Logra la delegación de la FGR sentencia condenatoria: Vila

El delegado de la fiscalía General de la República (FGR), en esta entidad Alejandro Vila Chávez, dio a conocer que entre otras actividades se logró una sentencia condenatoria de seis años ocho meses de prisión en contra de una persona por el delito contra la salud en su modalidad de transporte de Metanfetamina a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chiapas. El fiscal de la federación agregó que luego de llevar a cabo una revisión de rutina Elementos Policíacos federal y estatal lograron detectar a un vehículo con placas de circulación del Estado de Coahuila, el cual al revisarlo llevaba tres bolsas de nylon y otra pequeña del mismo material, que contenían un material sólido con las características de la metanfetamina. Fue en esos momentos que los elementos policiacos aseguraron al conductor José «T», el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), y este último solicitó audiencia inicial para control de detención en contra de José «T», por delito contra la salud previsto y sancionado en la Ley General de Salud, por lo que fue vinculado a proceso por el delito referido y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cabe destacar señaló el delegado de la FGR en Chiapas que tomaron parte en el aseguramiento los elementos policiacos de la Ministerial del Estado en coordinados con la Policía Estatal de Turismo y Caminos, así como de la Policía Fuerza Ciudadana. Subrayo que, en audiencia de procedimiento abreviado, el juez dictó sentencia condenatoria de seis años ocho meses de prisión y 67 días de multa por el delito de transporte de metanfetamina

No sabemos a ciencia cierta si es realidad lo que supuestamente se dio como una ley eso que circuló en las redes sociales en el sentido de que a los milites ya no se les podrá agredir por que tendrá todo el derecho de responder la agresión sin que los soldados sean enjuiciados, es decir, Si agreden a un elemento del Ejército o Guardia Nacional, estos con todo el derecho podrán repeler la agresión. Al parecer la SEDENA hizo del conocimiento público que derivado a la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país, y sean objeto de una agresión, estos podrán actuar en su defensa legitima conforme a los principios del Uso de la Fuerza y su gradualidad, para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas, con estricto apego al orden jurídico vigente y a los Derechos Humanos. Bueno esto lo podemos traducir en que ya los milites son intocables, pero la pregunta que salta a la palestra y es; ¿Esta nueva ley o disposición de la SEDENA, aplica solo a los mexicanos? Porque hasta donde hemos observado los milites y los de la guardia nacional han sido agredidos por los inmigrantes Haitianos, Cubanos, Hondureños, Salvadoreños, dominicanos, guatemaltecos y párele de contar, o ¿acaso esta ley es para frenar manifestaciones y mítines de protesta contra el gobierno republicano?, pues la SEDENA debe explicar, de ser cierta esa versión, bien esas nuevas disposiciones a favor de los milites porque algunos de sus elementos en retenes se dirigen a la población de manera grosera soez y vulgar, ellos agreden verbalmente a la población civil en algunas ocasiones y nadie dice nada, no pasa nada y san se acabó. Actualmente se ha visto que los agresores a la guardia nacional, migración y militares han sido agredidos por los integrantes de las caravanas de ilegales que buscan llenar a los estados unidos, pero lejos al contrario a los inmigrantes no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa porque luego vienen las sanciones para con sus agresores, pero no fuera un mexicano que se defiende porque las leyes se las dejan caer con todo el rigor, es decir se actúa como candil de la calle y oscuridad de su casa. Pero bueno, la SEDENA ya saco una nueva disposición según se dice sin conceder, la cual advierte a la sociedad que el personal militar, es un hecho que deben de hacer uso de la fuerza, cuando la situación lo amerita y el no cumplir conlleva a la desobediencia, esto se puede traducir en el buen Castellanos que será más común ver confrontaciones con la población civil y sino al tiempo

Amigo lector te comento que allá en la otrora Villa de las Hortensias como se le conocía anteriormente al municipio de Cacahoatán, las cosas no caminan, no marchan del todo bien, y lo absurdo es que los paniaguados regidores no se han dado cuenta que cuando vengan los ajustes de cuentas de parte de la federación y el estado hasta ellos serán enjuiciados o multados, y es que con eso de las múltiples observaciones que le han hecho a la administración municipal que encabeza Julio Sen, en donde ellos (los regidores) también forman parte y no saben o le hacen al Tío lolo, les pueden fincarles responsabilidades por omisión o por penitentes. Según se supo la ASE y la federación ya dieron un fallo de las auditorías practicadas al ayuntamiento cacahoateco y los resultados no son nada agradables, lejos al contrario, son desastrosos, aberrantes y no es cuento solo falta ver el Informe Individual de Auditoría de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, expediente de la Auditoría de Cumplimiento: ASE/OAC/083/2020-R, el cual señala lo siguiente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, una vez que se realizó la fiscalización, la Auditoría Superior del Estado, determinó al Ayuntamiento de Cacahoatán, Chiapas, 22 observaciones de tipo económico por importe de $48,976,523.62 (cuarenta y ocho millones novecientos setenta y seis mil quinientos veintitrés pesos 62/100 M.N.); así como, 2 observaciones no cuantificables, las cuales se dieron a conocer de manera previa a la fecha de presentación del Informe Individual de Auditoría a la entidad fiscalizada, a efecto de que presentara las justificaciones y aclaraciones que corresponden con cinco días hábiles de anticipación. La entidad fiscalizada no presentó justificaciones, aclaraciones ni documentación soporte a la Auditoría Superior del Estado; además de una observación no cuantificable que se adicionó a este informe durante dicho proceso. Es importante aclarar que las acciones y recomendaciones emitidas que a continuación se presentan son definitivas para este informe; sin embargo, estarán sujetas al proceso de seguimiento de resultados, por lo que este informe se dará a conocer a la entidad fiscalizada, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realicen las consideraciones pertinentes que le permita solventar o aclarar dichos resultados; mismos que no necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública o al patrimonio de las entidades fiscalizadas. Leyó usted bien amigo lector son 22 observaciones de tipo económico por importe de al menos $48,976,523.62 (cuarenta y ocho millones novecientos setenta y seis mil quinientos veintitrés pesos 62/100 M.N.), los cuales según se dice, sin conceder, el ayuntamiento que desdirige Julio Calderón Sen no ha logrado solventar, eso quiere decir que los problemas para la administración cacahoateca están a la vuelta de la esquina, pero hay que lo vean los reidores cuando les llegue sus respectivas multas o sanción, sobre aviso no hay engaños