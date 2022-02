Puntos Fiscales

Maltrato animal

José Luis León Robles

Muy buenos días distinguidos lectores, estando en la primera semana del año espero hayan pasado unas felices fiestas decembrinas, iniciando este 2022 con mucha salud, el día de hoy mencionaré un tema muy importante debiendo ser de enseñanza a nuestros hijos, y es el maltrato animal, que tiene un sentido mucho más amplio que el referido a gatos y perros, siendo las mascotas más habituales de los hogares. En la ciudad de México es donde se ha observado más el avance reglamentario que en otros estados por ejemplo el 23 de marzo de 2021, la cámara de diputados aprobó reformas al código penal federal relacionados en materia de delitos contra la vida e integridad de los animales en donde se buscan castigar con dos años de prisión y multa de $ 13,443.00 a aquéllas personas que dolosamente cause sufrimiento lesiones a un animal, o sea utilizado con fines sexuales, y es que el maltrato animal puede ser definido como un comportamiento irracional de un ser humano hacia un animal, con el objetivo de causarle sufrimiento, estrés y que en algún punto de ese comportamiento pueda llevarlo a la muerte. Pero algo que es muy importante recalcar es que el maltrato animal también incluye acciones como abandonarlos, el no tenerlos en buenas condiciones higiénicas, no brindarles espacios para su recreación, privarlos de alimentación, se vuelven signos alarmantes de peligro para la seguridad animal. Es evidente la gran problemática que existe en nuestro país y en muchos estados de la república mexicana han decidido tipificarlo como delito, sin embargo estados como Guerrero, Tabasco, Tlaxcala y Chiapas parecer ser que este tema esta en el olvido de los representantes populares, están mas preocupados por avalar el aumento de impuestos estatales que la observancia de leyes de protección animal en el que se tipifiquen los delitos como causarles muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o sufrimiento, mutilaciones, alteraciones de la integridad física o modificación negativa de sus instintos, todo acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento entre muchos otros. Algo que destacar de otros estado como el Estado de México es que en el año 2012 dicha entidad declaró entidad amiga de los animales, razón por la que fue creado la Subprocuraduría de Protección a la fauna, mismo que depende de la procuraduría de protección al ambiente del Estado de México, atendiendo denuncias relacionadas con el maltrato animal en el que se aplica las leyes reglamentarias del código para la biodiversidad de aquél estado, también se creó el consejo ciudadano de protección y bienestar animal, consejo que funge como un canal de comunicación constante entre las organizaciones protectoras de animales y el gobierno del estado, mismo que es considerado como un mecanismo de participación de la sociedad que busca propiciar el bienestar pero sobre todo la protección de las figuras jurídicas como dominio, posesión, control de uso y aprovechamiento del ser humano con el único objetivo de garantizar el cuidado, bienestar y preservación de especies animales, pero además se tiene que destacar que en el año del 2017 se conformó el llamado consejo técnico del fondo para la protección de los animales, sirviendo para el apoyo de asociaciones en pro del cuidado de los animales en aquél estado, sin duda alguna mucho que destacar las políticas adoptadas por aquél gobierno, en el que además se impulsan acciones que fomentan la cultura de respeto a fin de que se incida en la población la prevención de conductas de maltrato de los animales. Mi reconocimiento para esos gobiernos y legisladores locales en pro de la vida digna de los animales, que son indefensos ante actos iracundos e irracionales de algunas personas desequilibradas, en el que si queremos vivir en un entorno equilibrado debemos empezar a respetar precisamente la vida de los animales. Espero este tema haya sido de su agrado y crear conciencia respecto a nuestro entorno y convivencia con los animales, si usted conoce de algún maltrato animal, con toda confianza hágamelo saber para que pueda hacerlo del conocimiento a las autoridades administrativas y sean sancionados económicamente quienes realicen este tipo de conductas inadecuadas, que le aseguro le daré seguimiento hasta las últimas instancias.