Los de “morena” se hacen bolas”, estando el suelo tan parejo…

Ayer desayune con un distinguido amigo, omito el nombre para que no tenga repercusiones en sus quehaceres cotidianos, un amigo al que vi crecer y que hoy en día es un incuestionable profesionista, prestador de servicios con profesionalismo, al compartir la sal y el pan, le comente a migo amigo, “tú serás un día alcalde del pueblo, aunque ya no lo logre ver, pero con calma”, sonriente respondió, yo estoy metido en mi chamba jefe Cabrera, y tú sabes mi extirpe política, no es PRI, PAN, ni PRD, así es que estoy dando lo mejor de mí Amigo, le comente, los de MORENA, están pegando de brincos y se hacen bolas estando el suelo tan parejo, el panorama lo tiene claro, pero se lo complican ellos solos, porque mira amigo, le dije, si lanzan a Rosy Urbina como su candidata a la presidencia, tendrían un 89.9 por ciento de obtener la reelección y a Yamil Melgar Bravo de Candidato a diputado local y el maestro Armando a diputado federal, no tendrían tantos problemas. Tienes razón, respondió, al tiempo que le daba un sorbo a su taza de café, agregando, por eso yo estoy tranquilo y quieto dedicado a sacar mi chamba para no fallarle a los que me dieron la oportunidad y la confianza de estar a donde hoy en día estoy y creo que hasta donde voy ahí la llevo, salvo tu mejor opinión mi jefe. Si mi hermano tu ahí pian pianito, ahí vas, te repito, le remarque, que vas a ser alcalde algún día. Gracias por tus buenos augurios mi Marco, pero ahí veremos que nos depara el destino. Mira amigo, le comente, el gobernador es una persona inteligente, él no creas que escucha a una sola persona, él tiene varias voces y solo está viendo quien o quienes solo le aconsejan viendo sus intereses personales, y hace como que les cree, pero al final del camino él sabrá tomar una sabia decisión en cuanto a sus candidatos, al Gobernador no le interesan en este momento las alcaldías, a él le importan y mucho las diputaciones locales y federales, porque al fin de cuentas los presidentes a ley se le tiene que cuadrar, sea Cheque, Cesar Amín u otro de cualquier partido que gane la alcaldía de Tapachula estarán a la orden del gobernador, así es que por ese lado el gobernador está siendo muy práctico, al menos eso pienso mi estimado amigo, le indique al tiempo que pedía un plato de frutas y un agua de papaya sin azúcar. El amigo tomo su café y comento, tienes razón y además las decisiones las tomaran allá arriba y aquí estaremos prestos para servirle al gobernador como siempre lo hemos hecho con responsabilidad, respeto e institucionalidad y tú lo sabes Marco. Bueno amigo le dije dejemos la grilla por un lado disfrutemos nuestro desayuno. Marco, yo estoy en paz y tranquilo sirviéndole a Tapachula cumpliéndole a la presidente Rosy y al gobernador. En ese momento le dije, oye y si Rosy Urbina va a la reelección ya debido haber solicitado licencia para poder caminar y competir en iguales circunstancias no crees mí amigo le indiqué. Claro, respondió, al tiempo de subrayar, así lo he pensado yo, pero me abstengo de opinar, te digo estoy metido en los temas del ayuntamiento. Al terminar nuestros sagrados alimentos, nos dimos un apretón de manos y le dije, diles o comenta, que no menos precien al Cheque y a Cesar Amín, que puede hacerle un hijo a cualquiera y más si los morenos se encaprichan en imponer a un candidato Teflón y paniaguado, y jajajajajajajajaja, no se dejaron esperar las carcajadas y nos despedimos…sin comentarios

RAMIREZ AGUILAR, ES UNA CLARA PROMESA PARA CHIAPAS…

Uno de los escasos políticos que han quedado en nuestra entidad y que hoy están en la cúspide de la política, que ha sabido meterse como la humedad sin tanta alharaca sin lugar a dudas es el senador Eduardo Ramírez Aguilar, sin aspavientos y sin tanto ruido ha logrado escalar a otros niveles, su iniciativa ha logrado aprobación con efecto a favor de la sociedad. El senador Chiapaneco las iniciativas que ha presentado como la de reducir el IVA en la Frontera Sur, a la que se sumaron diferentes senadores de estados del sureste de México, genera un importante detonante para el sur. Con la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador, del decreto que reduce el IVA al 8 por ciento, el ISR al 20 por ciento y el IEPS a gasolinas en la Frontera Sur de nuestro país, significa un gran avance en la vida económica de los municipios fronterizos, sin lugar a dudas. Eso podemos decir representa un gran logro para los chiapanecos y los habitantes del sur de nuestro país, ya que con ello se podrán generar inversiones se crearán fuentes de empleos, y sobre todo se vendrá a reactivar el turismo y en consecuencia la economía. Cabe destacar que tiene más de un año que el senador Ramírez Aguilar interpuso esta iniciativa ante las circunstancias que vive el país con la pandemia provocada por el COVID-19 y hoy esa iniciativa ya es una realidad que vendrá a beneficiar al sureste mexicano. Digno de subrayar es que gracias a esa iniciativa los municipios de la frontera sur están teniendo un trato de dignidad y de respeto gozando de beneficios fiscales igual que los estados del norte, hoy la frontera sur ya empieza a ser vista por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, gracias al trabajo político que ha implementado el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, lo cual lo convierte en una clara promesa política para el estado, sino ahí lo veremos en el 24… veremos y comentaremos

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Allá en mi pueblo el ayuntamiento que encabeza Rosy Urbina continúa haciendo su chamba y atendiendo a la población, según nos informan hace unos días se impartió un curso de capacitación en materia de primeros auxilios, uso y manejo de extintores a palaperos de Puerto Madero, como parte del reforzamiento de la prevención y seguridad en las playas.

A través del Consejo Municipal de Seguridad Pública (COMSEP) y la Dirección de Protección Civil Municipal se continúan implementando acciones para mitigar riesgos de fallecimiento por ahogamiento, así como señalar las zonas de peligro por olas, mareas y corrientes fuertes que se presentan en dichas playas, El Ayuntamiento de Tapachula da a conocer que se fortalecen las acciones preventivas para dar certeza a la población visitante o locales que acuden a este tipo de lugares turísticos, para minimizar los riesgos y salvaguardar la salud y vida…sin comentarios…Como se había venido dando el pasado sábado el paisano José Antonio Aguilar Bodegas es el candidato oficial a una diputación federal encabezando la alianza PRI-PAN-PRD. Fue el pasado sábado cuando José Antonio Aguilar Bodegas recibió de la dirigencia estatal del PRI la constancia que lo acredita como candidato a la Diputación Federal por el Distrito Xll de Tapachula, en ese momento al recibir su constancia Aguilar Bodegas dijo, Estamos listo para dar la gran batalla, y vamos con todo…ver para comentar…por hoy hasta aquí la dejamos