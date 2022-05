Poder y Dinero

?

López Gatell, rebasado por el COVID19

· No quiso reconocer errores en la pandemia

· Detallado informe de la UC San Francisco

· 190 mil muertos por falta de rigor científico

· Sin investigación; perdimos soberanía en salud

La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde.

Miguel de Cervantes (1547-1616) Escritor español.

Víctor Sánchez Baños

En redes sociales y en otros foros, los simpatizantes de Morena, me acusan de parcialidad por cuestionar las políticas gubernamentales para atacar la pandemia por Covid19.

No quieren ver las cifras y la ciencia. Sólo el amor pasional e irreflexivo por funcionarios públicos que han mentido desde febrero del año pasado y, lo que es peor, con sus acciones y omisiones han matado a decenas de miles de mexicanos.

Pero, la verdad sale con el tiempo y la ciencia, los auténticos científicos y no burócratas de cuarta, exhibe una serie de graves errores, que nos llevan a niveles de que sólo solo son estupideces de la burocracia de la Secretaría de Salud, la que nos lleva a estar con altos niveles de letalidad del coronavirus y con una crisis económica monumental.

Un extenso análisis de Universidad de California, campus San Francisco, en Estados Unidos, sobre la respuesta de México a la emergencia de COVID-19, exhiben necedad, incompetencia, ignorancia, tacañería, corrupción, engaño, mentira y decenas de errores, que dan rasgos patológicos de nuestras autoridades encabezadas por Jorge Alcocer y el hombre más poderoso de esa dependencia, Hugo López Gatell.

Las cuatro conclusiones cuestionan la respuesta de gobierno

1. Las deficiencias en el modelo de gestión de emergencias llevaron a una falta de precaución al tratar con un virus desconocido, fallas en la incorporación de evidencia científica relevante y una incapacidad para reconocer errores y corregir la política ya que los supuestos iniciales demostraron ser inválidos.

2. Las autoridades mexicanas no cumplieron con sus funciones de rectoría durante la emergencia y no asumieron la responsabilidad política de coordinar una respuesta nacional coherente y unificada. Incluso, mi comentario, no operó como marca la Constitución el Consejo Nacional de Salud, que es el responsable de encabezar todas las medidas para disminuir los daños de una pandemia.

3. La falta de una comunicación clara, prudente y correcta sobre el nivel real de riesgo y cómo actuar al contraer la enfermedad ha contribuido al impacto devastador de la pandemia en México. Los líderes no han enviado un mensaje correcto y coherente ni han reforzado las pautas de salud pública a través de su propio comportamiento.

4. Las consideraciones financieras ejercieron una influencia desproporcionada sobre las estrategias para manejar la pandemia, a expensas de las necesarias medidas de salud pública y el apoyo a los grupos sociales vulnerables más afectados por la pandemia.

En pocas palabras, todo lo hicieron mal. Como último recurso dejaron que Marcelo Ebrard, desde la cancillería obtuviera las vacunas, que al final de cuentas, caen a cuentagotas, ya que las compras debieron haberse hecho desde septiembre pasado en que se sabía de la producción en masa de los biológicos. Al mismo tiempo, estimular la ciencia mexicana para tener nuestras propias vacunas y no depender del extranjero. Soberanía en la salud, pues.

PODEROSOS CABALLEROS

MEGA ENCUENTRO DE NEGOCIOS

Conscientes de que el desarrollo de las cadenas de valor en México, representan en la actualidad un papel preponderante para la recuperación económica y social de nuestro país, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y Agendas de negocios, realizarán un encuentro de negocios virtual el próximo 20 de mayo. En el “Mega Encuentro de Negocios Virtual” participarán más de 60 gerentes de compras de las principales cadenas hoteleras, restauranteras, hospitalarias, de retail, e-commerce, universidades y de servicios, entre otras, que sostendrán reuniones con más de 300 empresas comprometidas con la reactivación económica de México.

HUGHESNET

La distribuidora de Internet satelital HughesNet, que lidera Paul Gaske, fue reconocido por US News & World Report 360 Reviews como el Mejor Proveedor de Internet Satelital de 2021 por su alto rendimiento de datos y disponibilidad en áreas donde proveedores de cable y líneas fijas no están disponibles. En la actualidad, HughesNet conecta a más de 1.5 millones de familias y empresas en el continente americano y continúa innovando para brindar un mejor servicio a sus clientes a través de la optimización la red HughesNet y el desarrollo del nuevo satélite JUPITER 3, que ofrecerá capacidad adicional de alto rendimiento para satisfacer las necesidades del usuario.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

GRUPO SALINAS

Esta semana inicia una jornada por la libertad con el lanzamiento del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, una plataforma cuyo propósito es que las próximas generaciones tengan una mentalidad ganadora y un temperamento liberal. Y es que Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, se define a sí mismo como un inconforme por naturaleza. El progreso lo construyen los inconformes y todos aquellos que quieren transformar su entorno para mejorar, siempre en un marco de libertad. Es con esta convicción que Salinas Pliego ha impulsado desde sus iniciativas un cambio cultural, para que los jóvenes se convenzan que pueden construir un país de libertades y de progreso, comprometidos con sus comunidades. Esta será la función del Centro RBSP, que saldrá a la luz el próximo jueves con un ciclo de actividades sobre innovación, liderazgos y libertad. Ese es el legado de Salinas Pliego para los jóvenes de México, buscar entre todos y para todos, la prosperidad, en un marco de libertad.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos