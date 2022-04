(PRIMERA PARTE)

México: AMLO y su amarga victoria en las elecciones del 6 de junio

Manuel Aguilar Mora

Hay victorias amargas. Una de ellas es la victoria obradorista del 6 de junio pasado en las elecciones más grandes de la historia de México, elecciones de medio sexenio y realizadas en un momento crucial para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Amlo). Aunque él mismo no era candidato, de todos modos, se sabía que la jornada electoral era una especie de referendo de su presidencia. Con una asistencia cuantitativa mayor a todas las anteriores elecciones de medio término (votaron más de 47 millones) también se superó el índice cualitativo de asistencia con el 51% del padrón electoral (que es de 97 millones). Sin embargo, la victoria de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) no se pareció ni de lejos al tsunami de la elección presidencial de hace tres años cuando logró más de 32 millones de votos, tsunami que muchos en las filas de los morenos pensaban ilusamente que se podría repetir. Con mucho menos votos que hace tres años Morena enfrentará la segunda parte del sexenio de Amlo en condiciones no tan favorables pues para conservar su mayoría en la Cámara de diputados depende de sus nada confiables aliados el Partido del Trabajo (que logró apenas superar el 3% de la votación) y sobre todo del Partido Verde que sí salió muy fortalecido con más de cuarenta diputados, los cuales subastará en el mercado parlamentario en busca de la mejor postura. Por tanto, como decimos son condiciones profundamente contradictorias y hasta desfavorables en las que triunfos indudables se combinan con procesos que anuncian ya la decadencia y el fracaso. Por eso la victoria obradorista del pasado 6 de junio tiene un claro sabor amargo.

Las victorias

La coalición con la que se presentó el partido del presidente el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) junto con los otros dos partidos (el Partido Verde y el Partido del Trabajo) resultó triunfadora con poco más del 42% del total de votos. La oposición que se presentó también en una coalición agrupó al PRI y al PAN (el PRIAN) y junto a ellos muy disminuido al PRD, coalición que recogió cerca del 40% de los votos.

El mayor triunfo del oficialismo obradorista es la conquista de 11 de las 15 gubernaturas de los estados en disputa. Entre ellas las cuatro entidades federativas estratégicamente importantes del noroeste a saber las de los dos estados que integran la península de Baja California, Sonora y Sinaloa, una región determinante en la que el reinado del narco es bien conocido, con el cual el gobierno de Amlo ha ensayado una nueva estrategia de no enfrentarlo directamente con las fuerzas militares (“abrazos no balazos”) con el objetivo de evitar lo más posible los encuentros violentos y sangrientos, lo que en la práctica no se ha logrado conseguir del todo ni mucho menos.

Este triunfo pinta de morado muchas extensiones del norte, centro y sur del país que hace tres años eran tricolores, azules e incluso algunos manchones amarillos. Se trata de que han pasado a ser gobernados directamente por Morena cerca de 18 millones de habitantes de esos once estados ganados. Los cuales se deben añadir a los otros estados que ya estaban gobernados por Morena, sumando en total 18, más de la mitad del total de la República. Un dato destaca como consecuencia de estos hechos, el PRI ha sido eliminado de todas las gubernaturas de las entidades federativas.

A pesar de que la asistencia a estas elecciones intermedias fue del 51% constituyendo un record, tampoco es posible eludir el hecho que en realidad ante la gravedad de la situación política por la que se adentra cada vez más aceleradamente el país, de todas maneras, fue insuficiente la participación ciudadana. Del padrón electoral de 96 millones votó menos de la mitad y teniendo en cuenta la votación que le correspondió a Morena podremos concluir que sólo una quinta parte de ese electorado potencial apoya al partido del presidente. Una encuesta daría como resultado que una fracción mayor apoya a Amlo, pero no obstante debe ser preocupante para él la situación de su partido que precisamente antes, durante y en estos días posteriores a las elecciones está mostrando las profundas divisiones que lo atraviesan y que anuncian tiempos tempestuosos en sus filas, por supuesto incluso rupturas.

Un primer rápido balance de estas victorias morenas en el territorio nacional señala que ciertamente hubo un avance para este partido en comparación a su situación de hace tres años, avance que también es necesario poner en contexto para evaluarlo correctamente. Muchas de estas victorias fueron conseguidas a costa de conflictos en el seno de las filas morenistas debido a una operación política cínica y descuidada del presidente del partido Mario Delgado quien, por ejemplo, en San Luis Potosí, públicamente apoyó a un candidato a gobernador diferente al morenista. En Sonora también hubieron fuertes conflictos entre los morenistas locales que neutralizaron al partido y determinaron que la principal ciudad del estado, la capital Hermosillo quedara en poder del PRI.

