Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La peor historia migratoria de México, y siguen entrando a Chiapas diariamente por el rio Suchiate

México vive su peor época de su historia con el fenómeno de los migrantes o éxodos de extranjeros de las cuatro trasformaciones que van. Lo último que recordamos es que eran los centroamericanos los que venían a México para poder buscar la frontera ansiada de los Estados Unidos, pero ahora al menos 30 países de los 54 que conforman el Continente africano ha buscado al territorio mexicano desde el 2018, para buscar un mejor escenario de vida, tanto en México como en el país del dólar. Sin embargo, también en esta cuarta trasformación Los éxodos de Haití, Cuba, República Dominicana, Venezuela, y evidentemente los países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador y Honduras, se han extralimitado exageradamente porque la puerta de México, está abierta de par en par y aun con la pandemia que mata a gente, el gobierno federal actual los sigue recibiendo con los brazos abiertos.

Son al menos más de 78 nacionalidades distintas, que se encuentran ya en México, y la gente extranjera sigue ingresando como “Juan por su casa”, aunque los contengan en las carreteras de Chiapas a base de golpes y garrotazos violentando los más sagrados derechos humanos de estos extranjeros de color y de otros países y que miles de ellos han logrado sortear este tipo de represiones para instalarse en otros lugares del territorio azteca.

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, debe de frenar la migración extranjera que diariamente sigue ingresado ilegalmente a México a través ella frontera sur, donde Chiapas, está sirviendo de “corral para los extranjeros” mientras consiguen sus papeles migratorios para transitar por el país y buscar “El sueño americano” y en caso de no hacerlo buscar también “El sueño azteca” que ya existe en la mentalidad de los migrantes para asentarse en las principales ciudades mexicanas. O sea, los miles de extranjeros que se encuentra “varados” en México, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, si no entran a Estados Unidos se quedaran a vivir en México.

Se tiene que pensar en una estrategia nacional de que ya no sigan entrando gente ilegal, de los países comentados, que no sabemos quiénes son, y porque vienen a México, porque hay gente que lo requiere, pero hay muchos que no, podrían ser delincuentes peligrosos como ocurrió en los 90 con las Bandas Marasalvatruchas que hasta hoy en día, siguen también saltándose el rio Suchiate como si vivieran en casa. O sea, hay buena migración que requiere la fraternidad humana, pero también hay mala migración que requiere las policías internacionales (Interpol) o las policías federales mexicanas.

No hay acuerdos ni proyectos entre México y Guatemala.

Cumplimos tres años del gobierno de la cuarta trasformación; a la mitad del camino ya estamos, y hasta ahora no ha habido la entrevista formal que durante sexenios tienen los que son Presidente de México y Presidente de Guatemala, precisamente para promover acuerdos y proyectos de desarrollo regional, y sorpresivamente no se ha reunido a tres años, el Presidente Guatemalteco Alejandro Giammattei y el Presidente López Obrador, y que muchas de la veces esa reuniones de mandatarios vecinos se hace en municipios de Chiapas.

La única reunión de Giammattei y López Obrador fue en Mérida en el 2019, que no tiene absolutamente nada de interés para la vecindad de su Guatemala, fue un evento donde se congregaron los “premios noveles de la Paz”. Lo que se sabe fue que Alejandro Giammattei cuando tomo posesión le ofertó al Presidente López Obrador el proyecto “binacional de Zona Económica” entre ambos países, pero después ya no se supo nada porque López Obrador ya tenía en mente su “sembrando vida” y de recorrer el lápiz fronterizo de llevar la frontera hasta Oaxaca y Veracruz donde se construye la denominada obra Interoceánica entre Salinas Cruz y Coatzacoalcos. En la praxis hay un distanciamiento entre la tierra del Quetzal y la tierra Azteca. Hasta hora ni obras federales en Chiapa de la 4T, ni reuniones con el mandatario internacional de Guatemala vecino de México en el sur. Ni siquiera grupos de gabinete ni nada.

En Tapachula hay más de 40 mil haitianos que no tienen qué Comer, y siguen llegando más todos los días.

Para el padre, César Augusto Cañaveral Pérez, responsable de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana en la Diócesis de Tapachula, “las manifestaciones de los extranjeros en la localidad son protestas tan visibles y de reclamos al no tener un documento de tránsito para poder estar en la frontera norte, pero también la desesperanza porque sus procesos los están esperando para el siguiente año”.

Precisó que algunos grupos de extranjeros llevan desde un año varados “y por eso las protestas se han agudizado, porque el gobierno no está respondiendo. Hay más de 40 mil haitianos en Tapachula que hoy ya no tienen que comer y la ciudad es pequeña para atender toda esa población”.

Añadió que los actos que realizan los extranjeros en la Costa de Chiapas se han agudizado en los últimos días porque el gobierno no está respondiendo. Adelantó que puede haber más caravanas que partan de este municipio en los próximos días y que se teme que pudieran agudizarse las manifestaciones migrantes. Cañaveral Pérez también aprovechó para condenar la separación de las familias en las detenciones que ha realizado el Instituto Nacional de Migración, donde algunos menores se han extraviado. (El Orbe)

Migrante un peligro para la salud de Chiapas, no acatan medidas sanitarias: Frente Cívico Popular.

“Los miles de migrantes varados en esta ciudad son un peligro para Chiapas, en donde las autoridades federales brillan por su ausencia y no se está trabajando para hacer respetar el estado de derecho en la ciudad”, señaló, Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, indicó que se llevan casi dos años de pandemia y la migración sigue desbordada con temas graves, como el hecho de que las personas que llegan de otras nacionalidades no obedecen las medidas preventivas y se aglomeran en todos lados.

“A los habitantes en Tapachula les está afectando que no se aplican las leyes migratorias, porque los indocumentados no obedecen y ese debería ser un motivo para deportarlos por la rebeldía de no querer acatar las normas en Chiapas”, apuntó.

Por lo que hizo un llamado a las autoridades federales “a que se preocupen por los ciudadanos mexicanos, ya que la zona está desbordada y se ha convertido en una gran cárcel donde están varados miles de migrantes”

Destacó, además, que “desde el 2018 a la fecha han llegado puros indocumentados pobres, a una ciudad donde no se tienen inversiones y cada día la economía está peor”.

Añadió que las autoridades mexicanas tampoco están cumpliendo con sus compromisos y obligaciones de velar por los intereses de la población al permitir que esos miles de migrantes deambulen sin cubrebocas e incurriendo en un delito como para deportarlos de manera inmediata a su país de origen.

No hay nada de desarrollo para Chiapas en la 4T. Los chiapanecos salimos de Guatemala para estar en “Guatepeor”.