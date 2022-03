Razones

Los claroscuros de Cabeza de Vaca

Jorge Fernández Menéndez

La acusación contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a pocas semanas del inicio de la campaña electoral, cuando el gobernador de Tamaulipas resulta uno de los más protagónicos del bloque opositor y cuando está intentando armar un equipo que pueda ponerlo en la línea de salida para el 2024, parece ser fruto, como han dicho los panistas, de la utilización de un instrumento jurídico con objetivos político-partidarios.

Pero no se puede negar que el gobernador es un personaje controvertido y sobre el que penden acusaciones de relaciones por lo menos sospechosas, desde hace años. En este espacio el 25 de enero del 2016, publicamos una serie de datos, que ya habíamos adelantado meses atrás, que confirman que en el caso de Cabeza de Vaca es mucho lo que se debe poner sobre la mesa de debates para observar todos los grises de su historial.

Decíamos el 25 de enero de 2016 en este espacio que “en septiembre de 1986, cuando tenía 19 años, (Cabeza de Vaca) fue detenido en McAllen, Texas, por robo con armas. Con él fueron detenidos otros tres hombres. Los tres fueron asesinados en 1998, 1999 y 2000, respectivamente.

El 31 de diciembre de 2004 desapareció su jefe de escoltas, René Izaguirre, su cuerpo apareció cuatro días después, el 3 de enero de 2005. Según una ficha de investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, entonces a cargo del fallecido José Luis Santiago Vasconcelos a la que en su momento tuvimos acceso, “a Izaguirre lo levantaron tres o cuatro días después de que Cabeza de Vaca se reunió en el Embassy Suite de McAllen, Texas, con dos sujetos que manejaban las finanzas de narcos en Reynosa […] El hecho parece ser producto de una promesa incumplida de Francisco Javier Cabeza de Vaca de que sería determinada banda delictiva (presuntamente el cártel del Golfo) la que nombraría al subdirector de la Policía Municipal de Reynosa”. Santiago Vasconcelos siempre desconfió de Cabeza de Vaca, pero sus acusaciones nunca pudieron trascender en el sexenio de Fox. José Luis murió en el mismo accidente que Juan Camilo Mouriño en 2008.

En el 2005, siendo ya Cabeza de Vaca presidente municipal de Reynosa, otorgó un permiso para que se festejara el Día del Niño en el parque de béisbol Adolfo López Mateos. La celebración fue organizada nada menos que por el cártel del Golfo y además de repartir miles de juguetes, se distribuyeron tarjetas de felicitación firmadas por Osiel Cárdenas Guillén, el líder del Cártel del Golfo, entonces preso en el penal de La Palma.

El 12 de agosto de 2006 fue detenido en San Juan, Texas, Alfredo Leal Guerra, quien fue subdirector operativo de Seguridad Pública municipal durante el gobierno de Cabeza de Vaca y quien era parte de su equipo de seguridad. Se le detuvo cuando transportaba 25 kilos de cocaína en su camioneta.

Su suegro, Manuel Gómez Reséndez, y su cuñado Manuel Gómez García, han sido investigados por la PGR por presunto robo de combustibles. Las cuentas de su madre María de Lourdes, han sido investigadas en Estados Unidos pues repentinamente tuvo depósitos por 4 millones 210 mil dólares en el Lone Star Bank de McAllen Texas. Tenemos una copia de un depósito en el Inter National Bank de poco más de 16 millones de dólares, el 11 de febrero del 2013, también a nombre de su madre”.

Un día después, el entonces senador Cabeza de Vaca, hizo uso de su derecho de réplica y en relación al «incidente» ocurrido en Mc Allen, donde fue detenido a los 19 años, acusado de portación de armas, dijo que no participó en ninguna acción ilegal. En el caso del escolta René Izaguirre aseguró que no fue su jefe de seguridad y que tampoco se reunió con miembros de la delincuencia organizada. Sobre el evento del día del niño donde el cártel del Golfo repartió juguetes y publicidad en apoyo a Osiel Cárdenas dijo que no ocurrió. Sobre la detención de otro miembro de su equipo de seguridad, Alfredo Leal, sostuvo que su detención se dio dos años después de que dejara el cargo. Dijo desconocer si miembros de su familia política habían sido investigados y sostuvo que era falso que en las cuentas de su madre se hubieran realizado depósitos de la magnitud señalada.

El 27 de enero de 2016 exhibimos los documentos, que volvemos a publicar hoy, si usted los desea consultar, en nuestra página web, jorgefernandezmendez.com. Decíamos entonces que el senador sí fue detenido en Mc Allen (ahí están las imágenes). El custodio René Izaguirre, sí fue secuestrado y asesinado el 3 de enero del 2005. La fiesta del día del niño del cártel del Golfo en 2006 fue ampliamente divulgada por muchos medios en esas fechas. Alfredo Leal, sí fue detenido en el 2006 con 25 kilos de cocaína, el periodo de Cabeza de Vaca concluyó en 2007. Respecto a su familia política las investigaciones fueron públicas y respecto a los depósitos en las cuentas de su señora madre, ahí están las copias de las dos fichas con los depósitos señalados.

Decíamos entonces que todo esto podía ser simplemente una suma de casualidades, pero los datos duros no pueden ignorarse, más allá de que la actual acusación sea considerada una simple maniobra política.