Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Los extranjeros se revelan en México ante la anarquía y caos con fenómeno migratorio en Chiapas

*El fenómeno migratorio lo crea la 4T y ahora se les revierte y se engaña con grandes mentiras.

Lo que siempre dijimos en el impreso Diario de Chiapas y los más de 15 programas de la Torre Digital de multimedia de Diario de Chiapas, que le hemos dedicado al tema del fenómeno migratorio de la frontera sur a la mitad del camino de la cuarta trasformación, teniendo de invitado principal al Ombudsman Independiente José Manuel Blanco Urbina, observamos que no solamente advertimos del grave problema que está ocasionando la rendija peligrosa de la frontera mexicana sobre el rio Suchiate, si no que ya hay voces en varios ligares del país que están viendo como un problema social este libertinaje y desvergüenza migratorio de México que viene inundando al país de miles de extranjeros provenientes de al menos 20 países del África, Asia, y países como Haití, República Dominicana, Cuba, Venezuela, y otros como de Afganistán que entraron desde antes del suceso ocurrido con los Talibanes en aquel país.

Solamente para poner de ejemplo del gran resbalón mayúsculo del Presidente López Obrador, de obsequiarles trabajo y sueldos decorosos a los extranjeros de Centroamérica sobre todo dentro del programa “Sembremos vida” y un programa que vino después que es “trabajar de barrer calles” en ciudades de Chiapas, como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, donde ya se observan gente de color haciendo la talacha a cambio de un salario. Esta posible buena voluntad Presidencial, alebrestó y origino más el fenómeno de tránsito desde Centroamérica hacia México, no fue tanto la pobreza y la inseguridad de Honduras, el Salvador y Guatemala, como se pregona, fue este movimiento de pago para los extranjeros que motivó el éxodo más provocador y constante de extranjeros. Hasta se habló de “caravanas madres” de decenas de miles de extranjeros (15 y 20 mil extranjeros) para llegar a territorio nacional.

No se puede negar que la política migratoria también fue de “abrazos y cariños”, tal como ocurre dentro del combate a la inseguridad en nuestro país, sobre todo con la delincuencia al grado de que, en Tapachula desde hace tres años, todo mundo sabe que un migrante es más respetado en México que un mismo mexicano. La misma policía municipal de Tapachula, lo advertía y decía. Fue una cultura prácticamente que empleo el nuevo gobierno de la 4T, por darle cobijo, asistencia y remuneraciones económicas que todavía aparte de pagarle a extranjeros jornales de trabajo, les dio 100 millones de pesos a cada uno de los tres países de Centroamérica como Honduras, El Salvador y Honduras. Con esta política quiso agandallar México a los Estados Unidos –y todavía sigue el agandalle- de que en Centroamérica hay que buscar soluciones de fondo, estructurales”, insistiendo en que los centroamericanos «que huyen de su país lo hacen por necesidad».

Es una cantaleta y ruido que lleva gran demagogia. Porque en esto momentos son los haitianos, cubanos, dominicanos que están en territorio nacional –Chiapas- y que la prensa y los mismos haitianos han dicho que están “estacionados” en Tapachula 45 mil migrantes de color originarios de este país. En Tapachula si usted avienta una piedra le caería en la cabeza a un extranjero de color, por la inmensidad de extranjeros que se han cruzado ilegalmente el rio Suchiate para solicitar sus documentos de COMAR y ACNUR y poder trasladarse a los Estados Unidos. Tapachula es una “Ruanda”, un Senegal, o un Congo como se ha denunciado en los diarios internacionales. Y los africanos no entran dentro de los jornales laborales y menos dentro de los salarios jugosos. Lo cierto es que se les salió del huacal el fenómeno migratorio a México, que lo vieron solamente con centroamericanos, y no es así y todavía dice el Presidente López Obrador que hay que atacar el fondo el problema de Centroamérica y porque no dice que hay que también atacar el fondo de Haití y países africanos. Un doble discurso.

Es tanta la obstinación e intransigencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este domingo 5 de septiembre en que Estados Unidos y Canadá deben invertir en Centroamérica para detener la migración de indocumentados. López Obrador puso como referencia su programa de ayuda para agricultores «Sembrando vida», que da trabajo a 420,000 personas y requiere una inversión anual de 1,300 millones de pesos, unos 64.3 millones de dólares y remató “¿Qué no pueden Estados Unidos y Canadá hacer esto mismo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador?». ¿Y quién es el para decirle tamaña ordenanza a Estados Unidos y Canadá? ¿Busca un premio internacional sobre el tema migratorio también para afianzarse en la política mexicana?

No hay otras preguntas más que estas para hacerse obligadamente cada mexicano, desde el norte hasta el sur del país. Esta obstinación y perversidad de politiquería ha originado ahora que se estén “revelando” en México, miles de extranjeros en las carreteras de Chiapas, que contra viento y marea pretender llegar a los Estados Unidos, recibiendo del gobierno que prometió abrir su frontera sur más segura, ordenada y regulada, las violaciones de derechos humanos más represivas que cualquier país en guerra en el mundo. Es una postal de agresividad de la Guardia Nacional y del INM contra la gente de color de Haití, que no lo hicieron con los centroamericanos al menos los que quisieron ingresar en todo el 2019 y 2020, que hasta corretearon a nuestros agentes de migración y policías federales los centroamericanos y que también rompieron portones y cadenas de las puertas migratorias de Ciudad Hidalgo. Ya se acordaron.

Fracaso la política migratoria de México, y si usted quiere un dato especial ahí les va, Tanto el Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei y el del Salvador Nayib Bukele, desde que se entrevistaron con López Obrador- el primero en Mérida y el segundo en Tapachula- ya no se han vuelto a entrevistar porque por ejemplo el Presidente Guatemalteco Alejandro Giammattei, le propuso a López Obrador una “Zona Económica binacional entre México y Guatemala” y se hizo del desentendido López Obrador, porque ya venía su estrategia del Istmo de Tehuantepec, moviendo el lápiz geográfico de la frontera sur a Oaxaca y Veracruz y dejar como “un campo de refugiados extranjeros a Chiapas” y que hoy se le está revirtiendo.

