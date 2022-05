Puntos Fiscales

Mercado virtual de negocios

José Luis León Robles

Muy buenos día distinguidos lectores, el día de hoy retomaré un tema muy importante en nuestros tiempos, y ello derivado de la pandemia que actualmente nos ha aquejado dejando sin trabajo a muchísimas personas que muy difícilmente serán cuantificables para el gobierno y darnos el resultado real, en realidad las restricciones en cuestión de medidas de seguridad impuestas por el gobierno el mercado virtual que estaba planeado para ir avanzando en un plazo de 5 años ello se redujo a uno, y es que la población temerosa del contagio y negocios de todos sectores aplicaron el dicho renovarse o morir, creando diferentes plataformas electrónicas y aplicaciones, por ejemplo en el caso de las aplicaciones de entrega de mensajería resultó ser un negocio muy redituable. Antes de la pandemia, nuestro País estaba muy lejano en relación de aquéllos países que forma parte de la OCDE y de algunos países de Latinoamérica en el mercado virtual de negocios, ello en relación a la desconfianza y al miedo de realizar una operación fallida, esto a la vez ha ido beneficiando a las instituciones financieras que del período a la pandemia hasta nuestros días aumentaron el uso de tarjetas electrónicas, requisito indispensable en la mayoría de los mercados virtuales de negocio. Cabe mencionar además que la mayoría de quienes utilizan el mercado virtual de negocios son sectores jóvenes de la población. Las grandes plataformas se han vuelto un escaparate esencial, por ejemplo hoy Mercado libre con 80,000 metros cuadrados en un nuevo centro de distribución en Jalisco y cuatro aviones para acelerar las entregas es claramente un ejemplo del gran auge que estos oferentes de servicios electrónicos a través de su plataforma electrónica ha permito tener un claro ejemplo de lo que hoy podemos conocer como la nueva generación comercial, lo que en algún momento el gobierno federal debe establecer nuevo ordenamiento jurídico para que los proveedores de internet mejoren el servicio de internet, por ejemplo en el caso de las zonas de mayor concentración de personas el servicio es intermitente. Las grandes plataformas han sido fortalecidas en el período de crisis en un país donde prevalece establecimientos pequeños o medianos, incluso en estos sectores económicos para no desaparecer tuvieron que implementar la oferta de sus productos a través de plataformas electrónicas, sin embargo, las ventas en línea necesitan de una serie de reglamentaciones jurídicas en el caso de productos de mala calidad o mal servicio, otro de los casos la regulación de los derechos del consumidor. Pero la sola adaptación de los comerciantes no lo es todo, el temor al fraude es evidente en el momento que realizamos la operación virtual y hemos proporcionado los datos de nuestra tarjeta de crédito, otro de los retos es la alta informalidad que también restringe la participación. Más de la mitad de la población mexicana está empleada en el sector informal y un 53% no posee una cuenta bancaria, estos datos son muy preocupantes ya que las operaciones que se realizan en el mercado virtual, no pueden establecerse todavía herramientas necesarias en materia de fiscalización por parte de las autoridades fiscales, por ello además la estrategia del gobierno y la banca privada de nuestro país de establecer mecanismos facilitadores de aperturas de cuentas bancarias y terminales para los pequeños negocios. Sobre la vuelta a la normalidad a medida que avanza la vacunación, es posible que aún podamos observar el panorama de inseguridad en cada transacción electrónica, sin embargo, llegará el día que hasta la tiendita de la esquina por lo menos utilice una aplicación para poder ofrecer su servicio a domicilio, recuerde usted que en nuestro tiempo actual nos estamos acostumbrando que los productos que se ofrecen en el mercado sean entregados hasta la puerta de nuestro hogar. Agradeciendo la atención prestada a esta columna, me reitero a sus órdenes para cualquier tema.