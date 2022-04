Comentario Políticos

Armando Domínguez

Llaven Abarca, avanza en el ajedrez 2024, ¡Anoten!

Comenzamos… ¿Qué, en San Cristóbal de Las Casas, no ganó el Verde, sino que perdió Morena? Más bien, ganó el arraigo, el orgullo sancristobalense, la sangre coleta de pura cepa como lo es Mariano Díaz Ochoa. Pese a ser una ciudad cosmopolita, el sancristobalense salió a votar para rechazar a otro fuereño. La indiferencia de un auténtico coleto ahora no fue tal y decidió acudir a las urnas, como no lo hacía en muchas elecciones. Mariano Díaz, tiene la oportunidad, ahora en su tercera gestión como alcalde, de cumplir con esos paisanos, sí, pero también con los otros, los indígenas, a quienes tradicionalmente se hace a un lado. Mariano, es un personaje clave para la gobernabilidad de ese municipio, con experiencia de vida, ya sin tantas filias y fobias en la política actual. El futuro alcalde tiene en sus manos una tercera oportunidad, la penúltima, para brillar como lo hizo en las dos anteriores. Su reto será gobernar como nunca lo había hecho, salirse del molde, aliarse con todos, para hacer relucir de nuevo a esa ciudad gélida. Es prometedor el gobierno venidero en San Cristóbal de Las Casas, luego de un tristísimo papel de Morena, que quedó a deber. Sí se aplica y esmera, Mariano Díaz Ochoa pudiera incluso repetir la historia de su tocayo de Villaflores; para llegar allá, primero lo primero: En octubre, habrá una nueva historia para El Valle de Jovel; ya lo merecía, ya le hacía falta. Así sea.

Dice el dicho que cantada vale doble, así que AMLO, al hablar de sus (des) tapados presidenciables, descartó a Ricardo Monreal. La nota estuvo en quien no mencionó, y no a quién sí lo hizo, empezando por su consentida, Claudia Sheinbaum. Y la verdad es que la lista, después de Marcelo Ebrard, es verdaderamente inocua, para que AMLO tenga un posible sucesor leal. Así que, desde muy temprano, ya sabemos que el candidato opositor será, por supuesto, el zacatecano (éste, sin duda, tendrá en el 2024 su último tren político). ¿Por qué partido? Eso es lo de menos, seguro ya hasta prometido el carril de Movimiento Ciudadano tiene, el partido naranja que cuenta ya con dos gubernaturas (Jalisco y Nuevo León). ¿Una alianza opositora a Morena entre MC, un influyente partido bisagra y otros chiquipartidos? De eso es capaz, y mucho más, el zacatecano. No será su primera fractura de Ricardo Monreal, pues en 1997, cuando conoció a AMLO, como lo recordó ayer, fue precisamente el tabasqueño el que lo abanderó como candidato del PRD a gobernador. La decisión equivocada del PRI, de no darle la candidatura a Monreal hace 25 años, le forjó una vida en la oposición, donde Ricardo encontró su mejor río para nadar. Si el actual Senador es el candidato presidencial opositor, en automático el candidato a gobernador en la entidad chiapaneca, también por la oposición, será sin duda el jaguar negro Eduardo Ramírez. Para los que saben, es una simple lectura política de coyuntura. Tomen nota.

Más allá de las especulaciones, las conjeturas, los supuestos, y hasta las adivinaciones de gente en la aldea, que cree que tiene su bola mágica o la lámpara maravillosa de Aladino, se aventuran a especular o teorizar señalando lo que ellos creen va a suceder, pero que se equivocan en su totalidad, no sin antes confundir y enredar a la opinión pública sobre todo dentro de las redes sociales. Dieron vuelo a la hilacha que el Presidente del CDE de MORENA, Ciro Sales Ruíz, iba a dejar la dirigencia nacional del vino tinto, para que lo supliera el delegado federal Carlos Molina, lo cual es totalmente falso. Al contrario, hay mucho trabajo en MORENA y a fin de este mes, inicia el Comité Directivo Estatal de MORENA, el trabajo de fortalecimiento de la estructura territorial e informar “El Plan de Acción” que acordará el Consejo Nacional de MORENA, que se reunirá este domingo 11 de julio en la capital del país. Además, para los agoreros y adivinos, Ciro Sales Ruiz, no puede ser “relevado” de la Presidencia Estatal de MORENA, porque es Secretario General del Partido y por prelación subió a la Presidencia estatal. Buscan por todos los medios que prospere esta “figura de la especulación” que para eso nos pintamos solos los Chiapanecos, o más bien los grupos de determinados políticos que consideran que con el engaño y la artimaña las cosas van a cambiar como ellos que los consideran así, ventilando a la opinión pública para crear la expectación y la atención de algo que es solamente un supuesto o imaginaria hipótesis. Buscan también meter a los dislates y absurdos de la manipulación informativa al gobernador Rutilio Escandón, que resultó un demócrata, que, en estas elecciones, no por ser emanado del color vino tinto, hubo favoritismo electoral, sino al contrario, siempre exhortó que se respetara la voluntad del pueblo, claro algunos partidos coaligados con el vino tinto no hicieron caso al llamado. Inclusive el gobernador tiene el respaldo total de su partido político. Por eso esas bolas que se lanzan sin tener bate de por medio, solamente es para hacer barullo y ruido y considerarse unos expertos en el análisis y la reflexión. Además, es momento de unidad para darles continuidad y sientan las bases del proyecto de transformación de la vida política de México y de Chiapas. Sueñan los agoreros de la especulación con ver a MORENA jalándose los pelos entre su militancia. Tan existe la fertilidad en Chiapas de la especulación y la conjetura que también con la llegada del director del IMSS a Chiapas Zoé Robledo, los Sabinistas echaron su gato a retozar que hasta hablaron de sustituciones y reemplazos, cuando en realidad se trata de un trabajo de aceleración en favor de las vacunas del Covid que se rezagó en Chiapas y que exige una explicación del responsable federal en materia de salud Hugo López Gatell, “El Zar del Coronavirus”.

Para finalizar… El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se reunió en Palacio de Gobierno con el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, donde se le informó que arribaron a la entidad 300 mil vacunas anti covid-19 de los laboratorios AstraZeneca y CanSino, cuya meta es la aplicación de 50 mil dosis diarias que inició ayer viernes, cuya población de 40 años en adelante será la más beneficiada, y se aplicará la segunda dosis a adultos mayores que aún están pendientes. Estas 300 mil vacunas representan el 30 por ciento de las dosis que habían llegado hasta el momento a Chiapas, aproximadamente se tenían en el estado más de un millón, dijo Zoé Robledo, luego de señalar que con organización y trabajo coordinado se va a vacunar con una “segunda vuelta” a todos aquellos adultos mayores de 60, 50 y 40 años en adelante que por alguna razón no se pusieron la dosis. Por cierto, en el Centro de Convenciones de la Unach, se estableció un centro de operación de todas las instituciones para trabajar juntos e iniciar hoy viernes el proceso de vacunación que se irá incrementando en el número de sedes y en el número de lugares en donde se va a vacunar* * *El diputado federal electo por el VI Distrito por la coalición “Juntos hacemos historia”, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo una reunión de trabajo con líderes políticos y del sector productivo del municipio de Mezcalapa, donde hizo un llamado a trabajar en unidad por el bien de Chiapas y se comprometió a ser portavoz en la Cámara de Diputados para atender sus principales necesidades; luego de destacar que tiene la voluntad y convicción de trabajar de la mano con los municipios, diputados locales, diputados federales y la Federación para defender los intereses de los chiapanecos*.

