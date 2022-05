Asesoría legal

Las mujeres en prisión

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Todas las personas del mundo entero tenemos errores, no hay quien no tenga errores, no lo hay, no lo existe, ni los padres católicos, ni los pastores de otra religión son correctos, nadie de ellos tampoco son correctos, las mujeres en prisión son personas que han tenido también errores y muchas otras están pagando delitos falsos o fabricados por las mismas autoridades como suele hacerse únicamente en nuestro país, en nuestro país los y las impartidoras de justicia siempre han abusado en el ejercicio de sus funciones, los policías golpean y violan a las mujeres y nadie los castiga, no se atreven a enfrentarse a gente poderosa porque los acaban en instantes, pero tan cobardes como son, detienen a personas para fabricarles delitos falsos, eso es muy común en nuestro país, la situación es que, dentro de las detenidas hay mujeres embarazadas, sobre ellas tampoco hay piedad mucho menos sobre sus bebés, la sociedad mexicana en general desconocen muchas cosas que se esconden detrás de las prisiones, hay mujeres que no tienen apoyo de su misma familia, incluso, sin deber ningún delito son detenidas, procesadas, sentenciadas y mandadas a un penal aun embarazadas, no teniendo ni un gramo de piedad de ellas, su familia a la vez le cree más a las autoridades que a su misma sangre sentenciada, criminalizándola y hablando mal de ellas, lamentablemente México tiene una sociedad donde diariamente se envidian y hablan mal uno de otros incluso entre su misma familia, lo peor del asunto es que las mujeres en prisión están olvidadas por las Comisiones de los Derechos Humanos del país, del Senado y del mismo Congreso de la Unión, se debe legislar por ellas, reducir su sentencia, que se rehabiliten realmente y sean reincorporadas a la sociedad, lamentablemente la sociedad tacha, juzga y ellos son los que más mal se portan, hay maternidad en las prisiones, eso se debe legislar, se les debe conceder terminar de pagar su sentencia en su domicilio por respeto al bebé, ellos no son culpables de los errores de sus padres o de las malas imparticiones de justicia de jueces, hay vidas que son truncadas gracias a que el sistema judicial está totalmente degradado, a nivel nacional lo encabeza el Estado de México, personas sin ética se prestan para meter a prisión a personas, incluso, madrastras de mujeres que también se prestan para que quiten de en medio a ellas y adueñarse de todo e incluso de la vida de su padre de ellas, que vergüenza tener esto en México, la vida de una niña o niño en prisión se reduce a nada, en el encierro de un mundo que no está hecho para los angelitos del penal, los bebés, niñas y niños crean un mundo de cuatro paredes durante años, ahí han nacido y crecido, nadie, absolutamente nadie aboga por las madres que ahí se encuentran, efectivamente ellas tuvieron un error, o tal vez fueron detenidas ilegalmente, lo cierto es que las Senadoras o Diputadas Federales podrían discutir, exponer y legislar sobre esta situación, es lamentable lo que pasa a los bebés, niñas y niños en prisión, ellos están con sus mamis, pero, se debe legislar esta cuestión, los bebés, niños y niñas merecen mucho respeto, no existe ninguna autoridad federal, estatal ni municipal en todo nuestro país que se interese por la situación de los bebés, niñas y niños, la alimentación no es la misma, hay solidaridad entre internas de los penales e incluso entre las mismas custodias, pero, la mala impartición de justicia ese es el resultado, existen diversos obstáculos para la implementación de la ley en las entidades, ningún gobierno se debe vanagloriar de decir que ayudan al pueblo, por el simple hecho de que la constitución marca de que todos nacemos libres así debe ser, para los bebés, niños y niñas en prisiones no, son los olvidados por la sociedad y el gobierno en general, y es que, a los internos e internas no se les da buena comida, ni buena calidad de agua, lo más peor del asunto es que los familiares de muchas de ellas no se quieren hacer cargo y lejos de eso, tachan a quienes están en prisión, en esos lugares hay carencias de espacios, no cuentan casi con área de desenvolvimiento, la ley establece separar a la población, lamentablemente hay centros mixtos, lo que reduce las posibilidades de tener espacios destinados para el sano desarrollo de las infancias, y limitan los procesos de reinserción social a los cuales la madre tiene derecho para integrar su proyecto de vida, las entidades deben brindar seguridad, pero, la tensión constante que existe en las cárceles se da por la violencia, corrupción, tortura, violaciones e impunidad, y no es correcto que los bebés, niños y niñas vivan esos cuadros, la sociedad en general desconoce cómo viven los niños y niñas en las prisiones, el INEGI ha sacado preguntas a las madres privadas de la libertad, sin embargo, solo son encuestas realizadas por el gobierno pero no sirven para nada porque en nada benefician a las madres privadas de la libertad ni a sus bebés, no hay acceso a la educación inicial, no hay vacunas para ellos y ellas, no hay derechos para las madres presas, es por ello, que le pido atentamente a los y las diputadas que se asomen a las prisiones como legisladoras, o que manden a realizar un estudio a profundidad para ayudarlas, o en su defecto que se reforme la ley penal, que las madres privadas de la libertad paguen su sentencia pero, domiciliado, por el bien de sus criaturas, los y las impartidoras de justicia no tienen ninguna visión, abusan en el ejercicio de sus funciones, fabrican delitos y privándolas de la libertad, abusando de la autonomía que gozan y que el mismo Poder Judicial les otorga, los funcionarios del Poder Judicial de cada Estado actúa siempre de igual manera con mucha impunidad, las mujeres que están en prisión no tienen acceso a toallas sanitarias, no hay un sistema ni programa para ellas por sus situaciones íntimas, a los diferentes gobiernos tanto municipales, estatales y el federal no les importa lo que las mujeres pasan en prisión, para los diferentes gobiernos ellos no existen en sus programas políticos, diputadas y diputados pasan por el Congreso de la Unión y no sirven para nada, absolutamente para nada, MERCADOTECNIAD E MEXICO los ha visualizado indirectamente y simplemente su calificación es baja como su calidad moral, no es hacer leyes al azar, es ayudar a la sociedad mexicana y a la población penitenciaria, al ayudar a las madres en prisión ayudan directamente en automático a los bebés, niños y niñas, pero no, como no les representan votos les vale su situación legal de estas personas privadas de la libertad, de por sí, tenemos a un presidente de la republica misógino y machista, ¿Qué se esperan de sus gatos?, ellos solo quieren votos y más votos, pero las prisiones jamás son visitadas por los holgazanes de los titulares de derechos humanos, y cuando son visitados por estos sujetos de nada sirve porque no defienden a nadie ni someten a los jueces, es en vano estar pagando muchísimo dinero a estos holgazanes buenos para nada, Derechos Humanos debe desaparecer de México porque en realidad solo es una representación política, mas no defienden a nadie, está más que comprobado, Chiapas tiene un alto índice de impunidad, pero, en primer lugar se encuentra el Estado de México y la Ciudad de México en segundo lugar, que pena y que vergüenza que solo aprueben diversas leyes, digan que están del lado del pueblo, todo es falso totalmente, hay personas en prisión que merecen también los mismos derechos y respeto, todos tienen errores en esta vida, y considero que por las madres privadas de la libertad se debe empezar.