Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Más vigilancia y supervisión para la frontera sur de México, por la ola migrante que ingresa

Lo que tenía que suceder, sucedió, y desde este martes 16 de marzo, la política migratoria de Estados Unidos con el Presidente Joe Biden al frente, dio un vuelco gigantesco después de reconocer Estados Unidos, que se encamina a ver en la frontera con México más migrantes que los encontrados en los últimos 20 años, un fenómeno lamentable que empieza en la frontera sur con México (Chiapas) donde el único medio impreso con su plataforma digital de Diario de Chiapas siempre ha denunciado que la migración Centroamericana y africana seguía en todo su esplendor en el sur del país, ante la complacencia de las autoridades del Instituto Nacional de Migración.

Lo más extraordinario es que en menos de cinco días, cambio todo, después de que el expresidente Donald Trump manejo una política engañosa de que, en la frontera sur con México, había una gran movilización de agentes de migración y policías de la Guardia Nacional vigilando la migración centroamericana, lo cual siempre fue un “vil mentira”, porque la gente seguía entrando y México nunca cerro su frontera sur, pese a que estaba también el problema de la salud pública del coronavirus. Lamentable ente el gobierno federal actual nunca se preocupó por la salud del pueblo mexicano en su frontera sur, y dejo a sus anchas que ingresaran miles de centroamericanos, africanos, cubanos, jamaiquinos, y más de 20 nacionalidades de extranjeros más.

Diario de Chiapas, en su plataforma digital fue el único medio de comunicación de la frontera sur que exhibió periodísticamente con más de 15 programas digitales y del medio impreso, todo el suceso que ocurrían alrededor de la puerta fronteriza de Chiapas (la ribera del rio Suchiate), Con la única finalidad de que había una gran preocupación de que estaban ingresando no solamente familias de extranjeros, sino delincuentes en potencia de los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, además de gente desconocida de los países africanos que han participados en reyertas en el continente africano. Pero lo más grave que Guatemala y Belice nos habían “cerrado su frontera” por el covid 19, mientras que México siempre la mantuvo abierta no importando la salud, solamente por quedar bien, de que somos un país humano que hasta trabajo le ha prometido a los centroamericanos, lo que movió el chip en Centroamérica más para poder venirse a México y con miras a Estados Unidos.

Fue el propio mandatario estadounidense Joe Biden, quien pidió a migrantes centroamericanos desistir de ir a la nación estadounidense. Biden, pidió tajantemente desde este martes 16 de marzo, a familias, menores y todos aquellos migrantes indocumentadas que protagonizan la última oleada migratoria a Estados Unidos que se queden en sus países: «No vengan (a Estados Unidos). No se vayan de su pueblo, ciudad o comunidad», dijo Biden en una entrevista con ABC News que se emitió este miércoles 17, pero de la que la cadena adelantó el martes algunas partes. Este fue el mensaje que dio Biden al auge también de menores de edad no acompañados que en las últimas semanas están cruzando sin papeles de México a territorio estadounidense, pese al cierre de la frontera por las restricciones de la pandemia.

La pobreza, los altos niveles de violencia y corrupción en México y en los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) han empujado durante años la migración hacia nuestra frontera sur de México y evidentemente esparcirse en toda la república mexicana y otros de llegar al gran “sueño americano” de cruzar el país del dólar, Estados Unidos. Sin embargo con el gobierno de Donald Trump, se vivió una de la grandes mentiras de los últimos 100 años, entre el gobierno de los Estados Unidos y México, de que la frontera sur más de 7 mil soldados mexicanos y de la Guardia Nacional no permitían que la gente entrara al sur de México, fronteras con Honduras y El Salvador, Guatemala, y eran detenidos para que no vinieran a México- Según Trump, gracias a esa estrategia tuvieron «muy poca gente entrando» y lograron detener el tráfico de personas y de estupefacientes. La mentira más grande de la complicidad de Estados Unidos con México.

Militarizan frontera con Guatemala para «rescatar» migrantes

Sin embargo, a las horas del anuncio de Joe Biden, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, empezó desde “La Mañanera”, a concientizar sobre el cambio que venía en la frontera sur de México, de parar ya de una vez la “ola migratoria” que ingresa a México, pero que afecta a los Estados Unidos. Obviamente con un lenguaje estratégico de no aceptar como tal la recomendación de los Estados Unidos, se disfrazó de permutas de vacunas para México con la promesa de darle un viraje a la política migratoria de México, en su frontera sur, que es donde Chiapas colinda con Centroamérica. La SRE anunció restricciones en el tránsito terrestre desde el 19 de marzo «para actividades no esenciales en su frontera norte y sur», pero el meollo del asunto es vigilar carreteras sus fronteras para que no sigan pasando centroamericanos que en grandes éxodos sigue ingresando a México, además de la galopante corrupción del Instituto Nacional de Migración.

Este viernes el Instituto Nacional de Migración (INM), con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, puso en marcha en Chiapas el “operativo de rescate humanitario” de niñas, niños, adolescentes y mujeres migrantes para mantener una migración regulada ordenada y segura con respeto a la dignidad humana, explicó desde el centro político de la capital Chiapaneca el comisionado Francisco Garduño Yáñez.

«Cifras grandes y desalentadoras de personas que han padecido la pandemia nos obligan a fortalecer el cerco sanitario para la seguridad de la sociedad mexicana», afirmó Garduño Yáñez, pero en el fondo es ir fuerte contra la migración Centroamericana, porque si fuera eso, nunca nos instalaron a los Chiapanecos “cercos sanitarios” tal como lo prometió el sector salud federal para cuidar los polos fronterizos de Chiapas. NI cercos sanitarios ni vigilancia migratoria.

Chiapas se suma a estrategia migratoria

El mismo viernes desde la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo la presentación de los Agrupamientos Organizados, Equipados y Adiestrados para el Rescate Humanitario, donde el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que su gobierno respalda la política migratoria que emprende el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México, para salvaguardar la estabilidad y seguridad nacional.

Señaló que ante la difícil situación que se vive en el mundo debido a la pandemia de COVID-19, es momento de privilegiar la vida, la seguridad y la salud, por ello, refrendó la voluntad de todas las instituciones de su gobierno para ir como un solo ente con la Federación y priorizar el bienestar de las y los chiapanecos y de la nación.

“México se ha caracterizado por la fraternidad y solidaridad internacional, por lo tanto, reconocemos estas acciones humanitarias. Tengan certeza de que nuestro gobierno participará en todos los ámbitos de su competencia legal, y estará pendiente de la defensa de la soberanía nacional y del cuidado de los derechos humanos de los migrantes”, apuntó. Así las cosas. Dixe.