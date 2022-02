Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

“Mariana”, ¿un tema que simboliza la injusticia en Chiapas?

El caso o tema que le ha dado vuelta al mundo mediante las redes sociales sin lugar a dudas, es el cobarde asesinato perpetuado en la pasante de medicina de la máxima casa de estudios Mariana “N”, un caso que realmente ha causado molestia en varios círculos de la sociedad chiapaneca. Estudiantes, maestros, líderes de opinión, enfermeras, entre otros han manifestado su repudio ante las respuestas e ineficiencia de las autoridades correspondientes. La mañana de hoy (ayer) la madre de Marianita fue entrevistada por un noticiario televisivo nacional y la verdad lo que dice es aterrador y deben ajusticiar a mas que tres en ese tema, que podrían alcanzar culpabilidad. Según la mamá de la pasante asesinada, Mariana había denunciado en varias ocasiones el acoso hacia su persona de parte de un fulano que llegaba borracho a trabajar y la molestaba todos los días y que al no ser reconvenido por los jefes y enterarse de la denuncia de Mariana, una noche llego a su cuarto y a patadas entró a su recámara donde la manoseo según dijo la hoy difunta, sin manifestar que más cosas le hizo el pelafustán al respecto. Ella se quejó con la jefa una química, fueron varias denuncias, Marianita estaba muy angustiada y presento su renuncia, pero la jefa trato de convencerla diciéndole que ella necesitaba sus servicios inclusive ofreciéndole unos tamalitos, como para “tranquilizarla”, en su entrevista la mamá dijo, eso me causo risa. Entre la directora del hospital y otra persona la convencieron y le dieron unos días y a su regreso, dijo la mamá, le pregunto a su hija que había pasado con el fulano que la acosaba y la ex pasante de medicina le respondió, “mamá no me lo vas a creer, al tipo solo lo cambiaron de horario, está laborando por la tarde”, días después Mariana apareció sin vida, incineraron su cuerpo sin su conocimiento, porque se decía que Mariana se había suicidado, a lo que la señora respondió, mi hija amaba la vida. Ante ese hecho, el reportero que la entrevistaba señaló que ante ese hecho las autoridades, me parece han sido claves para mal, la justicia es lerda, hay una serie de discriminaciones tanto para Mariana como para usted (su mama). La señora casi con llantos agregaba que a Mariana nunca le hicieron caso, y lo único que quiero decirles es que mi hija amaba la vida. Bueno pues, la Fiscalía y el propio gobernador deben reflexionar al respecto y aplicar la ley caiga quien caiga, trátese de quien se trate, porque al final de cuenta justicia es la que buscan los familiares de Mariana y si el gobernador y la fiscalía logran aplicar todo el rigor de la ley a quienes los alcance, ya que por omisión podrían verse involucrados funcionarios de la UNACH y de la propia secretaria de salud, de entrada creemos que la directora del hospital a la que se le dio aviso de lo que está sufriendo y padeciendo Mariana debe aplicársele todo el rigor de la ley. Pero bueno es ahí donde el gobernador pierde credibilidad, no es posible sostener este tipo de situaciones, pero bueno amigo lector, cada quien con su cada cual…sin comentarios

MIGRACION GRAVE RIESGO Y PELIGRO DE CONTAGIOS DE COVID-19…

El milite titular del INAMI en Chiapas, dicen salió más hitleriano que el mismo Adolfo Hitler, según comentan agentes del INM en la entidad, y dicen que obliga a los agentes a realizar labores de lava carros, y una serie de humillaciones que violan flagrantemente la ley general del trabajo. Por si eso fuera poco aducen los agentes federales que no tardan en pasar a formar de la Guardia Nacional, que existe un peligro grave de riesgo de contagios de COVID-19 en la tropa, debido a la cerrazón y dictadura como se ha venido desempeñando el soldadito de papel y como prueba no hace falta un botón al menos 3 agentes han ingresado a hospitales los cuales han sido intubados y su estado es grave. Los agentes migratorios dicen que todos los días elevan sus plegarias por el restablecimiento de la salud de sus compañeros Sergio Pérez Melchor, Hugo Dante Rugerio y otro más los cuales están intubados a causa de la pandemia provocada por le COVID-19. Según los trabajadores del INM el capataz o remedo de Hitler no les ha dado las condiciones de trabajo para evitar los contagios, según dicen, sin conceder, a uno de los intubados que es hipertenso se le negó el aislamiento y por su producto de gallina lo puso a trabajar y ahí están las consecuencias le dio COVID-19 y ahora está luchando por su vida. Los agentes federales temen ser contagiados y al delegado el soldadito de papel le importa poco su salud por lo que lanzan un SOS a doña Olga Sánchez Cordero para que investigue al respecto antes de que el INM se convierta en un hospital de enfermos de COVID. Bueno pues amigo lector el soldadito de papel salió más tirano que la Monja diabólica, y Migración de cabeza…carajos…ver para comentar