Las campañas electorales se vieron manchadas por la violencia, ejemplificada sangrientamente por el asesinato de varios candidatos y precandidatos. Hubo afortunadamente muchos observadores ciudadanos nacionales y extranjeros. La información que han publicado de sus actividades no deja lugar a dudas sobre los obstáculos y limitaciones que impidieron la limpieza democrática de los comicios, escandalosamente demostrada en los territorios dominados por la delincuencia organizada. La aplastante victoria de cerca del 70 % de la votación en Sinaloa, el estado sede del cártel del Chapo Guzmán, se debió en gran medida a la intervención de los esbirros de las bandas de delincuentes en su lucha por mantener su poder sobre el estado. El día de las elecciones operaron descaradamente en favor del candidato postulado por Morena y el PAS (Partido Sinaloense) Rubén Rocha Moya. Secuestrando a funcionarios y candidatos del PRI, amenazando a la ciudadanía con mensajes en las redes y otros medios como éste “Si no gana Rocha los vamos a matar a todos” tal y como lo narra un valiente periodista de Culiacán Ismael Bojórquez. (Citado por Julio Hernández López en su columna “Astillero”, La Jornada, 17.06.2021.)

Todas estas victorias acrecientan la influencia del obradorismo en todo el territorio nacional pero no lo convierten en el partido avasalladoramente dominante. Por ejemplo, en las poblaciones de las grandes ciudades está lejos de serlo. En las capitales de los tres estados más populosos del país Toluca del Estado de México, Guadalajara de Jalisco y Monterrey de Nuevo León Morena es minoritaria.

El desastre en la Ciudad de México

Mas el acontecimiento político que cimbró al poder morenista emitiendo ondas que han pronunciado las tendencias intransigentes de un Amlo más autoritario y combativo que lo habitual, es lo sucedido en la Ciudad de México, la cual desde hace 25 años es el origen y el centro del fortalecimiento masivo de la corriente de izquierda institucional encabezada primeramente por Cuauhtémoc Cárdenas y después por el propio Amlo.

Los resultados de las elecciones del 6 de junio mostraron una ciudad dividida en dos mitades prácticamente iguales: la oriental y la poniente. La oriental votando por Morena y la poniente votando por la oposición: de las 15 alcaldías (antes delegaciones) 8 derrotaron a los candidatos morenistas y 7 permanecieron fieles al oficialismo.

Enfocando con más detalle se puede agregar que en el cinturón oriental sede de las concentraciones proletarias más densas el obradorismo logró conservar las alcaldías con los índices mayores de pobreza (Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Venustiano Carranza) y la norteña Gustavo A. Madero, aunque ésta enfrentando una competencia mayor. Competencia que estuvo a punto de arrancarle en el sur Xochimilco que finalmente quedó morenista. Del otro lado, las pérdidas del obradorismo fueron notables en los asentamientos proletarios también populosos de las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapozalco, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan que incluyen también la mayorá de los barrios clasemedieros de la ciudad. Las derrotas obradoristas fueron más evidentes en las alcaldías más “clasemedieras” como Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Como desastrosa puede considerarse para los morenos la pérdida de la alcaldía Cuauhtémoc, sede de los centros más importantes políticos, culturales y financieros del país.

Los asentamientos de la Ciudad de México tienen características demográficas particulares, pero todos sus espacios están atravesados por las diferencias clasistas, más o menos profundas pero existentes en todo su territorio. El obradorismo, comenzando por el mismo Amlo, ha intentado explicar su derrota definiendo a la parte oriental de la ciudad como la pobre, la “buena” y la poniente como la parte “egoísta, racista, aspiracionista, clasemediera e individualista” lo cual es profundamente falso y antes de estas elecciones no se consideraban así a las alcaldías del poniente pues la mayoría estaban bajo el control morenista. Ha sido tan escandalosa esta actitud que ha provocado diferencias y réplicas incluso públicas de altos dirigentes de Morena con el mismo presidente. Es el caso de Ricardo Monreal, jefe del Senado, quien sin pelos en la lengua respondió a Amlo recordándole que la clase media había sido un factor clave del triunfo moreno en 2018 y aceptando que de hecho él se identificaba con el sector clasemediero. (El Universal, 16.06.2021). La pifia obradorista ha tenido una secuela de polémicas e impugnaciones de ese discurso de los “pobres votan por Morena” y “los clase medieros votan contra Morena”. Tanto al nivel de los analistas especialistas en demografía como las encuestas periodísticas contradicen esa versión. Julio Boltvinik señala explícitamente que la conclusión de ciertos sectores de la opinión pública de lo ocurrido en la Ciudad de México de que un sector “pobre” vota por Morena y un sector “no pobre” vota contra Morena al nivel nacional no ocurrió. (“Economía moral”, en La Jornada, 18.06.2021). Y Enrique Galván Ochoa en su columna “Dinero” siempre favorable a Amlo, en esta ocasión la encuesta que frecuentemente hace entre sus lectores fue notoriamente contraria a los dichos del presidente cuando un 83% de los encuestados se declararon favorables a un México de clase media contra un 9% a un país de gente pobre (el resto “no sabía”). (Ibidem).

El balance de lo sucedido en la Ciudad de México es por completo desfavorable para Morena. Teniendo en cuenta que los acontecimientos en esta ciudad marcan muchas veces lo que ocurrirá a nivel nacional, la derrota morenista anuncia una tendencia nada propicia para su próximo futuro. En el asentamiento demográfico en donde se concentra la masa de trabajadores y trabajadoras con mucho mayor del país que ha determinado en gran medida la evolución política nacional y lo seguirá haciendo, se ha fracturado uno de los sectores clave del dominio obradorista.