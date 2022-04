Ronda Política

Víctor Lara

Llega a Chiapas 207 mil vacunas anti Covid19

Serán utilizadas para avanzar en la protección de las personas adultas mayores y sobre todo para aplicar la segunda dosis de este medicamento al personal de salud

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que ha arribado a Chiapas un nuevo lote con más de 207 mil vacunas anti COVID-19 que se utilizarán para avanzar en la protección de las personas adultas mayores y aplicar la segunda dosis de este medicamento a las trabajadoras y los trabajadores de la salud.

“Hay buenas noticias porque las vacunas siguen llegando a nuestra entidad, por lo tanto, en el mes de abril se tendrá vacunada a la población adulta mayor y se completará el esquema de vacunación al personal de salud”, apuntó al agradecer las gestiones del Gobierno de México para que las dosis estén garantizadas y su aplicación se realice de manera universal y gratuita.

El mandatario explicó que la vacunas están diseñadas en laboratorios internacionales, con altos estándares de calidad y seguridad, por lo que pidió a las y los chiapanecos tener confianza en este tratamiento; al tiempo de subrayar que, aunque son días de asueto, las Jornadas de Vacunación anti COVID-19 a personas mayores de 60 años continúan llevándose a cabo e invitó a este sector poblacional a acudir a los módulos.

En otro momento, el mandatario insistió en el llamado para que durante la Semana Santa eviten asistir a reuniones masivas, fiestas o lugares con aglomeraciones de personas que comprometan la sana distancia, hacer uso del cubrebocas y reforzar las medidas de higiene y autocuidado, con el propósito de impedir la propagación del coronavirus.

“La convocatoria es a que estos días sirvan a la reflexión sobre la importancia de cuidar la salud, por lo tanto, si no hay necesidad de salir, quédate en casa. Las vacunas representan una gran esperanza, pero también debemos cuidarnos y no bajar la guardia para erradicar este virus”, concluyó.

LLAVEN ABARCA: CONCRETAR LA CUARTA TRANSFORMACIÓN ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

Destacó que la prioridad de la Federación y el Estado es garantizar el bienestar de la ciudadanía a través de políticas públicas eficaces e inclusivas

En reunión de trabajo con mujeres líderes de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Llaven Abarca hizo un llamado respetuoso para compartir el mensaje de las bases de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas, que tienen como prioridad garantizar el bienestar de las familias.

Luego de escuchar sus propuestas e inquietudes, Llaven Abarca destacó que el proyecto integral que impulsa la Federación se consolidará con la participación de todos y todas, diseñando políticas públicas eficaces e inclusivas.

“Debemos apoyar y respaldar la Cuarta Transformación para lograr los cambios que la ciudadanía espera, tenemos la libertad y la responsabilidad de sumarnos para construir el Chiapas y México que todos queremos”, Ahí la lleva el candidato a Diputado Federal.

El ex sacerdote Rigoberto Galindo quedó como candidato de morena en el municipio de Siltepec, esperemos que esta vez sí gane, la segunda puede ser la vencida, tiene presencia y trabajo en la sierra, lo quieren y tiene fuerte liderazgo.

Quien no deja de trabajar y cumplir con sus obligaciones es el buen Sergio Alejandro Aguilar Rivera, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Como parte de las acciones que garanticen contar con elementos policiales certificados y evaluados, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, sostuvo una reunión de trabajo con directivos del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado (C3), que encabeza Mario Alejandro Molina Villatoro.

En esta reunión, el Secretario Ejecutivo, reconoció el trabajo realizado por el C3 en la inclusión de las mujeres en puestos claves de la administración pública y resaltó la importancia de no bajar la guardia en la certificación de las y los policías con el Certificado Único Policial (CUP), para contar con cuerpos policiales competentes y profesionales en su labor de salvaguardar a la ciudadanía chiapaneca. Con estos actos institucionales se fortalece la relación con el ejecutivo, pero sobre todo se sientan las bases laborales que garanticen los derechos de las mujeres a puestos de nivel, no solo para ocupar una plaza, muy bien por ese par de funcionarios que funcionan muy bien…

