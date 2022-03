Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

La secretaria de gobernación se despide bajo una ola de ingobernabilidad

La gestión de Olga Cordero en la SEGOB llegó a su fin, aunque muy tarde, finalmente parecen vislumbrarse algunos indicios de que se debe redirigir el rumbo del país en ámbitos sobre todo de Seguridad Nacional y orden público. No había ninguna necesidad de que por necedad se desgastara tanto la figura de la ex Ministro en un puesto para el que nunca tuvo conocimiento, ni experiencia, ni mucho menos aptitud. Durante tres años la política interna del país estuvo en manos de una mujer sin ningún antecedente para el cargo. En sus manos estaba la responsabilidad de fomentar la convivencia armónica, la paz social y el estado de derecho e irónicamente se despide bajo una ola de ingobernabilidad en casi todo el país. Su función mediadora entre el Poder Ejecutivo y los otros dos Poderes de la Unión, así como de cualquier otro actor político o social indispensables para gobernar, se marcó por hacer segunda a señalamientos, acusaciones, insultos, burlas que el Ejecutivo hace cada mañana, indigno de un jefe de estado hacia órganos democráticos autónomos, políticos, empresariales, comunicadores, jueces, tribunales y ciudadanos en general. Nunca la Secretaria alentó al diálogo o al respeto o se indignó por el más reciente show de la mañanera “Quién es Quién en las Mentiras”. Doña Olga tenía la función de asesorar al presidente buscando su cordialidad para todos los mexicanos y no sólo para sus votantes. Nunca sabremos si en algún momento lo hizo y no fue escuchada, lo que sí sabemos es que alguien asignada a un puesto de tanta relevancia sin ninguna facultad de acción, por dignidad, tal como lo hizo en su momento Carlos Urzúa, pudo renunciar y ser recordada como la primera mujer secretaria de la SEGOB y no como la mujer que pasó por la SEGOB sin pena ni gloria. La Secretaría de Gobernación contribuye a la gobernabilidad democrática que garantiza la unidad y Seguridad Nacional, pero, sobre todo, el bienestar de los mexicanos dentro de un estado de derecho como la única vía para vivir en paz. En definitiva, nada de esto pudo lograr Olga Sánchez Cordero, cometió el error de servir a la persona del Presidente y no al pueblo de México. Un error que la mayoría de funcionarios comete en esta administración, que no sólo les cuesta al final su destitución, como le sucedió a Irma Eréndira en la Función Pública, nos cuesta a los mexicanos que somos los que pagamos con el caos institucional la falta de capacidad, libertad y honestidad al que obliga el servilismo. La cercanía del futuro Secretario Augusto López Gobernador con licencia del estado natal del Presidente, no garantiza que las cosas en la secretaría puedan cambiar, tiene la experiencia, conoce bien la política, ha tenido cargos que coadyuvan al perfil que se necesita, pero tiene un, pero, uno sólo, pero determinante pues es íntimo del Presidente y forma parte de una red de familiares en donde todos ocupan puestos que podrían enturbiar la imparcialidad de sus funciones. Es momento de que la SEGOB se involucre frontalmente en el tema de Seguridad, que se pueda sentir la fuerza de un liderazgo indispensable para las funciones que la obliga coadyuvar a gobernar con el Presidente, que encabece como debe ser el Gabinete de Seguridad que, aunado a la profesionalización de las Fuerzas Armadas, puedan ser capaces de avanzar y mitigar la violencia que azota a nuestro país.

DE IMAGINARIA

La falta de barcos que operan en el cruce de Playa del Carmen a Cozumel ha disminuido en un 50% sin que se justifique este hecho, la actividad económica en Quintana Roo sigue de manera regular a pesar de la nueva ola de contagios y el cierre parcial de este servicio, más allá de ayudar a disminuirlos, pone en riego a turistas y locales por aglomeraciones y porque van a toda su capacidad de ocupación. El congreso del estado exhorta a la SEGOB y a la SEMAR a tomar cartas en el asunto.