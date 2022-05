Ronda Política

Víctor Lara

La vacuna llegó a Chiapas y hoy inicia vacunación

Por fin lo que muchos no creían posible, y muy lejano hoy ya es una realidad, de acuerdo al plan de distribución diseñado por la SEDENA, según lo dio a conocer, El secretario Luis Crescencio Sandoval, presentó el plan para la distribución de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNtech, a los 32 estados de la República Mexicana, tras la llegada de más de 439 mil 729 nuevas dosis.

En Palacio Nacional, explicó que las dosis se distribuirán de forma terrestre a siete estados y de forma aérea a los 25 restantes, ésta última, dividida en ocho rutas. Aquí le comento cómo será.

¿Cuáles serán las rutas de distribución en los 32 estados?

Distribución terrestre

El funcionario federal explicó a partir de las 13:20 horas de ayer, las dosis se distribuirán a 69 hospitales de la Ciudad de México y a los estados colindantes: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Las rutas terrestres. En la Ciudad de México se dará atención a 69 hospitales que atienden esta pandemia, el punto de redistribución será en las propias instalaciones en Tlalpan ahí estará el coordinador estatal, para recibir sus paquetes y su posterior traslado.

«Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala las otras seis rutas terrestres. Estos puntos de distribución terrestres están establecidos en instalaciones del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada», dijo en conferencia de prensa.

Distribución aérea:

El titular de la Sedena indicó que la redistribución de la vacuna a los 25 estados restantes también se realizaría ayer mismo, por lo que se prevé que lleguen entre las 17:30 y las 21:30 horas, para iniciar su aplicación mañana a las 07:00 horas, en 879 hospitales.

Destacó que, para ello, se habilitaron siete aviones y un helicóptero, así como 46 aeronaves más para su distribución en el interior de cada estado.

«De esta forma se atiende a las 32 entidades, se van a emplear ocho rutas para poder cumplir con esta distribución de los 25 estados que hacemos por vía aérea. Éste es el planeo de las rutas aéreas. En el número uno estará llegando la vacuna a las 17:30 y estaremos terminando en la ruta 8 a las 21:25 horas en Nuevo Laredo», precisó.

Así que oficialmente como lo dio a conocer el ejecutivo esta misma semana iniciará aplicación de vacuna anti COVID-19 en Chiapas

El procedimiento se realizará de acuerdo con los protocolos establecidos por las y los expertos de la salud; Para evitar riesgos de contagios es necesario seguir con las medidas preventivas de aislamiento social, higiene y autocuidado

“Tenemos extraordinarias y alentadoras noticias, ya que en esta semana llega a nuestra querida entidad, la vacuna para combatir al COVID-19. Así que, muchas felicidades Chiapas, vemos en el camino una gran esperanza, pero por favor nos sigamos cuidando, lo más importante es que no nos enfermemos”, expresó.

Al respecto, el mandatario pidió a las chiapanecas y los chiapanecos mantener la actitud responsable ante la pandemia, evitar lugares con aglomeraciones de personas y atender las recomendaciones, sobre todo, el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar y hacer uso de cubrebocas, a fin de avanzar en la erradicación de esta enfermedad.

Este acto de gobierno y de humanidad viene a dar un respiro y una luz de esperanza, para muchas personas que se encuentran angustiadas.

Es un buen momento por qué los ánimos empiezan a desbordarse en las redes sociales, hay desinformación y muchas noticias falsas; esto vendrá a poner un poco de paz.

Será un momento también oportuno para hacer un balance y un análisis de lo que gira entorno a la pandemia en materia social, así lo han manifestado asociaciones, colegios y cámaras empresariales.

AL PAN NO LE DIO PACO ROJAS SU LUGAR, APROVECHÓ Y SE FUE.

Se rumora que para el PAN la renuncia de Paco Rojas hace unos meses fue el mejor favor que les pudo haber hecho, pues dicen que la imagen del ciudadano ejemplar e intachable son simplemente apariencias, que detrás de ello, solo existe un hombre prepotente y egoísta que ha provocado que todos los que eran de su primer círculo se alejen él y los pocos que les queda busca siempre beneficiarlos.

Ejemplo de ello fue que en las elecciones de 2018 siendo Panista, colocó como cuidadores de casillas a su gente para que ellos se quedaran con ese dinero, sin incluir a nadie del comité directivo municipal del PAN, de igual forma en esas elecciones la planilla que él conformó, la hizo con sus allegados, sin abrir espacios a nadie del PAN Municipal.

Los espacios que lograba tener siempre se los otorgaba a su círculo cercano, como los casos del “Seco” Moran y Gabriel León que los hizo regidores, por ello la molestia de gran sector del PAN, porque los dejó solos, y prácticamente quiso adueñarse del partido.

A pesar del carácter prepotente de Paco Rojas, los militantes del PAN en 2018 estaban en toda la disposición y los ánimos de caminar junto él las calles de Tuxtla, pero nuevamente dio muestra de su egoísmo, al preferir caminar con ciudadanos que con los integrantes del partido que lo cobijaba, es más, tanto era el repudio hacia ellos que únicamente dicen, se presentó en el PAN el día de su registro como candidato.

Finalmente, antes de su renuncia Paco Rojas ya se había divorciado de la militancia panista, pues nunca tomó en cuenta la participación de la militancia ni de actores del partido; así que partidos políticos como militantes deben de analizar y conocer bien a quienes caminarán en las calles con su bandera y no aceptar a quienes su único interés es el propio, quien no lo conozca que lo compre.

Fernando Nájera si va!!

Agradezco la hospitalidad del buen amigo Fernando Nájera Borraz quien me invitó una rica taza de café en su casa.

Siempre es un gusto poder estar en Venustiano Carranza, tierra de Totikes, tradiciones y gente muy trabajadora.

Fernando Nájera Borraz es el bueno pa Carranza

Bueno y sin más preámbulo, así como les escribo le pregunté, así directo, sin ambages, ¿veremos a Fernando Nájera Borraz en las boletas por Carranza? Y de forma directa también responde: -Amo a mi tierra, a Venustiano Carranza, me gustaría verlo en pleno desarrollo, con rumbo fijo hacia la modernidad, hacia un desarrollo municipal, pero organizado, con planeación.

Eso sí siempre con la participación ciudadana, nada a espaldas del pueblo.

Creo en la buena voluntad, creo en las alianzas, soy muy respetuoso de las diferentes formas de pensar, pero también creo que uniendo esfuerzos y voluntades se pueden lograr muchísimas cosas.

Lo vi muy emocionado y tuve que insistir en la pregunta, ¿Te vas aventar al ruedo electoral por Carranza?

Me respondió mira Víctor soy muy respetuoso de los tiempos que nos marca la ley electoral, soy un hombre de instituciones y por ningún motivo estaré arriba de cualquier legislación.

Si tengo una aspiración legítima como ciudadano comprometido con mis ideales y mi formación con amor a Venustiano Carranza; si iré en cuanto sean los tiempos correctos, estoy preparado para ese momento.

Fíjate Víctor que hace tiempo tuve un sueño y sé que los sueños con la gracia de Dios se pueden lograr, espero en el todopoderoso que se me cumpla para poder cambiar el rostro de mi tierra querida.

Pues ahí tienen la respuesta a la interrogante que algunas personas aún tenían en Venustiano Carranza, así va “Por una Transformación y Gobernabilidad”

Fernando Nájera Borraz es un convencido de la Cuarta Transformación, su vida se rige bajo esos principios, no trae chofer, ni guaruras, es honesto y trabajador… No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

vimalalo@hotmail.com