“YO TAMBIEN QUIERO”, SALTA A LA PALESTRA MANUEL SOBRINO…

Manuel Sobrino Durán, un aspirante más dentro de las lides polacas luego de asistir a la sede del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, en esta capital, señaló En otros tiempos podría resultar incongruente la alianza PAN-PRI-PRD, pero hoy, que estamos viviendo en el tiempo de lo extraordinario frente a lo normal, podemos ver organizada esa alianza. Ante la presencia de Carlos Palomeque, Mirna Torres Avendaño entre otros Sobrino agregó, hoy es tiempo de unidad y trabajo para rescatar a nuestra capital y creo que unidos trabajando hombro con hombro lo podemos lograr. Así mismo Sobrino indicó que en la actualidad Tuxtla no necesita un proyecto de partido, necesita un proyecto de ciudadanos, necesita un movimiento social real, no de pantomimas e improvisaciones, donde las coincidencias no sean las siglas, ni los colores, donde la coincidencia sea el pensamiento de cómo queremos vivir, de cómo queremos caminar en el progreso y desarrollo de nuestra comunidad. Al mismo tiempo adujo que es muy importante y necesario transmitir confianza con la Alianza “Va por Chiapas” y quien debe asumir el liderazgo de la recuperación es la Alianza, no otras opciones gastadas que son más de lo mismo y que lo único que han dejado es atraso y marginación, son necesarias caras nuevas y limpias, liderazgos auténticos tendientes a buscar el desarrollo de la capital chiapanecas. Ahí mismo en su momento en su intervención Dorrel Cristian Vicente Maldonado, Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Tuxtla Gutiérrez, al dar la bienvenida a Manuel Sobrino dijo que Tuxtla es lo más importante, así como el bienestar de su gente y que son bienvenidas las propuestas que abonen a ello. Cabe hacer mención que en esa reunión se contó con la presencia de Katalina Karavantes, Consejera Nacional y Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer del PAN, así como Carlos Avendaño De León, Consejero Vitalicio de Acción Nacional, destacaron las grandes coincidencias en principios y propuestas que encontraron en la participación de Sobrino Durán, resaltando ambos que quien abandere la Alianza en Tuxtla, deberá tener una visión ciudadana para sacar adelante a la capital chiapaneca. Bueno ahí esta otro que dice, “yo también quiero” …sin comentarios

SE REGISTRA CHEQUE ORDUÑA EN EL VERDE, VA POR TAPACHULA…

Al registrase como precandidato a la presidencia municipal de Tapachula por el partido verde ecologista el famoso Cheque Orduña señaló, Gracias a Dios, a pesar de la guerra sucia tal como se los había anticipado, hemos dado un paso más. Les comparto que me he registrado como pre candidato a la presidencia municipal de mi natal Tapachula, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Agregó así mismo, reitero mi agradecimiento sincero a mujeres y hombres que se han sumado a este proyecto… ¡ORGULLOSAMENTE TAPACHULTECO, QUEDO A SUS ÓRDENES! …ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Vecinos del municipio de Teopisca, realizaron una movilización que termino con el cierre de la carretera por la falta de cumplimiento del mediocre alcalde, Abel Tovilla Carpio, en ese bloqueo sobre el tramo de Teopisca-Amatenango Del Valle altura de la Campana, donde quedaron varados cientos de automovilistas que viajaban a municipios como San Cristóbal, Comitán, Frontera Comalapa, Motozintla y a la capital del estado mostraron su inconformidad por el cierre de la carretera. Cabe destacar que el grupo de pobladores encabezados por Mariano Ortado, establecieron diálogo con personal de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento hasta concluir su protesta y abrir la circulación. Sin embargo, se supo que esperaran a que el edil cumpla con su cometido de lo contrario volverán a salir a la calle y continuaran con sus bloqueos carreteros…ver para comentar…estimado, y fino amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK