo cierto fue la alcaldesa Jerónima Toledo la que había prometido, pues un diputado local no promete obras, mucho menos construye.

Lo cierto es que, a Camacho Velasco, le han llegado los ataques por varios flancos, sus presuntos agresores a su campaña electoral y a su propia persona, son revelados en las propias redes sociales y apuntan curiosamente a dos siniestros aspirantes a un cargo de elección popular, el propio Mariano Díaz Ochoa del PVEM y Marcos Cancino también del PVEM, ambos candidatos a la silla municipal y diputación local de la gélida San Cristóbal. Pero también se suma la misma Alcaldesa Jerónima Toledo, quien buscó la “relección”, pero fue donde MORENA, no le permitió, lo que se convirtió en un adversario de Camacho Velasco, y a la que se le atribuye los ataques de prensa y que se haya conformado un complot en contra del candidato de Morena Juan Salvador Camacho Velasco, que sigue remontando a su favor las encuestas.

Son escenarios grotescos, que no se habían observado en San Cristóbal de las Casas en muchas décadas, porque bajo el agua se fraternizan –se hermanan- los conspiradores para apoyar a otros aspirantes menos al que consideran el más fuerte. Morena debe de investigar porque hay más aceptación y aprobación de Jerónima Toledo hacia el PRI y Chiapas Unido, que a su propio partido que lo llevo al poder. En bolita con la figura del complot, golpean por diversos flancos y los últimos ataques en la prensa, se la achacan a Jerónima Toledo.

Cualquiera menos Juan Salvador, dicen los cabecillas de la política local coleta, y eso es juego deshonesto, sucio y perverso, porque los tres mueven hilos de poder en el municipio, por sus antecedentes en cargos públicos. y los tres se han ido –inclusive- hasta la cabeza del malogrado político nacional Manuel Camacho Solís y la familia de Camacho Velasco, que sigue bajo fuego mañana, tarde y noche en los altos de Chiapas. Es una satanización y golpeteo hacia la familia cobarde y maquinada para infligirle miedo al candidato de Morena, y que desista de sus pretensiones electorales.

En San Cristóbal delas Casas, esa es la marca, que el candidato de MORENA, de que aborte su proyecto democrático. Una maldad humana nociva y contraria que insistimos nunca se había observado, todos en bolita y lo traicionero, que hasta de su propio partido, sin embargo, la gente lo sigue recibiendo y su popularidad se encuentra en su más alta expresión, a pesar de las amenazas y los francotiradores que siguen disparando postales de ofensa, humillar y desacreditar. La conjura sigue su paso en contra de la popularidad.

La FGE investigara el caso de los tres asesinatos en Venustiano Carranza

Una vez más un lamentable suceso sangriento sacude a Chiapas donde tres campesinos son asesinados en Venustiano Carranza. Por lo pronto la Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación por el delito de Homicidio en contra de quién o quienes resulten responsables por los hechos ocurridos en la comunidad Nuevo Soyatitán, en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, donde perdieron la vida tres personas. Trascendió que en la entrada de la comunidad Nuevo Soyatitán estaban los cuerpos sin vida de tres personas del sexo masculino que en vida respondían a los nombres de Jorge Armando «N», Jordán «N» y Abenamar «N». Se informó que, con los indicios obtenidos y labores de inteligencia, se continuará con las investigaciones, de tal manera que no haya impunidad en éste y en ningún delito cometido en la entidad chiapaneca

Fenómeno mar de fondo comete daños en Puerto Madero.

El fenómeno del mar de fondo, como se le conoce al oleaje agresivo que golpea a los litorales o costas de playas, se ha acentuado mucho este año en las costas de Chiapas, originando muchos daños, probablemente producto del cambio climático, y así estuvo –esta- el calor y que Dios nos ampare con las intensas lluvias y fenómenos meteorológicos. Por lo pronto en Puerto Madero, donde de mar de fondo está haciendo muchos estragos, lugareños iniciaron este fin de semana con la colocación de muros de contención improvisados, para intentar frenar las más fuertes olas que se han generado desde la semana última en las playas San Benito y Las Escolleras. También personal de Protección Civil acudió a estas playas, donde el agua ha alcanzado ya las palapas restaurantes que operan cerca del mar, para colocar banderas rojas que indican queda prohibido hacerse a la mar para actividades de nado. Dixe.