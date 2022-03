Instituto Nacional de Migración

Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

La industria del “pollo”, un jugoso negocio: activistas

Con la novedad amigo lector que el tema o caso del tráiler asesino o tráiler volador, donde perecieron al menos 55 indocumentados y unos 100 heridos, las autoridades se avientan la bolita cuando la realidad es que el Instituto Nacional de Migración y la red de complicidades que ha existido desde hace varios años deberían ser los que deben dar cuenta de esas acciones que ponen en el ojo de todo el mundo a Chiapas y a nuestro País.

Desde hace varias entregas de esta su columna se ha estado dando a conocer las denuncias que han hecho los activistas defensores de los derechos humanos de los indocumentados. Uno de ellos hasta amenaza de muerte, según denuncio, ha tenido de parte de hoy en día encargada de la delegación estatal del INM en Chiapas la tal Paola “R”, y lejos de que sea investigada por la FGR la premian dándole como “encargo “la delegación del INM. Según se supo, de parte de algunos agentes federales de migración la tal Paola “R”, desde que fue enviada a la sub delegación de esa institución federal, según se dice, sin conceder, ya estaba planeando maquiavélicamente como tazaba otra línea de paso de indocumentados, ¿cierto o falso?, la FGR está obligada a investigar al respecto. Luis Rey García fue uno de los activistas que desde la llegada de Yadira “N” conocida como la Monja diabólica, hizo denuncias del tráfico de ilegales que se estaban dando en esa dependencia de la SEGOB, sin embrago nunca le hicieron caso, por el contrario, hubo también serias amenazas en su contra, hasta querer privarlo de su vida, y a la Monja Diabólica la tal Yadira “N” también la premiaron al igual que la tal Paola “R”. Agentes federales de Migración han hecho denuncias y todas las han encarpetado, dice Luis Rey “V”, como las que yo he hecho contra los malos y perversos funcionarios Yadira “N” ex delegada del INM en esta entidad, así como la hoy flamante encargada de la delegación federal de la SEGOB en Chiapas, remarca, al mismo tiempo de manifestar, aquí no es el hecho de estar buscando culpables, sí, la industria del POLLO” es un jugoso negocio que data desde muchos años atrás. Este columnista de igual forma ha hecho públicas las irregularidades y actos de corrupción que se han dado en esa desprestigiada dependencia de la SEGOB, de todos es conocido como los delegados federales a sus llegada al puesto o encomienda federal en esa delegación lo primero que reciben son regalías de grupos que se dedican a la industria del “POLLO” (como se le conoce al tráfico de ilegales), el funcionario federal a cargo del INM en Chiapas lo que hacen, según denuncias, sin conceder nada al respecto, es colocar a sus agentes federales en puntos claves, y el agente migra que sale con sus “fantasmas” (desaparecen parte de “la polla” que juntan para el funcionario en turno) se va a la guardia castigado o lo mandan a zonas de castigo. Pero en esa red de complicidades también están inmiscuidos agencias de viajes, policías de los tres niveles de gobierno, el famoso Pollero. Con todo eso, hoy en día para nadie es un secreto que la industria del Pollo de cuatro patas es un jugoso negocio que deja una gran millonada, así es que el caso o tema del tráiler volador asesino debe ser un parteaguas para que las autoridades federales investiguen a fondo a los ex delegados y delegados actuales de migración que han llegado con una mano atrás y la otra adelante, pero que salen convertidos en millonarios, así es que eso de estar tirando la bolita no es más que evadir sus responsabilidades. Cuantas veces los empleados y activistas defensores de los derechos humanos de los ilegales, han hecho denuncias y todas las encarpetan. Algunos empleados del INM en esta entidad también se han quejado que cuando se han negado a tomar parte en esas fechorías los Agentes federales de migración los marginan y los mandan a la guardia u oficina y dependiendo como sea la situación los mandan a zonas de castigo donde los mantienen explotándolos con varias jornadas laborales lo cual viola sus derechos de acuerdo a ley federal del trabajo. Lo mismo les pasa a los elementos de la policía estatal, que se niegan a participar en esos temas que para ellos son delicados, los han enviados a otras zonas donde los mantienen al palo y sin zacate y cuidado se quejan. Según denuncias de elementos federales de migración y los activistas los mandos policiacos en la entidad se han dedicado a cazar pollos que velar por la seguridad de la sociedad. Es la hora y el momento en que la 4 “T” haga lo que tanto prometió en campañas políticas, No robar, no mentir, etc… sin embargo, acotaron, soslaya la corrupción y la impunidad, así culminan sus denuncian los activistas defensores de los derechos humanos de indocumentados. Bueno ojalá ese tema de los indocumentados muertos por accidente sea la punta del hilo en la madeja para que las autoridades actúen…sin comentarios

