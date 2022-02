Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

La llegada del “Uber” a Chiapas, significa desarrollo y progreso

• Los Carteles del transporte (pulpos) pretenden frenar la llegada de la plataforma Uber a Chiapas…

• Autoridades por años han sido rehenes y presa fácil de los Carteles (Pulpos) del autotransporte

• Nunca sería una competencia desleal, por el contrario, UBER presionaría a los Pulpos a mejorar y eficientar el pésimo servicio que brindan

• ¡Basta ya de que se sigan acaparando concesiones de parte de los carteles del autotransporte en Chiapas!

Ante el inicio de operaciones del servicio público del transporte denominado UBER, en nuestra entidad los carteles (pulpos) del autotransporte se resisten porque saben que esa nueva plataforma vendrá a obligarlos a que mejore sus unidades que parecen unos ataúdes rodantes, y califiquen y seleccione a sus choferes para poder brindar un servicio eficiente a la sociedad, así lo califica el abogado Luis Manuel Antonino Pérez, quien remarca que la llegada del UBER a esta capital chiapaneca jamás podría ser una competencia desleal, por el contrario vendrá a darle otra latitud a nuestra capital para ponerse a la vanguardia de otras entidades de la república. El pleito de comadres de lavaderos que ha generado en el transporte la llegada de UBER, no es más que una libre competencia y con ello se obliga a los carteles (pulpos) del autotransporte en nuestra capital chiapaneca a que mejoren el pésimo servicio que brindan a la sociedad, adujo, al mismo tiempo enunció que la llegada del Uber abre una gran ventana al desarrollo y progreso de nuestra entidad. No puede quedarse rezagado ante el desarrollo que en otros estados de la república se da porque UBER vendrá abrir otras alternativas viables en el autotransporte chiapaneco. Desde hace varios años ha existido en Chiapas el repudio y rechazo contra los carteles (Pulpos) del autotransporte que ha mantenido un monopolio sin que las autoridades correspondientes puedan frenarlos en su pésimo y denigrante servicio que brindan al público con sus chatarras rodantes, los cuales contaminan el medio ambiente porque no hay autoridad que los regule en su sistema motriz. Solo en Chiapas se pueden observar los ataúdes rodantes, las cafeteras chatarras (por aquello que al transitar con el humo que tiran dañan el medio ambiente) y no hay ley que los pueda frenar porque las autoridades han sido rehenes de los carteles (pulpos) del autotransporte, -comentó- por ello la llegada de la nueva plataforma de UBER abre una gran puerta al progreso y desarrollo de nuestra entidad. los carteles (pulpos) del autotransporte han dañado al medio ambiente y han ofendido a la sociedad con sus chatarras o cafeteras rodantes y han mantenido a la autoridad chantajeada por esa razón no les permiten aplicar la ley, pero eso si -dijo- esos carteles (Pulpos) del autotransporte son los que más han provocado “El Pirataje” en el autotransporte y las autoridades durmiendo el sueño de los justos. El UBER vendrá a obligar a esos caciques del volante a mejorar sus servicios y sobre todo sacar de circulación a sus ataúdes, o cafeteras rodante, solo así se les podría obligar, porque los “Carteles o Pulpos” del autotransporte desde varios años mantienen secuestrados a los gobiernos que van y vienen y las unidades como dice la canción del extinto divo de Juárez, en la Misma ciudad, con los mismas cafeteras rodantes y con la misma gente que ha acaparado las concesiones del autotransporte en su modalidad de Taxis, combis colectivas y autobuses, entre otros. ¡Basta ya de soportar chantajes de los pulpos del autotransporte!… ¡Basta ya de que se sigan acaparando concesiones de parte de los carteles del autotransporte en Chiapas!… Chiapas tiene el derecho de caminar rumbo al desarrollo y progreso, ¡Basta ya que por más de varios años los carteles (pulpos) del autotransporte sigan utilizando ese rubro para chantajear y presionar a las autoridades a cambio de ser favorecidos y con ello seguir imponiendo sus caprichos y su ley!… Para nadie es un secreto que los “Carteles del autotransporte” en esta entidad han operado al estilo delincuencia organizada, son los caciques del autotransporte de cuello blanco los cuales han llenado sus bolsillos y cuentas a costa del acaparamiento de concesiones y chantajes de manera cínica al gobierno que van y vienen. El abogado adujo que mediante chantajes presionan a gobiernos con amenazas de llevar a cabo movilizaciones, bloqueos de calles y tramos carreteros a cambio de que se les siga dando y otorgando canonjías para seguir engrosando sus bolsas y cuentas bancarias, mientras el público y la sociedad tienen que aguantarse y utilizar esas cafeteras o ataúdes rodantes pagando el pésimo servicio a precio de oro sin que exista una autoridad reguladora por la imposición de los precios de sus tarifas. Por eso -argumento la final el jurisconsulto- basta ya de ser rehenes de los cartees (Pulpos) del autotransporte, la llegada del UBER a esta capital es sinónimo de progreso y desarrollo, acoto…sin comentarios

