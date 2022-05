Asesoría Legal

Labor noble a favor de las personas

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Las personas en las que se puede confiar son pocas y se cuentan con las manos, Dios Padre Todopoderoso ha puesto en mi vida la prueba más difícil de mi vida, la cual, intenté por todos los medios quitármela y no pude alcanzar mi objetivo porque supe que él tiene grandes planes para este servidor de ustedes, Lic. Julio Cesar Zamudio, gracias le doy por haberme enviado lo más hermoso de él, lo amo con todo mi ser, mi corazón, mi alma, mi espíritu y todo de mi le pertenece únicamente a Dios Padre Todopoderoso, el conoce mi corazón pues él me creó, y estoy en la mejor disposición de trabajar para él, para mi único Padre, al que amo con todo mi ser, reconozco que como su hijo que soy del creador me ha puesto pruebas muy difíciles en las cuales he intentado caer, pero le pido desde el fondo de mi corazón no ceder, diariamente le doy gracias a mi padre y le pido por los demás, hasta por mis propios enemigos, porque no soy quien para juzgar, de ante mano, tengo varios amigos y amigas que son policías, sin embargo, no todos son como la gente cree, ellos dan su vida por nosotros y ni siquiera las gracias les damos, es por ello, que estoy llevando a cabo una iniciativa en la cual busco que los policías no paguen transporte público cuando lo utilicen mostrando su credencial obviamente, a cambio, el gobierno destinaría subsidios al transporte público para lograr el objetivo, no todos los policías son malos, no debemos generalizar, somos seres humanos que hemos caído en grandes tentaciones, hay en quienes confiamos y terminan defraudando nuestra confianza, eso es peor, a lo largo de la historia han matado a muchos policías y sus hogares han quedado enlutados, son personas que también tienen hijos como nosotros, una esposa o esposo que aman, ellos tienen los mismos sentimientos que nosotros, no hay que generalizar, sus derechos laborales han sido pisoteados muchas veces por funcionarios que van y vienen, sin embargo, ellos siguen al pie del cañón, solo cumplen con su deber, con instrucciones que sus mandos les dan, es un trabajo digno como cualquier otro, a mí me ha dolido mucho cuando sé que han matado a algún amigo policía y su hogar queda destinado a la nada porque el hombre o la mujer fuerte que era policía ha muerto, los he ayudado porque ellos nos han defendido en muchas ocasiones, son los que incluso, se llevan los golpes de la gente, y no se vale, a la población no se le entiende, primero dicen que se respeten los derechos humanos y cuando los policías detienen a alguien y le respetan los derechos humanos la misma gente ha linchado a los policías, eso es actuar de mala fe en contra de quienes nos cuidan, debemos considerar la situación de ellos, tienen familia quienes los esperan en casa, como pueden que regresen como pueden que ya no, bebés, niñas, niños o cónyuges se quedarían esperando el resto de su vida a alguien que dio su vida por alguien más y ese alguien más ni siquiera las gracias dio, como persona y como abogado reconozco los servicios que los policías de todas las corporaciones han prestado a favor de nosotros, ellos no ganan bien por si no lo saben, a veces sus hijos pasan privaciones porque los gastos son excesivos, no seamos envidiosos, cambiemos nuestra forma de pensar por favor, al menos yo, voy a luchar por los derechos de ellos, ellos no tienen quien los represente legalmente, los elementos de la policía (hombres y mujeres) no son malos, simplemente prestan sus servicios a la seguridad, y con todo honor, mis más altos respetos para todos los policías hombres y mujeres, no podemos generalizar, yo lucharé por sus derechos, porque tengan una vivienda digna y que sea pagada por el Estado porque se lo merecen, ellos ofrendan su vida por la nuestra, y es lo menos que podemos hacer por ellos, somos seres humanos, no pensemos con la envidia ni la mente, pensemos con el corazón, como abogado, soy amante de las leyes y estoy al día con ello, por eso, ya presenté a Gobierno un Proyecto De Decreto donde se incluya que todo policía mujer y hombre reciban las mejores atenciones médicas para ellos y sus familias en general y muchas cosas más, lo mismo, es con el Alcalde de Pueblo Viejo, Veracruz, el Lic. Fernando Cervantes Cruz, un ser que ha ofrecido todo su apoyo a su pueblo, no es el partido que representa, es él, un hombre que se preocupa y defiende los intereses del municipio que gobierna, un hombre que merece estar en una curul para darle lo mejor al lugar de donde proviene, jamás hubo rencillas con sus compañeros de Cabildo, al contrario, todos están de acuerdo en que el barco siempre tuvo un buen capitán, su trabajo del Alcalde es su mejor abogado, un hombre que siempre ayudó a los más desprotegidos, muy probablemente hoy su municipio le llora porque pidió licencia para contender por su Distrito, pero, si esto sucede es por mejorar no únicamente al municipio que representa sino a todo un Distrito, el cual es el número 1, felicidades por su gran trayectoria política y por ser el numero 1 como primera autoridad municipal en todo el Estado de Veracruz, por otro lado, presento a un ser que piensa con el corazón y no con la mente, un ser que fue policía y brindó sus servicios con honestidad, sinceridad y que actualmente brinda sus servicios a los más necesitados, les presento al Comandante Víctor Vallejo, un hombre con una hermosa familia, una trayectoria policial impecable, y el cual es un honor tenerlo como uno de mis amigos, la imagen que usted ve en esta nota es él, regalando ropa a los más necesitados, un hombre de una reputación intachable, un hombre que ama a su familia y a su gente, de igual manera, mis más altos respetos para él y su apreciable familia y grupo de personas que le acompañan para obsequiar cosas a los más necesitados, cuando los más poderosos de la política se llevan todo el dinero del pueblo, este hombre y su hermosa familia junto con las demás personas ayudan humildemente a quienes más lo necesitan, me comprometo a buscarle patrocinadores para que su ayuda sea completa, es por ello, que les pido a toda la gente que no piensen mal de los policías, comprobado está que no son malas personas, ellos son padres de familia que se tientan el corazón por los demás, no descansan por hacer el bien, apoyemos esta noble labor del Comandante Vallejo y su grupo de personas, es mi deseo recomendarlo para que ocupe loa titularidad de Seguridad en todo un Estado, un hombre incorruptible, esto es un ejemplo claro que en la policía hay mujeres y hombres buenos, felicitaciones.