DESPUES DEL NIÑO AHOGADO, PRETENDEN TAPAR EL POZO…

Ante ese terrible accidente donde perdieran la vida al menos 55 ilegales el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que los 55 migrantes muertos el pasado jueves, en Chiapa de Corzo, fueron víctimas de una red de traficantes, por lo que México y países de la región crearán un “grupo de acción inmediata” para dar con los responsables. En ese sentido agregó el canciller que, “Anunciamos la creación inmediata de un grupo contra la red de traficantes de personas responsables de la tragedia en Chiapas”, al mismo tiempo Marcelo Ebrard, canciller mexicano ilustró que ese mecanismo permitirá intercambiar información de manera fluida y directa con otros países de la región, además, dijo, ya cuenta con el respaldo de Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Honduras y República Dominicana…ahora si después del niño muerto pretenden tapar el pozo…ver para comentar

ATRAE FGR, CASO DE INDOCUMENTADOS FALLECIDOS EN ACCIDENTE…

La Fiscalía General de la República (FGR), atrajo el caso del grave accidente ocurrido en el kilómetro 6 de la carretera Tuxtla Gutiérrez–Chiapa de Corzo, Chiapas, donde fallecieron al menos 55 personas y otras más resultaron lesionadas de gravedad, de acuerdo con la información recabada. Por tratarse de un lamentable caso de migrantes acaecido en una vía de comunicación Federal, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), actuará junto con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), así como con todo el personal técnico y de apoyo que sea necesario, para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Agregaron fuentes de esa dependencia policiaca federal que se mantiene una coordinación permanente con las autoridades del estado de Chiapas y con la Guardia Nacional (GN), formando un equipo integral de trabajo, que ya se encuentra en funciones. De igual dijeron que Conforme se vayan recabando informaciones fidedignas, esa Institución las irán dando a conocer de manera inmediata través de todos los medios de comunicación escrita, y hablada. En ese sentido la delegación de la Fiscalía general de la republica a cargo del fiscal federal Alejandro Vila Chávez anotó que, en seguimiento a nuestro comunicado anterior, respecto al accidente de migrantes en el estado de Chiapas, la Fiscalía General de la República (FGR), informa lo siguiente: El operador del tractocamión se dio a la fuga, instantes después del choque. Así mismo indicó que, El tractocamión está registrado a nombre de “Autotransportes Río Blanco” en Chiapas; la caja está registrada a nombre de “Z Transportes, S. A.” del estado de Veracruz. Anotó Vila Chávez que, Hasta este momento, la causal principal fue el exceso de velocidad y el número de víctimas es de cerca de 150. El golpe mortal fue contra un puente peatonal de la autopista Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, a 12 kilómetros de la capital. Los informes preliminares indican que el 98% de las personas son de origen guatemalteco. Al final el fiscal de la federación en Chiapas acoto, El personal de Derechos Humanos de la FGR ya se encuentra dando apoyo psicológico a los menores y a todas las víctimas del delito. Se sigue trabajando con el apoyo del Gobierno del Estado…sin comentarios…Por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS