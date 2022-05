Letras Desnudas

Mario Caballero

Le dolió su ego

¿Debe un medio de comunicación pedir disculpas por decir la verdad? ¿Por emitir una crítica? ¿Debe desdecirse por hacer válido su derecho a la libertad de expresión, así sea para cuestionar la conducta de un personaje público? Le pregunto a la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Jerónima Toledo Villalobos.

Si en verdad fuera una gobernante congruente con la realidad nada grata que vive el municipio que dice que ha gobernado bien, y fuera consciente de la función y el valor que representan la prensa y los medios para toda sociedad democrática como la nuestra, su respuesta sería no. Pero fiel a su vena autoritaria, pidió al Diario de Chiapas su derecho de réplica y no sólo eso, exigió que le diera una disculpa pública a su favor por los señalamientos que ella juzga como infundados hacia su persona.

En su pésima lectura al artículo editorial del 16 de julio, “Jerónima deshonra a San Cristóbal”, la presidenta municipal acusa a esta casa periodística de discriminarla y ejercer violencia política de género en su contra. Lo cual es rotundamente falso. Sus argumentos son tan desafortunados como maniqueos.

Por ejemplo, en la línea editorial: “Los problemas religiosos, políticos, sociales, de inseguridad generados por una desfachatez para gobernar la ciudad por parte de Jerónima Toledo Villalobos, una mujer oriunda de Ixtepec, Oaxaca, donde construyó una lujosa residencia de piedra valuada en más de 4 millones de pesos, son temas de interés nacional que incluso el propio presidente de México abordó la mañana de este jueves (12 de julio) en la Ciudad de México”, ella acusa que se le desacredita por ser fuereña.

Usted juzgue, amable lector, lectora, ¿en qué momento el editorial la discrimina por su origen oaxaqueño? No hay tal cosa. Tan sólo hace referencia que nació en otro lugar distinto a Chiapas. Nada más.

Pero observemos lo siguiente. Jerónima Toledo no es una tonta, que no se le acusa de eso, pero con el cuento de que está siendo discriminada por no ser chiapaneca, no sólo busca martirizarse sino también pretende que pase desapercibido algo realmente escandaloso: un acto de corrupción.

En el citado párrafo se menciona que en su tierra natal construyó una casa que vale más de 4 millones de pesos.

¿De dónde obtuvo los recursos para algo así?

Si consideramos los 90 mil pesos de salario mensual, que ella misma aseguró públicamente que ganaba desde que asumió la alcaldía de San Cristóbal, no le alcanzaría, ni siquiera sumando los tres años de sueldo completitos, sin tocar un solo centavo, que ronda la cifra de 3 millones 240 mil pesos.

¿VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO?

Visto pues que Jerónima Toledo no ha sido marginada en ningún momento por su raíz oaxaqueña, ahora toca escudriñar que miente, tergiversa y desinforma en su derecho de réplica sobre la presunta violencia política de género cometida por esta casa editorial en su contra.

Del párrafo: “…la señora Toledo debió pensar en hacerse de un colaborador que le sacara la chamba, en algún político o respetable líder social que la ayude a conciliar, a tratar de apagar el fuego o que los rayos de la tormenta no sigan cayendo sobre la población de forma directa”, ella respondió:

“De esto advierto una clara visión que está marcada por prejuicios de género y estereotipos que sustentan la marginación, discriminación y la violencia que cotidianamente enfrentamos las mujeres que nos atrevemos a incursionar en los espacios tradicionalmente reservados para los hombres… Mencionar que debía hacerme de un colaborador varón, niega mis capacidades para gobernar, y la de otras mujeres valiosas, inteligentes y formadas, por pertenecer al género femenino. En tal sentido, sostengo que la editorial ejerce violencia política contra mí, por razones de género”.

Otra vez, la señora Toledo hace una tormenta en un vaso de agua. Vuelve a martirizarse exagerando las cosas e inventando lo que no es, o mejor dicho, lo que no se dijo.

El editorial (decir “la editorial” es erróneo ya que se refiere a una casa editora. Esto va gratis para la persona que le ayudó a la alcaldesa a redactar su réplica), como todos pudimos leer, no sugiere que el gobierno de Jerónima Toledo haya fracasado por su condición de mujer. No. Y no sé usted, pero yo no alcanzo a ver en el artículo dónde dice que todas las mujeres son incapaces para desempeñar cargos públicos o que se infiera que son muy enanas profesionalmente para alcanzar altas responsabilidades.

Lo que he visto, ciertamente, no una, ni dos, sino muchas veces en las páginas del Diario, son las denuncias que éste ha hecho sobre políticos y funcionarios acosadores de mujeres y misóginos, así como el acompañamiento mediático y moral a favor de servidoras públicas que han sufrido violencia política en razón de género.

Ejemplos hay muchos, el más reciente es el de la excandidata Adriana Gallegos Marina, quien padeció la misoginia y la violencia política del alcalde electo de San Fernando, Juan Antonio Castillejos Castellanos, durante el reciente proceso electoral.

Además, el editorial sugiere que Toledo Villalobos debió “hacerse de un colaborador” para que le “ayude a conciliar”, no dice para que la sustituya en la presidencia municipal.

A todo esto, no dice que ese colaborador debió haber sido necesariamente hombre. El argumento no tiene, en ninguna forma, la atribución del género masculino sobre y por encima del femenino. Vaya, ni siquiera está mal escrito. No es un error de sintaxis.

¿O cuando decimos “invitamos a los padres de familia de la escuela fulano de tal a asistir a una reunión con motivo de…”, a poco excluimos a las mamás de los niños? ¿Verdad que no? Pues pasa lo mismo en este caso.

LE DOLIÓ

Lo que realmente pasó es que el editorial del Diario de Chiapas le pegó en el ego a la alcaldesa. Jerónima Toledo es de esas políticas de piel delgada, que no admite la crítica, que no acepta que falló, aunque sus malos resultados estén a la vista de todos.

Para muestra un botón. Nada más durante el primer año de su gestión, la tasa de feminicidios fue mayor a la tasa nacional y la de homicidio doloso registró 5.05 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, para estar entre las más altas del estado. El número de secuestros fue dos veces más alto que el último año del gobierno anterior y la tasa de homicidio reportó un aumento de 59.41% comparado con el 2018.

Aunado a la inseguridad agravada durante su “gobierno”, están los conflictos políticos, las balaceras en pleno centro de la ciudad, la falta de obra pública, los daños al ecosistema, los escándalos de corrupción y malversación de recursos públicos y la falta de atención a las familias en situación de pobreza. Como fue el caso de los más de 5 mil damnificados a los que abandonó durante las inundaciones provocadas por el huracán ETA en noviembre de 2020.

Como dice el dicho, “el burro no se carga solo”. La señora Toledo no aceptó ser cuestionada.

Pongámoslo de este modo: si en realidad ella hubiera realizado un buen trabajo, su partido, Morena, no hubiera tenido ningún problema para retener la alcaldía de San Cristóbal e, incluso, ella pudo ser la candidata. Pero no fue así, y por lo mismo el partido del presidente López Obrador está a punto de perder una de las plazas políticas más importantes del estado de Chiapas.

@_MarioCaballero