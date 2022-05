Letras Desnudas

Mario Caballero

La mayor prioridad

La sensación de confianza que ha generado el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en torno a las acciones de prevención y contención de la pandemia ha permitido que el proceso de vacunación no se haya visto ensombrecido por el recelo y la incertidumbre. Todo lo contrario, la población chiapaneca ha participado con ánimo y avizora prometedor a partir de las vacunas contra Covid-19 el camino de regreso a la normalidad.

El tránsito de la pandemia ha sido particularmente difícil y desafiante para todo el mundo. Nadie estaba preparado para hacer frente a una crisis sanitaria de esta naturaleza. Potencias mundiales como Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y China se vieron en duras complicaciones y sus gobiernos tuvieron que asumir la responsabilidad de las altas cifras de mortalidad. México no fue la excepción.

Sin embargo, la aparición de las vacunas trajo consigo un respiro para la humanidad. En ellas se depositan todas nuestras esperanzas para volver a esa situación en que no teníamos miedo a darnos la mano, abrazarnos y besar a nuestros seres amados. Volver a cuando no teníamos que usar cubrebocas y las fiestas familiares no eran mal vistas ni satanizadas como actos de irresponsabilidad ante la sociedad.

El gobierno chiapaneco logró, desde el primer instante, y no sin pocos esfuerzos, dar certidumbre frente a la calamidad. A través de acciones, más que con palabras, envió el mensaje de que la salud de los chiapanecos era la principal prioridad.

Ha de reconocerse que la estrategia implementada por las autoridades estatales sí funciona, es competente y de calidad. No hemos de omitir en ninguna forma que la nueva enfermedad a muchos nos ha hecho perder amigas y amigos, y hemos sabido que algunos de nuestros parientes y conocidos también han sufrido alguna pérdida en sus familias.

No obstante, en lo personal no he escuchado que ninguno se haya quejado de haber recibido un mal servicio o que en las clínicas Covid que el gobierno instaló para tratar a los pacientes con coronavirus no hubo el equipo ni los medicamentos para ser tratados.

La realidad es que, hoy por hoy, Chiapas es uno de los estados que mejor le ha hecho frente a la pandemia. Proteger al personal sanitario fue el primer paso, y aunque el principio fue lento se llegó a cubrir completamente esa necesidad. El abastecimiento de medicamentos y equipo médico fue también un dolor de cabeza. Tanto uno como el otro fueron problemas que se heredaron de la administración anterior, pero con las gestiones pertinentes se logró solventar la demanda y actualmente en todas las clínicas Covid y hospitales públicos no falta ni una sola medicina para tratar a los enfermos.

Por otro lado, la campaña de información fue todo un éxito. El hecho de que el nivel de contagios haya sido hasta ahora realmente bajo en proporción y gravedad con otras entidades del país, indica que la gente creyó de la existencia del virus y guardó las medidas de prevención propuestas por el Gobierno del Estado.

El brigadeo casa por casa y la extensión de la atención médica en los hogares abonó a la tranquilidad de las familias. Que personal médico llegue a tu casa para revisarte, te dé los medicamentos gratuitamente para aminorar los síntomas (pues no existe un tratamiento como tal para combatir la enfermedad) y que en caso de no requerir ninguna hospitalización estén monitoreando vía telefónica varias veces al día el progreso de tu estado de salud, es algo que en verdad se agradece. Esto lo digo por experiencia propia.

VACUNACIÓN

Este plan puesto en marcha y ejecutado conforme al diseño fue la base de la confianza con que la sociedad acudió al llamado a vacunarse que hizo el gobierno del estado. Hubo algunos tropiezos al inicio, pero se corrigieron y a juzgar por la primera experiencia de la inmunización a adultos mayores hay que esperar muy buenos resultados de la jornada de vacunación a los maestros de Chiapas.

Al respecto, hay dos factores importantes a observar. Uno es que mediante la estrategia de comunicación se lograron despejar muchas dudas sobre la inoculación, es decir, se proporcionaron y transmitieron los argumentos necesarios a las personas para la toma de decisiones libre e informada y así poder avanzar en la gestión de la pandemia. Por eso la gente que fue convocada acudió con la seguridad de que aplicarse la inyección era el paso más trascendental para preservar la salud propia y de la población.

El otro aspecto es que el gobernador Rutilio Escandón ha logrado con mucho éxito quitar de en medio la utilización electoral de la vacuna. Lo que está de por medio es mucho más que una elección, ha dicho el mandatario. Y ha implementado una serie de mecanismos para que ningún funcionario y ningún candidato abusen del programa para hacer proselitismo político.

Ha pedido, incluso, que sean denunciados aquellos que buscan lucrar electoralmente con las vacunas, que en este caso sería igual a lucrar con la salud de los chiapanecos. Una medida, en verdad, importante porque antes que los votos está la vida de las personas.

Con la llegada reciente de 194 mil 570 vacunas, el gobernador anunció que además de continuar con la aplicación de las dosis a la población mayor de 60 años, una parte de este lote se utilizará para la protección del personal docente. Se espera que en esta nueva jornada, en siete días se logre vacunar a todo el magisterio estatal.

Para ello se dispondrá de 19 sedes de vacunación distribuidos estratégicamente en 13 distintos municipios de Chiapas, que contará con una brigada cercana a la zona de adscripción o domicilio de los maestros. Asimismo, para mayor rapidez y eficiencia, participarán en coordinación el Gobierno del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Educación Pública. La vacuna que se aplicará será CanSino, que consiste en una sola dosis, y es una de las de mayor efectividad y la que tiene menos registros de efectos adversos.

Estas son buenas noticias. Porque inocular a los maestros no sólo implica que los niños y jóvenes regresen a la escuela, sino también representa un paso gigante hacia la normalidad que conocemos y anhelamos, hacia la verdadera reactivación social y, por supuesto, hacia la revitalización de la economía local.

Una última nota. El hecho de que Chiapas sea de los primeros estados en realizar la preparación del regreso seguro a clases, es señal de que el gobierno supo jerarquizar bien sus prioridades.

PARA MAGDALENA

Sin duda, la aprobación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas a la candidatura de Juan Salvador Camacho Velasco ha traído alegría en muchos hogares de San Cristóbal de las Casas. Pues hace ya mucho tiempo que ningún otro político con las virtudes que tiene el morenista había participado por la presidencia municipal. Camacho es un político joven, pero con una profunda vocación de servicio a los demás, con trayectoria en la administración pública, aptitud y sin escándalos de corrupción en su contra. Ésta también es una buena noticia…

