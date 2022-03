Puntos Fiscales

¿La Persona o el Partido Político?

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Buenos días distinguidos lectores, este año es muy importante en la vida política de nuestro país, y en gran parte de ello es porque se van a elegir diputados federales, recordemos que es la cámara de origen, es decir donde se presentan iniciativas de leyes, y de alguna forma en esta estructura de la actual cámara legislativa ha estado a modo del actual mandatario, es más prácticamente su emisario Ricardo Monreal ni se ha estresado en su encomienda, y ello gracias al efecto arrasador del Movimiento de Regeneración Nacional. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que las elecciones federales pasadas en donde arrasó el Partido Morena comandado en ese entonces por el actual mandatario federal, con candidatos que surgieron al vapor, es decir que ni siquiera eran políticos simplemente les dijeron quieres entrar con MORENA y súbete al barco, esto de viva voz de algunos conocidos con lo cual pude charlar cuando no eran diputados federales, ahora tengo que pedir una cita anticipada mensual, y si bien me va es que me lo darán, pero bueno eso es otro tema, lo importante es destacar una revisión del concepto de identificación partidaria a través de las diferentes corrientes del comportamiento electoral, en la cual se observan tres puntos característicos como son: dirección, fuerza y construcción, lo que va de la mano De este mismo análisis se desprende la necesaria convergencia de los diferentes enfoques que han escudriñado el comportamiento electoral, Asimismo, se propone un índice para medir la dimensión fundamental de la identificación partidaria: la fuerza. Por muchos años existía el escaso avance en una investigación al comportamiento electoras, y todo ello por el sistema de demagogia que existía, el autoritarismo del poder, pero sobre todo la nula democracia en los institutos electorales, ello llevaba una falta del planteamiento del problema para abordar otros hechos cuantificables como el comportamiento de los ciudadanos con actores políticos que no fueran el presidente de la República y su partido. Sin embargo a raíz de las alternancia del poder que hemos vivido en los últimos años, para muchos analistas políticos han definido este sistema como prodemocrático, y en ello realizar estudios del por qué votan y cómo votan los ciudadanos, pero algo que debe destacarse es discernir en la identificación partidaria de un partido y el carisma de un candidato, no es nada fácil, y aun en estas fechas no se ha tenido la certeza como incide una y otra característica en el electorado, o puede existir también un medio cuantificable como el hartazgo social, sin embargo a quien va encaminado ese voto de castigo, no es nada fácil. La utilización del concepto de identidad en el campo político es deudora, en lo fundamental, de las tesis provenientes de la teoría psicoanalítica, sin embargo estos temas requieren de mucho estudio en el campo político, ya que si bien , algunas veces no se si le ha pasado, con ver alguna persona simplemente tenemos una reacción de primera instancia de rechazo, suele pasarnos, el individuo no nos ha hecho nada, pero con la simple imagen visual existe un rechazo, ello se deriva de algunas cuestiones del psicoanálisis. Sin embargo, en un plano social el individuo logra obtener la identidad adquiriendo una fisonomía particular a través de su identificación con otro u otros sujetos. Le pondré un ejemplo sencillo distinguido lector, las personas empáticas por lo regular suelen reflejar una sonrisa natural, y para ello hay políticos muy empáticos, otros no son risueños, sin embargo, sus asesores de imagen le obligan a reír fingidamente y eso es un gran error desde mi punto de vista ya que lejos de generar empatía, ocasiona el rechazo individual de lo que le comenté. Debemos recalcar que un partido político si bien es cierto propicia una identidad arraigada a una visión y filosofía del partido en el cual implica un proceso un proceso de construcción material de sentido social, lo cierto es que en los últimos años se ha logrado establecer el gran impacto que tiene una persona sobre un partido político, esa chispa, o mejor llamado como carisma tiene mucho que ver con la aceptación social, muchas veces pasando a segundo término la preparación académica o intelectual, y si no me despido con un ejemplo muy claro de ello, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco .