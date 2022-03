Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

La seguridad del presidente no debe ser un circo

Impensable en los tiempos del Estado Mayor Presidencial ver el vehículo del Presidente atrapado entre un grupo de manifestantes por más de dos horas al tratar de llegar a la instalación militar en donde recuerdo haber presenciado el más alto operativo de seguridad impuesto por el levantamiento del EZLN. Son muchos los agravios que generó esta riesgosa situación a los encargados de la seguridad del Presidente, bastaba ver el rostro del Gral. Secretario para leer en él su estupor por saber al Presidente detenido y fuera de su alcance, rodeado de personas que podían ser o no de la CNTE ¿Por qué lo permitió su seguridad personal, su avanzada, la policía del estado, el comandante de la VII Región Militar y en sí, todo el Gabinete de Seguridad? No lo permitieron, les ordenaron no actuar. Inverosímil que haya sido un hecho sorpresivo, o no premeditado o no advertido. Al lugar llegaron con anticipación los Generales Cresencio Sandoval y Rodríguez Bucio, el Comandante de la Región Militar y el Almirante Ojeda, todo ellos, quienes junto con la SSPC Rosa Ícela Rodríguez, conforman el Gabinete de Seguridad, era inaudito ver justo a sus integrantes iniciar en ausencia del C. Presidente mientras él por primera vez no llegaba a su habitual mañanera porque una revuelta de la CNTE le impidió el paso ¿Cómo llegó el Gabinete de Seguridad y el equipo de presidencia hasta el estrado? ¿Cómo el personal de avanzada y el personal de la Región Militar no pudieron evitarlo? Se tenía todo listo para ingresarlo por otra puerta al saber que este grupo esperaba al Presidente, pero la respuesta fue no, que así lo había decidido el Presidente, así quiso presentarse en cadena nacional a todo México, atrapado por la CNTE, decidido a desafiar al conocido por su beligerante resistencia, grupo magisterial. El EMP tenía a su cargo como su más alta prioridad la seguridad del presidente y evitar a toda costa que quedara expuesto a cualquier situación de peligro porque entendía que la vida del Presidente era asunto de Seguridad Nacional. Los jefes del EMP no veían en sus funciones el elitismo o los privilegios que esta administración ha construido frente a la sociedad, para mi padre, el Gral. Godínez Bravo, su trabajo era la seguridad de su Presidente, prevalecía por encima de cualquier otra cuestión, política, social o incluso recreativa. En sus giras al interior del país o al extranjero, no había noches de descanso, sólo la revisión una y otra vez de rutas, transportes, lugares, lo que comía, lo que bebía, quienes lo rodeaban, quienes se acercaban y aun así, cercano a todos los medios pero con sorprendente respeto mutuo. El EMP no ha desaparecido, aún se les puede ver cerca del Presidente o de funcionarios del gabinete, es que finalmente el Presidente escuche al Secretario de la Defensa y ponga en manos de ellos su seguridad y la de su familia, se entiende el gesto rígido del Secretario de la Defensa en espera de lo que pudiera estar pasando afuera con personal no calificado que permitió a manifestantes acercarse a escasos centímetros del presidente con el cristal abajo. Innecesaria la violenta actuación de los policías de la CDMX en contra de alcaldes electos de la oposición, García Harfuch bien haría en cuidar la imagen de Claudia Sheinbaum con miras al 2024, ya que nuevamente sus granaderos que dice que no son granaderos, en nada ayudan con sus acciones a la ya desgastada jefa de gobierno.

DE IMAGINARIA

La NO, pero SÍ renuncia de Julio Scherer evidencia la falta de coordinación del área de comunicación de presidencia con presidencia, pero más allá de los ridículos de Ramírez, está lo que hay detrás de la salida del hombre más cercano al Presidente, nadie cree auténtico el deseo de renunciar a un puesto de tanto poder, justo cuando llega su operador más rudo a la SEGOB y se aleja de Manuel Velasco a sabiendas de lo que se podría saber.