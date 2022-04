Enrique Jiménez De la Mora

La independencia de México y la Seguridad Social

Desde que tengo memoria he celebrado las llamadas “fiestas patrias”. Mi familia, mis amistades y un servidor, conocemos a los héroes y heroínas que nos dieron la independencia, entendemos el proceso de construcción de nuestra nación y rendimos honores a unos símbolos muy particulares. Sin embargo, me parece que no siempre terminamos de valorar el significado de estas fechas, de nuestros rituales y de todo lo que significan para nuestra identidad tanto individual como colectiva.

Hace unos días -el 14 de septiembre para ser exactos- desde la Jefatura de Servicios de Prestaciones en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS Chiapas organizamos una ceremonia de conmemoración de la Independencia de México. En esta celebración, se encontraban representantes del Ayuntamiento de Tapachula, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, y el personal de la misma Jefatura. Mientras me encontraba en la explanada donde fue el evento, me percaté de que, en ese momento, el viento era música. La bandera izada majestuosamente bailaba junto con la insignia del Instituto Mexicano del Seguro Social. El sol brillaba y la estatua del águila protegiendo a las familias mexicanas -representadas por una madre amamantando a su bebé- recibía la luz del claro cielo de Chiapas y la sombra de las palmeras del recinto. La imagen era preciosa.

El lábaro patrio entró al evento y rendimos honores a la bandera. Mientras tanto, mi cabeza daba vueltas sobre lo importante de ese momento. Ahí, estábamos en el mismo lugar, rindiendo honor a unos colores específicos y a un imponente escudo. Todas las personas presentes entonábamos una misma canción, el himno nacional. Yo no conocía a todos y cada uno de las asistentes, pero supe que algo nos unía, esta Patria. La historia de nuestros padres y madres, de nuestros abuelos -y de sus abuelos- es nuestra. La comida, los olores, las canciones y las películas son nuestros sentimientos compartidos. Los paisajes, los caminos, la flora y la fauna nativa son el ambiente de vida que nos llena de orgullo. Todos somos nuestra propia historia, pero también somos la suma de los mitos, las leyendas, las palabras y los libros de nuestros ancestros. Por eso, aunque no nos conozcamos, la solidaridad nacional y la espera de un futuro mejor nos mantienen unidos. La conmemoración de la Independencia por parte del IMSS Chiapas también es algo que vale la pena reflexionar. Esta institución es uno de los grandes logros nacionales para proteger y cuidar a las y los mexicanos. No es coincidencia que el escudo nacional y el símbolo del Seguro Social tengan como principal protagonista un águila con las alas abiertas. Tampoco es fortuito que, en la bandera de este país, el ave esté devorando una serpiente y en el escudo del IMSS proteja a una madre con un recién nacido en brazos. La Patria nos protege, es nuestro escudo y también un refugio.

La reivindicación de los símbolos e historia nacional jamás dejará de ser importante porque la solidaridad entre compatriotas es lo que nos traerá una mejor comunidad. En el IMSS Chiapas y desde la Jefatura de Servicios y Prestaciones de Salud en el Trabajo, Sociales y Económicas estamos orgullosos de esta Patria, de este estado y de este instituto. Con todo y este sentimentalismo, no puedo dejar de anotar que los Pumas nomás no dan una. Sí, somos mexicanos y nos queremos mucho, pero hay que meterle, aunque sea tantita presión a nuestros compatriotas de este club de fútbol para que no nos decepcionen este sábado. Ojalá que las fiestas patrias los inspiren y a sus fieles seguidores nos regalen alegría y orgullo.

Enrique Jiménez De la Mora

Licenciado en Ciencias Políticas con Especialidad

en Administración Pública y Políticas Públicas.

Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el

Trabajo Prestaciones Económicas y Sociales. I.M.S.S. O.O.A.D. Chiapas.