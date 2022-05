De adicto a ADICTO

Por Ernesto Salayandía García

La recuperación es sumamente difícil pero no imposible

Mal de muchos consuelos de tontos. Ante el problema de la drogadicción en el mundo, tratamos de tapar el sol con un dedo, la cruda realidad, es que niños y jóvenes, están muriendo, siendo víctimas de los amargos estragos de esta maldita enfermedad perversa del alma, perra enfermedad, desbastadora que no perdona ni edad, ni sexo, ni ideología, ni situación económica, es una enfermedad qué arrasa y destroza a cualquiera, es una enfermedad, que se encuentra a la vuelta de la esquina, haciendo de las suyas, ante la ignorancia, la apatía y la soberbia social, por supuesto ante la posición cómoda del aparato gubernamental de lavarse las manos ante un severo problema de salud pública, de evadir su responsabilidad y dejarla en manos de personas improvisadas, que lucran con el dolor y la frustración familiar, al tener un drogadicto en casa, esta enfermedad, genera múltiples daños tanto para el adicto la familia y la sociedad y en este juego de la compulsión, definitivamente no hay quien le gane, es una enfermedad incurable progresiva contagiosa, mortal, contagiosa, es una enfermedad genética, diabólica y que difícilmente el adicto logra recuperarse, aunque no es imposible.

Todo lo que genera la enfermedad mental y emocional

Todos los hechos delictivos habidos y por haber, tienen como antecedentes el uso y el consumo de algún tipo de sustancia tóxica, tienen en su haber el daño emocional físico y mental de estos jóvenes que activan el río de sangre, es decir los sicarios, sin duda, este cáncer, es la gasolina del conflicto matrimonial, la enfermedad genera la violencia doméstica, así como, la desintegración familiar, por supuesto, la infidelidad, las mentiras, el autoengaño y toda la decadencia de una relación de pareja, esta enfermedad, no nada más es alcohol y drogas, provoca depresión, apatía, tristeza, abandono de sí mismo y la víctima, o sea el adicto, se torna un tanto vulnerable ante el cúmulo de emociones torcidas, y a ciencias cierta no sabe ni cómo salir del infierno o del calabozo donde se encuentra, se desconoce la magnitud de esta enfermedad, maldita enfermedad perversa del alma en dónde no tenemos ni la más mínima noción hablando como sociedad de la magnitud del problema qué representa la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción, hay que sufrir las consecuencias de estos amargos estragos que provoca este cáncer social y hay que aceptar la ineptitud e indiferencia del aparato gubernamental que no tiene ni la más mínima intención de enfrentar a la enfermedad a pesar de que muchos funcionarios públicos, viven la amargura detener un drogadicto en casa, o vive en la dependencia a algún tipo de sustancia tóxica, a pesar de qué son seres divorciados, maltratados, carentes de amor propio, no tienen la sensibilidad de accionar soluciones, para prevenir esta maldita enfermedad, mucho menos tienen la visión de emprender un programa profesional de rehabilitación, el cual han dejado en las manos en la mayoría de los casos de adictos en recuperación, léase, por favor entre comillas, salvo sus honrosas excepciones, son los que improvisan y le hacen al terapeuta, padrinos de padrinos, con un esquemas terapéutico absoluto, tratando de salvar vidas cuando ha quedado claro el fracaso rotundo de los anexos donde se acredita qué década 10 internos 9 recaen y el otro vive prácticamente en borrachera seca.

El dolor y la frustración de una madre.

Un drogadicto en casa es peor que una maldición, genera impotencia frustración, dolor, culpa irá reprimida, de entrada, se establece una pésima relación madre adicto y ahora con la química qué hay en las sustancias como la marihuana y el cristal, el drogadicto se torna violento, sumamente agresivo, en muchos casos. sin límites, capaz de agarrar a patadas a su mamá y retar a golpes al propio padre, el nivel de neurosis qué causa la marihuana y el cristal, es el reflejo del daño mental y emocional qué provoca el abuso al consumir este tipo de drogas, no hay un programa de becas para cubrir los internamientos, en muchos, casos las mamás no tienen recursos, son madres solteras o divorciadas, empleadas domésticas, operadoras de maquilas y personas con escasos recursos que no pueden cubrir los costos qué les pide un centro de rehabilitación y el problema social se complica porque hay una sobrepoblación de drogadictos en la calle generando infinidad de daños a la sociedad, a la familia y así mismos, vaya, este es un problema sumamente complejo y no hay el ánimo, ni las buenas intenciones de nadie, por enfrentarlo, estamos cruzados de brazos ante la incertidumbre de caer más abajo del fondo que de hecho estamos tocando.

Después del niño ahogado, tapamos el pozo.

Ante los hechos lamentables ocurridos en la ciudad de Torreón donde esté niño asesinó a su maestra y se pegó un tiro en la cabeza ahora sí la misma escuela y otras tantas, comenzaron a implementar la operación mochila, pidiendo ahora, mochilas transparentes y una serie de requisitos, para que los alumnos puedan acezar a las instituciones educativas, ahora sí, están recomendando ayuda psicológica, para padres y niños precisamente para evitar este tipo de tragedias y que como resulta hora, culpar a los abuelos, culpar a los padres y hacer pasar a este niño como una víctima de un mal manejo emocional y qué tristes, confirmar que el país está en ruinas familiares, donde la ausencia de valores, donde los principios éticos y morales brillan por su ausencia, solos, estos niños de ahora, crecieron, muchos de ellos, protegidos por las nanas electrónicas, las tablets, las laptop, computadoras y televisores que cómodamente suplieron la responsabilidad de los padres y ante los hechos no se ve, ni se ha tratado la enfermedad emocional, física y mental, qué tiene en jaque al país, nadie se ha percatado, de que lo rigen a los grandes problemas sociales que tenemos se deben precisamente a esta enfermedad mental enfermedad, cruel perversa del alma y es el reflejo de lo mal que andamos basta, con recorrer las colonias, qué son usadas como dormitorios por estudiantes universitarios, que están propiamente descarrilados y se la pasan de fiesta en fiesta, en lugar de estudiar y cumplir con los deseos de sus padres, a quién les cuesta un dineral rentarles casa.

Conductas tóxicas

El adicto es un tipo aislado, distante, indiferente ante su entorno las características de un drogadicto a otro de un marihuano a otro no tienen, una gran variedad, somos copias al carbón almas gemelas y el perfil es muy similar entre hombres y mujeres, así como adictos de cualquier edad, las características como las mentiras, el postergar el valemadrismo, la apatía, la indiferencia, la ausencia de responsabilidades, el lavarse las manos, el estar siempre buscando culpables, el reclamar, cuando se le llama a uno la atención, Incluso el retar, agredir, insultar ofender son tan sólo conductas tóxicas del común denominador de esta enfermedad conductas tóxicas y tendencias adictivas que los padres pueden evitar y pueden proteger a sus hijos de que no caigan en las drogas. No esperes a que el niño caiga al pozo y se ahogue, no esperes a que suceda eso y luego tapar el pozo, tienes que prevenir y proteger a tu hijo, antes de que caiga en desgracia, más aún, si tu esposo es alcohólico y drogadicto o neurótico, más aún, si tú tienes antecedentes genéticos con el alcohol las drogas y la neurosis, recuerda qué es herencia maldita, se transmite de una generación a otra y la mejor manera de prevenirla, es informarte de las conductas tóxicas. Nadie desea tener un drogadicto en casa, tú tienes el remedio y el trapito y puedes evitar que tus hijos caigan en las garras de La Saliva del Diablo. Comparte este artículo, puede salvar una vida.

