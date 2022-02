Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Me pongo el chaleco del PRI: JOSEAN

En su cuenta de Facebook el aspirante a la diputación por el XII distrito electoral federal por la alianza vamos por México que conforman los partidos PRI-PAN y PRD, José Antonio Aguilar Bodegas señala con su característico carácter, Me pongo el chaleco del PRI, con orgullo, por que el PRI le ido a México Paz, tranquilidad, desarrollo y trabajo para todos por eso vamos por México, vamos por Chiapas vamos por el desarrollo de la frontera sur. Agrega que El PRI va a recuperar lo que le pertenece para que la sociedad mexicana pueda gozar nuevamente de paz, y tranquilad, y que hoy en día carece de ella, por eso estoy convencido que el PRI puede recuperar los espacios que nos arrebataron, vamos juntos a la conquista de esa paz y tranquilidad que todos los mexicanos necesitamos para poder seguir creciendo. Bueno pues el ex presidente de Tapachula, y ex secretario del Campo con Manuel Velasco Coello, va a la conquista del voto popular…ver para comentar

MANUEL PANO REAPARECE EN EL ESCENARIO POLITICO…

Mientras algunos actores políticos se desgarran el ropaje dizque político que dicen tener, el ex alcalde Manuel Pano Becerra anda haciendo camino al andar, pues déjame decirte amigo lector que son varios los pretensos que lo han buscado y el Doctor Pano como siempre sigiloso y medita mundo no le dice no a nadie, se mantiene muy tranquilo y desde su perspectiva política analiza cada proyecto y cada acto que se le ha presentado. Pero, lo que no saben esos dizques políticos es que el Manuel Pano Becerra trae y sostiene una estructura socio-política que solo esperan a que les dé la orden de salida para empezar activarse. No hay dejar pasar por desapercibido que los Pano son una fuerza política en la costa, recordando, solo para sus conocimientos que su hermano Carlos Pano ha ganado tres elecciones, en tanto Manuel Pano logró ganar dos, sin contar las internas del priato, por lo que no deben confiarse y no vaya a ser que Manuel Pano salte a la palestra y les coma el mandado. No por dormirse más temprano les amanece más pronto, así es que no hay que perder de vista al doctor Manuel de Jesús Pano Becerra …sin comentarios

LOGRADO PUNTO DE ACUERDO EL SENADOR RAMIREZ AGUILAR…

Tras haber logrado un acuerdo político con todas las fracciones parlamentarias, para sesionar a distancia, en este nuevo período ordinario de sesiones, ante la emergencia sanitaria que se vive en el país, especialmente en la Ciudad de México, por la pandemia del coronavirus, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República, dio a conocer que ese acuerdo político votado en la primera sesión de este periodo ordinario del Senado, permitirá las votaciones a distancia las cuales serán de viva voz, con pase de lista y cámara encendida, en tanto que se modernizan los mecanismos para que se puedan reafirmar votaciones de forma electrónica tal y como sucede en el interior del recinto de sesiones. Así mismo detallo Ramírez Aguilar que, durante la sesión, legisladoras y legisladores se pronunciaron por preponderar el trabajo legislativo, en armonía con las medidas sanitarias, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la Información. Al final el líder del senado acoto que, “estamos en una situación alarmante por el tema del Covid-19, al interior de las Cámaras, sin embargo, consideró que el trabajo parlamentario es esencial, por lo que se acordó llevar a cabo sesiones a distancia, sesiones presenciales y sesiones semipresenciales” …ver para comentar, estimado, y fino amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK