Los gobernantes serán juzgados y recordados por la manera en que enfrentaron la pandemia

?The Lancet, la prestigiada revista británica especializada en ciencias médicas, publicó el pasado miércoles en su sitio de internet el reporte elaborado por la Comisión Lancet sobre Políticas Públicas y de Salud que lleva por título Public policy and health in the Trump era (Política pública y salud en la era Trump), el cual “evalúa las repercusiones de las políticas relacionadas con la salud del presidente Donald Trump y examina los fracasos y cismas sociales que permitieron su elección”.

A continuación, transcribo partes de su Sumario ejecutivo (traducidos por mi) ?:

“?Su principal logro legislativo [de Trump], un recorte de impuestos de un billón de dólares para corporaciones e individuos de altos ingresos, abrió un agujero presupuestario que utilizó para justificar la reducción de los subsidios alimentarios y la atención médica… Aunque fracasó su esfuerzo por derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible [Obamacare], debilitó su cobertura y aumentó en 2.3 millones el número de personas no aseguradas… La hostilidad de Trump a los reglamentos ambientales empeoró la contaminación – lo que solo en 2019 causó más de 22 000 muertes adicionales en EEUU- y aceleró el calentamiento global… Su desdén por la ciencia y los recortes de fondos para los programas y organismos mundiales de salud pública han impedido la respuesta a la pandemia de COVID-19, causando decenas de miles de muertes innecesarias y puesto en riesgo los avances contra el VIH y otras enfermedades.

“?La esperanza de vida en EEUU, que en 1980 era similar a la de otras naciones de ingresos altos, estuvo de 3 a 4 años por debajo del promedio del G7 en 2018 (equivalente a 461 000 muertes excesivas en EEUU sólo en ese año) … Las muertes por sobredosis se elevaron, estimuladas por la promoción con fines de lucro de los opioides fabricados por las empresas farmacéuticas… Las políticas de salud orientadas al mercado desplazaron los recursos médicos hacia personas de altos ingresos y cargaron a la clase media con costos inasequibles… Trump politizó y repudió a la ciencia, dejando a EEUU impreparado y expuesto a la pandemia?… debilitó los programas de asistencia alimentaria… socavó la cooperación mundial para la salud …;trasladó los recursos de los programas sociales al gasto militar… casi 30 millones de personas en EEUU seguían sin estar aseguradas y muchas más estaban cubiertas pero aun así no podían pagar los servicios médicos… los recortes de fondos redujeron el personal de salud pública de primera línea en un 20%?”.

En resumen, el reporte responsabiliza a Trump, entre otras cosas, de causar casi 284 000 muertes excesivas en 2018 y 2019, tan solo en EEUU, y dejar al mundo poco preparado para enfrentar la pandemia.

Si bien 75 millones de estadounidenses votaron por él en noviembre pasado y el Senado estadounidense no lo encontró responsable de la insurrección del 6 de enero, la historia no será tan amable con él y algún día será visto como lo que es: un criminal.

Los que hoy gobiernan en el mundo también serán juzgados y recordados por la manera en que combatieron la pandemia. En muchos países, el nuestro incluido, se elaborarán reportes similares al de The Lancet que calificarán la manera en que las autoridades enfrentaron al COVID-19.

