La poca competitividad de nuestro México

Leopoldo Mendívil

M. en C. TATIANA CLOUTHIER CARRILLO.

SECRETARIA DE ECONOMÍA:

+Si las mujeres fueran tratadas

igual que los hombres…

veríamos el progreso político

y económico en todo el mundo

Hillary Clinton

Seguramente ya leyó la triste noticia de que México descendió en el Índice de Competitividad Internacional (ICI), quedando en el lugar 37 de 43 países; o sea, en la lona.

Mire, yo sé que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere transformar el país, pero como que todavía no le halla el modo… En 2018, México se ubicó en el lugar 31 y en tan sólo tres años la 4T lo puso por debajo de Panamá y Perú. Con una crisis económica global, la competitividad de un país es factor principalísimo para brindar a su población una esperanza de retornar, por lo menos, a las condiciones de vida pre-COVID.

El ICI se compone de 10 subíndices o categorías, midiendo en conjunto 85 indicadores, lo cual habla de lo robusto del análisis realizado y que, en el caso de nuestro país, lo lleva a cabo el Instituto Mexicano de la Competitividad. Yo sé que al presidente no le gustan los datos duros, que prefiere intangibles como la felicidad, pero qué le vamos a hacer, vivimos en un mundo en que requerimos referentes para saber dónde estamos parados.

Me gustaría hablarle de todos los subíndices, porque al final del día, la economía es una tarea de integración tanto vertical como horizontal. Sólo permítame decirle dónde estamos en algunos:

En medio ambiente, descendimos un lugar; en Derecho, igual de mal; y en Relaciones Internacionales bajamos 10 lugares. En descargo de la 4T, en el subíndice Economía el país mejoró cuatro lugares subiendo a la posición 27. Felicidades por la parte que le toca, doña Tatiana, de la política conservadora de AMLO en cuanto a macroeconomía.

Como le decía, maestra Clouthier, el espacio no me da para comentar todo el ICI, así que me referiré al subíndice Sociedad. Éste mide “la calidad de vida de los habitantes a través de las áreas de inclusión, educación y salud; ahí, nuestro país descendió dos lugares y se ubica en el 38, con todo y programas sociales lópezobradoristas.

México mejoró en el combate al analfabetismo (+1) y en la escolaridad promedio (+1), pero perdió cuatro lugares en brecha de género. Este indicador es muy relevante porque retrata la distancia existente entre hombres y mujeres en cuanto a oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos. Además, estamos hablando de la mitad de nuestra población, ni más ni menos, distribuida en todos los segmentos.

Otras mediciones confirman lo anterior. México tiene la distancia salarial más elevada de la OCDE, pues 77 por ciento de las mujeres trabaja más para ganar lo mismo que el 27 por ciento de los hombres y hay 18 por ciento más de mujeres desempleadas que varones (OCDE-UAM 2020).

En abundancia de lo anterior, le cuento que la desigualdad entre los géneros se agudizó en todo el mundo a raíz de la pandemia, al afectar más a las mujeres en cuanto a ingresos; y las perspectivas de recuperación post-COVID no son esperanzadores para la mitad femenina. Estudios de la ONU-OIT indican que 66 por ciento de los hombres podrán recuperar su empleo, mientras que sólo lo harán el 46 por ciento de las mujeres.

En fin, doña Tatiana, que México nunca avanzará si coloca en la retaguardia a la mitad de su población.

Usted, que es una mujer y ha llegado tan alto, platíqueme qué hará al respecto.

